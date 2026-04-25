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Andreas Koenigl

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« Le meilleur joueur du monde » : Nadiem Amiri encense la star du FC Bayern après l’incroyable remontada à Mayence

Bundesliga
Mayence vs Bayern Munich
Mayence
Bayern Munich
M. Olise
N. Amiri

Le Bayern a renversé la vapeur à Mayence – Amiri, impressionné, salue une star du FCB en la qualifiant de « meilleur joueur du monde ».

Porté par ses superstars Michael Olise, Harry Kane et Jamal Musiala, le FC Bayern Munich a finalement transformé un retard de 0-3 à la mi-temps face au FSV Mayence en une victoire 4-3. Nadiem Amiri a ensuite rendu hommage à l’adversaire, tout en exprimant sa frustration envers sa propre équipe.

  • « Je suis un peu à court de mots. Nous avons joué une première mi-temps incroyable. Nous savions que nous avions mis le Bayern en colère et ce qui nous attendait », a déclaré Amiri après le match sur Sky.

    À la mi-temps, alors que le score était déjà de 0-3, l’entraîneur du FC Bayern, Vincent Kompany, a lancé Kane et Olise avant d’introduire Musiala peu après. Les trois hommes ont finalement trouvé le chemin des filets, offrant une fin de match incroyable.

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    Amiri : « Michael Olise est, sans conteste, le meilleur joueur du monde. »

    « On ne peut pas contrer la qualité qui s'exprime dans ces moments-là », a reconnu Amiri, avant d'ajouter : « Bien sûr, on ne doit jamais laisser filer un 3-0. Mais je pense que c'est le meilleur exemple qui illustre pourquoi le Bayern est actuellement la meilleure équipe du monde. »

    Cette formation, considérée comme la meilleure du monde, affrontera le Paris Saint-Germain, tenant du titre, en demi-finale de la Ligue des champions dans les semaines à venir. Elle compte également dans ses rangs le meilleur joueur du monde, selon Amiri : « Pour moi, Michael Olise est actuellement le meilleur joueur du monde ! », a-t-il affirmé sur DAZN.

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