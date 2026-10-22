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« Le meilleur joueur en France » : un ancien joueur de Monaco « surpris » que Lamine Camara, convoité par Chelsea et Liverpool, évolue toujours en Ligue 1, fait une prédiction concernant la Premier League
Camara est désormais évalué à environ 55 millions d’euros
Camara a connu une ascension fulgurante depuis son départ de Generation Foot, dans son pays natal, en février 2023 seulement. Il a alors rejoint la France, où Metz a été le premier à miser sur son potentiel évident.
Une seule saison en Ligue 1 a suffi au jeune talent pour attirer l’attention de Monaco. Le club monégasque a réalisé un joli coup en juillet 2024 en déboursant 15 millions d’euros (13 millions de livres sterling/17 millions de dollars).
Monaco pourrait réaliser une énorme plus-value, Camara étant désormais évalué à environ 55 millions d’euros (46 millions de livres sterling/62 millions de dollars). Plusieurs grands clubs européens seraient prêts à débourser une telle somme pour s’attacher les services d’un joueur aussi convoité.
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Pourquoi le transfert n’a pas eu lieu en 2026
Les clubs anglais semblaient bien partis pour remporter cette course en 2026, mais aucun accord n’a été conclu avant l’expiration de la dernière échéance. Camara reste donc, pour l’instant, dans le football français.
Avec Crystal Palace qui a lui aussi soumis une offre officielle pour ce milieu de terrain de grande classe, de nouvelles marques d’intérêt sont attendues tout au long de 2027. Chelsea devrait revenir dans la course, après avoir déjà tout réglé avec Monaco.
La décision de Folarin Balogun de se retirer des discussions avec Everton a conduit le club de Ligue 1 à revoir sa position sur la vente. Il sait parfaitement qu’il ne pourra repousser indéfiniment les convoitises venues d’ailleurs.
Camara deviendra-t-il une star de Premier League ?
Interrogé sur la possibilité de voir Camara rejoindre la Premier League, l’ancienne star de Monaco Grimandi, qui s’exprimait en collaboration avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Je suis surpris qu’il soit toujours à Monaco, vraiment surpris. Je m’attendais à ce qu’il quitte Monaco la saison dernière.
« C’est le meilleur joueur de France. J’ai dit à [sélectionneur du Sénégal] Patrick Vieira : tu as la chance d’avoir ce joueur, car c’est un très, très grand joueur et son état d’esprit est fantastique. Quand on a une sélection nationale et qu’on dispose d’un tel joueur, c’est un joueur exceptionnel pour Patrick. À Monaco, c’est actuellement le meilleur joueur.
« Pour moi, Elliot Anderson et Declan Rice sont encore au-dessus de lui à l’heure actuelle, ils sont meilleurs que lui, mais il peut devenir l’un des meilleurs joueurs à son poste. Il a beaucoup de qualités.
« Peut-être que rester une saison de plus à Monaco n’est pas une mauvaise chose, simplement pour continuer à apprendre, parce que nous disputons une compétition européenne. Même si ce n’est pas la Ligue des champions, il peut encore apprendre et progresser. Mais la saison prochaine, il devra assurément rejoindre un grand club, et il y sera performant. »
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Le prix demandé pour le milieu de terrain continue de grimper
Camara dispute la Ligue Europa avec Monaco cette saison, après avoir déjà joué en Ligue des champions. Monaco retrouvera la compétition européenne jeudi en accueillant Fribourg, club de Bundesliga.
La star sénégalaise pourrait susciter de nouvelles offres en janvier, mettant à l’épreuve la détermination de son club actuel. Son prix demandé ne peut qu’augmenter à mesure qu’il acquiert une expérience inestimable.
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