Si Diego Simeone, le coach de l’Atlético Madrid, a pointé du doigt le manque de rigueur défensive lors du match prolifique entre le PSG et le Bayern, le manager des Gunners a, lui, encensé cette rencontre entre les deux cadors français et allemands, jugeant la qualité du spectacle sans précédent.

« Quand je regarde ce match, Bayern contre PSG, c’est probablement le meilleur match auquel j’ai jamais assisté en termes de qualité des deux équipes et surtout de qualité individuelle des joueurs. Je n’ai jamais rien vu de tel », a déclaré Arteta. Il s’est toutefois empressé de souligner que leur capacité à jouer à un rythme aussi élevé est le résultat direct de leur situation nationale, qui leur permet une meilleure rotation et une meilleure récupération.