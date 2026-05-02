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« Le meilleur match auquel j’ai jamais assisté » : Mikel Arteta, l’entraîneur d’Arsenal, explique pourquoi le PSG et le Bayern évoluent « dans une autre dimension »
Arteta impressionné par les cadors du football européen
Si Diego Simeone, le coach de l’Atlético Madrid, a pointé du doigt le manque de rigueur défensive lors du match prolifique entre le PSG et le Bayern, le manager des Gunners a, lui, encensé cette rencontre entre les deux cadors français et allemands, jugeant la qualité du spectacle sans précédent.
« Quand je regarde ce match, Bayern contre PSG, c’est probablement le meilleur match auquel j’ai jamais assisté en termes de qualité des deux équipes et surtout de qualité individuelle des joueurs. Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Arteta. Il s’est toutefois empressé de souligner que leur capacité à jouer à un rythme aussi élevé est le résultat direct de leur situation nationale, qui leur permet une meilleure rotation et une meilleure récupération.
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La fraîcheur demeure l’élément clé de la différenciation
Arteta estime que la débauche d’énergie requise en Premier League empêche presque les clubs anglais d’aborder les demi-finales avec le même capital physique que le PSG ou le Bayern. Selon lui, il est erroné de comparer ces deux contextes sans tenir compte de la charge physique imposée aux joueurs outre-Manche, où le calendrier national s’avère particulièrement intense.
« Pour atteindre un tel niveau de performance, il faut être à 100 % de ses moyens, or l’écart entre les compétitions et la façon dont elles se déroulent est abyssal. Il suffit de consulter les statistiques les plus récentes pour s’en convaincre. Nous opposons deux univers distincts. Il est donc injuste d’isoler un seul élément sans prendre en compte le contexte », a conclu l’Espagnol.
Inquiétudes sur la forme des Gunners
La quête de gloire d'Arsenal est freinée par une liste de blessés qui s'allonge, alors que le club s'apprête à affronter Fulham samedi. Une victoire leur permettrait de compter six points d'avance sur Manchester City en tête de la Premier League, mais Mikel Arteta s'inquiète pour la condition physique du capitaine Martin Ødegaard, dont la participation est très incertaine en raison d'un problème au genou. Le milieu norvégien vient s'ajouter à une infirmerie qui compte déjà des joueurs clés comme Jurrien Timber et Kai Havertz.
« Avoir tous les joueurs disponibles et en pleine forme », a noté Arteta en évoquant les secrets pour terminer la saison en beauté. « Avec ça, je suis un homme heureux. C'est la chose la plus importante. Quand on parle des deux autres équipes de l'autre soir, combien de joueurs étaient disponibles ? Tous, au meilleur de leur forme. C'est la chose la plus importante. »
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Polémique sur la scène européenne
Outre la fatigue, Arsenal doit gérer les retombées du match nul 1-1 face à l’Atlético, qui font encore parler. Le milieu Declan Rice est d’ailleurs dans le collimateur de la commission de discipline après ses critiques de l’arbitrage à Madrid. Malgré ces distractions, Mikel Arteta a appelé son groupe à profiter de l’occasion pour marquer l’histoire du club.
« Nous savons ce qui est en jeu, a-t-il lancé d’un ton provocateur. Il faut continuer à avancer. Chacun doit prendre ses responsabilités et s’approprier l’instant présent, car l’impact que vous pouvez avoir à cet instant précis va forger l’histoire du club. »
Alors que la ligne d’arrivée se profile aussi bien en Premier League qu’en Ligue des champions, les Gunners doivent désormais combler le fossé entre leur fatigue et leurs ambitions.