Le meilleur merchandising de la Coupe du monde 2026 : des sets LEGO officiels aux maillots rétro

La Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se contente pas de conquérir l’Amérique du Nord cet été : elle s’invite aussi dans nos garde-robes. Depuis que le football s’est imposé dans l’univers de la haute couture, les produits dérivés de cette édition dépassent le simple cadre des écharpes et des t-shirts à motifs traditionnels.

Des collaborations premium, telles que la collection Levi’s FA ou le partenariat de Nike avec Palace Skateboards, aux maillots nationaux superbement réinterprétés par adidas et Nike, l’édition 2026 s’annonce déjà comme le tournoi le plus stylé de l’histoire.

Que vous assistiez à un match à Los Angeles, participiez à une soirée de visionnage à Londres ou cherchiez simplement à booster votre streetwear, nous avons sélectionné pour vous le meilleur des produits dérivés de la Coupe du monde 2026, que vous aurez envie de porter bien après le coup de sifflet final.

Préparez-vous donc à une session shopping et découvrez notre sélection des indispensables de la Coupe du monde 2026 :