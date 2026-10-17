Flick n’a pas tari d’éloges sur Lamine Yamal après la prestation magistrale de l’ailier lors de la victoire 5-2 contre le Real Betis à La Cartuja. Le technicien allemand, qui a côtoyé de nombreux talents de classe mondiale au cours de sa carrière au Bayern Munich et en équipe nationale d’Allemagne, a estimé que le joueur de 19 ans avait désormais dépassé ses pairs pour devenir la figure de proue du football. Les propos de Flick sont intervenus après que Yamal a orchestré une démonstration offensive qui a permis au club catalan de conserver solidement la tête du classement de la Liga.

« Quand on voit le premier but qu’il a marqué, c’est incroyable ; en ce moment, c’est le meilleur joueur du monde », a déclaré Flick aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je suis très heureux de sa performance et c’est ce que je veux dire. Bien sûr, il subit de la pression, il a 19 ans et a joué tous les matches, mais il est concentré à 100 %, il est impliqué et il est très bon. Sa performance a été incroyable, tout comme son attitude, et c’est ainsi que sont les grands joueurs. »

« Avec ce résultat, nous devions le remplacer, c’était évident, et je lui ai dit que j’étais très fier de lui parce qu’il avait fait un match fantastique », a ajouté l’entraîneur.