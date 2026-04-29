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« Le meilleur match auquel j'ai jamais participé ! » a déclaré Luis Enrique, visiblement « épuisé » après la victoire 5-4 du PSG face au Bayern Munich. L'entraîneur espagnol fixe désormais un objectif minimal pour le match retour : marquer « au moins » un but afin d'atteindre la finale de la Ligue des champions
Une soirée historique à Paris
Ce festival de neuf buts n’était pas seulement spectaculaire ; il était historique. La rencontre est officiellement devenue la demi-finale la plus prolifique de l’histoire de la Ligue des champions. De plus, son scénario chaotique lui vaut de partager la deuxième place du classement des matchs à élimination directe les plus riches en buts de la compétition reine du continent, preuve de la puissance offensive de ces deux poids lourds. Le PSG semblait filer vers la finale de Budapest après avoir pris trois buts d’avance dès le début de la seconde période. Khvicha Kvaratskhelia et Ousmane Dembélé ont brillé : les deux ailiers ont chacun inscrit un doublé, laissant les géants de la Bundesliga sous le choc devant un public parisien en délire.
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Un moment fort dans la carrière d'entraîneur de Luis Enrique
Malgré un palmarès d’entraîneur impressionnant – incluant un triplé historique avec Barcelone aux côtés de Lionel Messi, Luis Suárez et Neymar –, Luis Enrique affirme que la rencontre de mardi soir a surpassé tout ce qu’il a vécu jusqu’ici. Le technicien parisien s’est dit stupéfait par l’intensité de la partie, au cours de laquelle son équipe a mené 5-2 avant que le Bayern ne revienne tardivement, promettant un match retour captivant.
« Je n’ai jamais vu un match d’une telle intensité », a déclaré Luis Enrique en conférence de presse d’après-match. « Ce n’est pas le moment de pointer du doigt les défauts ; nous devons simplement féliciter tout le monde. Nous méritions de gagner, nous méritions de faire match nul et nous méritions de perdre aujourd’hui. C’était un match fantastique. C’est sans aucun doute le meilleur match auquel j’ai jamais participé en tant qu’entraîneur. »
Le Bayern Munich refuse de baisser les bras
Le Bayern a toutefois fait preuve de la résilience qui forge son palmarès européen. Dayot Upamecano a lancé la remontée d’une tête sur un coup franc de Joshua Kimmich, avant que Luis Diaz ne rende la fin de match haletante grâce à une frappe puissante. Le score final de 5-4 laisse la double confrontation sur le fil du rasoir, et Luis Enrique a admis que ces montagnes russes émotionnelles l’avaient épuisé physiquement. « Je suis épuisé, et pourtant je n’ai pas couru le moindre kilomètre », a plaisanté l’Espagnol après le coup de sifflet final. « Je ne sais donc pas comment se sentent les joueurs. »
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La cible de l'Allianz Arena
Le rythme effréné imposé par la presse et les enchaînements incessants ont épuisé les joueurs des deux équipes, mais l’entraîneur du PSG sait que la tâche est loin d’être terminée alors que son équipe se rendra à l’Allianz Arena la semaine prochaine. Luis Enrique ne se fait aucune illusion sur ce qu’il faudra pour venir à bout de l’équipe de Vincent Kompany.
« Je viens de demander à mon staff : “Combien de buts pensez-vous qu’il nous faudra pour remporter ce match ?” Ils m’ont répondu : “Au moins trois” », a révélé Luis Enrique. « Le Bayern Munich est encore plus fort dans son stade, mais nous allons essayer de faire preuve de la même mentalité. »