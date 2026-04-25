« Je suis un peu à court de mots. Nous avons joué une première mi-temps incroyable. Nous savions que nous avions mis le Bayern en colère et ce qui nous attendait », a déclaré Amiri après le match sur Sky.

À la mi-temps, alors que le score était déjà de 0-3, l’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a lancé Kane et Olise avant d’introduire Musiala peu après. Les trois hommes ont finalement trouvé le chemin des filets, offrant une fin de match incroyable.