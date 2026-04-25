Porté par ses superstars Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala, le FC Bayern Munich a finalement transformé un retard de 0-3 à la mi-temps face au FSV Mayence en une victoire 4-3. Nadiem Amiri a ensuite rendu hommage à l’adversaire, tout en exprimant sa frustration envers sa propre équipe.
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« Le meilleur joueur du monde » : Nadiem Amiri encense la star du FC Bayern après l’incroyable remontada à Mayence
« Je suis un peu à court de mots. Nous avons joué une première mi-temps incroyable. Nous savions que nous avions mis le Bayern en colère et ce qui nous attendait », a déclaré Amiri après le match sur Sky.
À la mi-temps, alors que le score était déjà de 0-3, l’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a lancé Kane et Olise avant d’introduire Musiala peu après. Les trois hommes ont finalement trouvé le chemin des filets, offrant une fin de match incroyable.
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Amiri : « Michael Olise est, sans conteste, le meilleur joueur du monde. »
« On ne peut pas contrer la qualité qui s'exprime dans ces moments-là », a reconnu Amiri, avant d'ajouter : « Bien sûr, on ne doit jamais laisser filer un 3-0. Mais je pense que c'est le meilleur exemple qui illustre pourquoi le Bayern est actuellement la meilleure équipe du monde. »
Cette formation, considérée comme la meilleure du monde, affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en demi-finale de la Ligue des champions dans les semaines à venir. Elle compte également dans ses rangs le meilleur joueur du monde, selon Amiri : « Pour moi, Michael Olise est actuellement le meilleur joueur du monde ! », a-t-il affirmé sur DAZN.