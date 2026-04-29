« Le meilleur match auquel j'ai jamais participé ! » a déclaré Luis Enrique, visiblement « épuisé » après la victoire 5-4 du PSG face au Bayern Munich. L'entraîneur espagnol fixe désormais un objectif minimal pour le match retour : marquer « au moins » un but afin d'atteindre la finale de la Ligue des champions

Malgré un palmarès d’entraîneur impressionnant – incluant un triplé historique avec Barcelone aux côtés de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar –, Luis Enrique affirme que la rencontre de mardi soir a surpassé tout ce qu’il a vécu jusqu’ici. Le technicien parisien s’est dit stupéfait par l’intensité de la partie, au cours de laquelle son équipe a mené 5-2 avant que le Bayern ne revienne tardivement, promettant un match retour captivant.

« Je n’ai jamais vu un match d’une telle intensité », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. « Ce n’est pas le moment de pointer du doigt les défauts ; nous devons simplement féliciter tout le monde. Nous méritions de gagner, nous méritions de faire match nul et nous méritions de perdre aujourd’hui. C’était un match fantastique. C’est sans aucun doute le meilleur match auquel j’ai jamais participé en tant qu’entraîneur. »