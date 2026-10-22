Camara a connu une ascension fulgurante depuis son départ de Generation Foot, dans son pays natal, en février 2023 seulement. Il a alors rejoint la France, où Metz a été le premier à miser sur son potentiel évident.

Une seule saison en Ligue 1 a suffi au jeune talent pour attirer l’attention de Monaco. Le club monégasque a réalisé un joli coup en juillet 2024 en déboursant 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling/17 millions de dollars).

Monaco pourrait réaliser une énorme plus-value, Camara étant désormais évalué à environ 55 millions d’euros (46 millions de livres sterling/62 millions de dollars). Plusieurs grands clubs européens seraient prêts à débourser une telle somme pour s’attacher les services d’un joueur aussi convoité.