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2026 World Cup merch GOAL / various
Renuka Odedra

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Le meilleur merchandising de la Coupe du monde 2026 : des sets LEGO officiels aux maillots rétro

SHOPPING
Coupe du monde

La liste d'achats ultime pour la Coupe du monde est enfin disponible.

La Coupe du monde de la FIFA 2026 ne se contente pas de conquérir l’Amérique du Nord cet été : elle s’invite aussi dans nos garde-robes. Depuis que le football s’est imposé dans l’univers de la haute couture, les produits dérivés de cette édition dépassent le simple cadre des écharpes et des t-shirts à motifs traditionnels.

Des collaborations premium, telles que la collection Levi’s FA ou le partenariat de Nike avec Palace Skateboards, aux maillots nationaux superbement réinterprétés par adidas et Nike, l’édition 2026 s’annonce déjà comme le tournoi le plus stylé de l’histoire.

Que vous assistiez à un match à Los Angeles, participiez à une soirée de visionnage à Londres ou cherchiez simplement à booster votre streetwear, nous avons sélectionné pour vous le meilleur des produits dérivés de la Coupe du monde 2026, que vous aurez envie de porter bien après le coup de sifflet final.

Préparez-vous donc à une session shopping et découvrez notre sélection des indispensables de la Coupe du monde 2026 :

  • LEGO x World Cup 2026 set close up LEGO

    Ensemble « Trophée de la Coupe du monde LEGO »

    Quelle meilleure façon de se préparer à un été de football sur la plus grande scène mondiale qu’en accueillant cette réplique détaillée du trophée suprême du football international, permettant à chaque supporter d’emporter chez lui un morceau de la magie du tournoi ? Cette impressionnante réplique à l’échelle 1:1 se compose de près de 3 000 pièces et dissimule une scène secrète accessible en tirant sur une languette située dans la partie supérieure du globe.





  • Nike x Palace Nike x Palace

    Nike x PALACE

    Juste avant le coup d’envoi de la Coupe du monde 2026, Nike et Palace dévoilent une collection capsule ultime pour l’équipe d’Angleterre. Pour officialiser cette intégration, un court-métrage met en scène les légendes Wayne Rooney et Jill Scott. Pièce maîtresse de la gamme, le maillot d’échauffement aux motifs de vitraux réinvente radicalement l’esthétique des Three Lions.

    Son motif géométrique en nuances de gris s’inspire des vitraux traditionnels. Outre ce maillot, la collection comprend un haut d’entraînement pré-match, des t-shirts, des pièces lifestyle et un blouson aviateur très attendu. Prochainement disponible sur SNKRS, la gamme promet de faire sensation.




  • Panini Sticker book Panini

    Album de stickers Panini Coupe du monde 2026

    Profitez de votre album de vignettes Panini tant que vous le pouvez : cette tradition nostalgique liée aux grands tournois s’achèvera en 2030. La FIFA a en effet décidé de mettre un terme à son partenariat avec l’entreprise après la Coupe du monde 2030. D’ici là, continuez à savourer tout ce qui fait le charme de ce merveilleux objet de collection : préparez-vous à négocier des échanges et à partir à la chasse aux vignettes les plus rares !


  • adidas retro world cup kits bringback collectionadidas

    Collection « Bringback » d'adidas pour la Coupe du monde

    Si vous aimez les maillots rétro, vous ne pouvez pas vous tromper avec la collection « Bringback » d'adidas. Elle revisite des designs légendaires issus de plusieurs générations. S'inspirant d'époques inoubliables de la Coupe du monde de la FIFA, cette collection fait revivre des silhouettes et des motifs emblématiques issus des archives, les proposant à une nouvelle génération de fans de football, de collectionneurs et de consommateurs soucieux de leur style. Des motifs géométriques audacieux et des rayures ton sur ton aux graphismes saisissants sur la poitrine, en passant par des palettes de couleurs reconnaissables entre toutes.






  • PUMA x Ahluwalia PUMA x Ahluwalia

    PUMA x Ahluwalia

    La collaboration entre la créatrice londonienne Priya Ahluwalia et PUMA rend un hommage vibrant et riche en références culturelles à la communauté mondiale du football, s’imposant comme l’une des collections les plus tendance de l’été. Des hauts et bas au design affirmé jusqu’aux baskets, cette gamme est idéale pour composer votre garde-robe estivale en vue de la Coupe du monde 2026.



  • CR 7 VINI JR LEGOLEGO

    Collection de joueurs LEGO x Coupe du monde de la FIFA


    Avec Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé et Vinicius Junior, la nouvelle gamme LEGO Editions transforme les plus grandes stars du football en figurines à collectionner regorgeant de clins d'œil, de célébrations et de surprises cachées que les fans reconnaîtront immédiatement. Un objet de collection idéal pour tous les âges.



  • adidas WC kits adidas

    Tenues de la Coupe du monde 2026

    La façon la plus évidente de soutenir votre équipe cette année est d'enfiler les maillots officiels domicile ou extérieur de la Coupe du monde 2026. Nous vous proposons une sélection complète des tenues dévoilées pour toutes les équipes participantes, le tout en un seul endroit.


  • LABUBU x FIFA World Cup 2026Pop Mart

    LABUBU x Coupe du monde 2026

    Phénomène viral, LABUBU s’invite dans le monde du football à l’aune de la Coupe du monde 2026. Cette gamme, déjà culte, se décline en trois pièces de collection : un porte-clés pendentif en peluche vinyle, une poupée en peluche vinyle et une ligne lifestyle estampillée FIFA. En mariant la personnalité espiègle de THE MONSTERS à la ferveur des supporters, cette édition spéciale offre le meilleur des deux univers.


  • adidas Trionda ball adidas

    Ballon officiel de la Coupe du monde 2026

    Pour savourer pleinement cette effervescence des premiers jours, rien de tel que le tout nouveau ballon officiel du tournoi : l’adidas Trionda. Ses couleurs vives – rouge, vert et bleu – rendent hommage aux trois pays hôtes, tandis que son nom, fusion de « Tri » et « Onda », évoque les « trois vagues » qui unissent la compétition.


  • LEVI x FA collection Levi's

    Levi’s x FA

    Levi’s vient de dévoiler sa toute première collection de jeans en collaboration avec la Fédération anglaise de football (FA), alliant le style streetwear britannique classique à l’effervescence du tournoi. Cette collection comprend de superbes articles, tels qu’un sac fourre-tout, des vestes trucker, des shorts et un bandana. Ces pièces sont idéales pour soutenir les « Three Lions » et resteront des incontournables de votre garde-robe.