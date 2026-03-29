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« Le meilleur moment de ma carrière » : Ousmane Dembélé se confie sur ses succès au PSG et ses rêves de Coupe du monde avec la France
Redéfinir la réussite au Parc des Princes
Au terme d’une saison sensationnelle qui a vu le Paris Saint-Germain remporter son tout premier titre en Ligue des champions, Ousmane Dembélé s’est imposé comme l’une des figures de proue du football européen. Avec un bilan impressionnant de 36 buts et 16 passes décisives la saison dernière, le joueur de 28 ans a enfin fait taire ses détracteurs. S'adressant à Fox Deportes, le Français a évoqué son évolution, déclarant : « J'ai acquis beaucoup plus d'expérience et mon niveau depuis la saison dernière est bien meilleur. Beaucoup de choses ont changé dans le football et dans ma vie personnelle. Tout est positif ; je suis beaucoup plus calme, beaucoup plus réfléchi. J'espère maintenir ce niveau. »
Malgré divers problèmes physiques, notamment une récente blessure au mollet lors des barrages de la Ligue des champions, l'attaquant insiste sur le fait qu'il est dans la meilleure forme de sa vie. « Je me sens bien », a-t-il ajouté. « Je suis heureux. Je suis clairement dans la meilleure période de ma carrière. J'ai acquis beaucoup d'expérience, que ce soit dans le football ou dans ma vie. Je me connais, je sais ce que j'ai à faire. »
- Getty Images Sport
Les yeux rivés sur le trophée de la Coupe du monde 2026
Dembélé est actuellement avec l'équipe de France pour son dernier rassemblement avant la Coupe du monde 2026, et ses ambitions pour ce tournoi sont immenses. Il a récemment participé à la victoire 2-1 en match amical contre le Brésil, où il a délivré une passe décisive à Kylian Mbappé. En vue de l'été, il a déclaré : « Participer à une Coupe du monde, ça n'arrive pas tous les jours. C'est un honneur pour un footballeur professionnel ; c'est là que se trouvent les meilleurs joueurs et les meilleures équipes. J'espère faire partie de cette liste et être très performant lors de cette Coupe du monde.
« Nous nous concentrons avant tout sur nous-mêmes. Il y a un groupe de joueurs qui se connaissent depuis plusieurs années. Nous devrons être particulièrement bons collectivement. Il n’y a pas vraiment de pression car nous étions outsiders en 2018 et nous avons gagné. Nous étions également parmi les favoris au Qatar et avons atteint la finale. Nous sommes habitués à tout cela. »
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Privilégier la collectivité plutôt que les individus
La France aborde la prochaine Coupe du monde parmi les grands favoris, mais Dembélé a averti que le talent à lui seul ne suffirait pas pour décrocher une troisième étoile pour la nation. « Il y a d’énormes individualités », a-t-il fait remarquer. « Mais même si nous avons les meilleurs joueurs du monde, si nous n’avons pas une équipe structurée et soudée, ça ne marchera pas. C’est principalement là-dessus que nous allons nous concentrer. L’équipe passe avant tout. Nous nous préparons bien pour cette Coupe du monde et nous espérons aller jusqu'au bout. »
Des rumeurs de transfert concernant Manchester City font surface
Alors que ses performances sur le terrain ont été irréprochables, des rumeurs concernant son avenir ont commencé à circuler après la publication d’informations faisant état d’une rencontre avec le directeur sportif de Manchester City, Hugo Viana. Les premières spéculations laissaient entendre que le géant de la Premier League suivait sa situation de près, mais Dembélé est resté largement indifférent à ces rumeurs.
Le Français a récemment clarifié sa position concernant une éventuelle prolongation avec le PSG. « Il n’y a aucune raison de ne pas prolonger », a-t-il déclaré lors d’une récente conférence de presse. « Mais ce n’est pas moi qui prends les décisions ; les discussions concernant mon contrat se déroulent entre le club et mon agent. »