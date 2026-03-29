« Le meilleur moment de ma carrière » : Ousmane Dembélé se confie sur ses succès au PSG et ses rêves de Coupe du monde avec la France

Au terme d’une saison sensationnelle qui a vu le Paris Saint-Germain remporter son tout premier titre en Ligue des champions, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’une des figures de proue du football européen. Avec un bilan impressionnant de 36 buts et 16 passes décisives la saison dernière, le joueur de 28 ans a enfin fait taire ses détracteurs. S'adressant à Fox Deportes, le Français a évoqué son évolution, déclarant : « J'ai acquis beaucoup plus d'expérience et mon niveau depuis la saison dernière est bien meilleur. Beaucoup de choses ont changé dans le football et dans ma vie personnelle. Tout est positif ; je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J'espère maintenir ce niveau. »

Malgré divers problèmes physiques, notamment une récente blessure au mollet lors des barrages de la Ligue des champions, l'attaquant insiste sur le fait qu'il est dans la meilleure forme de sa vie. « Je me sens bien », a-t-il ajouté. « Je suis heureux. Je suis clairement dans la meilleure période de ma carrière. J'ai acquis beaucoup d'expérience, que ce soit dans le football ou dans ma vie. Je me connais, je sais ce que j'ai à faire. »