Getty Images Sport
Traduit par
« Le meilleur joueur du monde » : Hansi Flick fait une déclaration retentissante sur Lamine Yamal après la brillante prestation de la star du FC Barcelone lors de la victoire écrasante 5-2 contre le Real Betis
Flick salue Yamal comme la référence mondiale
Flick n’a pas tari d’éloges sur Lamine Yamal après la prestation magistrale de l’ailier lors de la victoire 5-2 contre le Real Betis à La Cartuja. Le technicien allemand, qui a côtoyé de nombreux talents de classe mondiale au cours de sa carrière au Bayern Munich et en équipe nationale d’Allemagne, a estimé que le joueur de 19 ans avait désormais dépassé ses pairs pour devenir la figure de proue du football. Les propos de Flick sont intervenus après que Yamal a orchestré une démonstration offensive qui a permis au club catalan de conserver solidement la tête du classement de la Liga.
« Quand on voit le premier but qu’il a marqué, c’est incroyable ; en ce moment, c’est le meilleur joueur du monde », a déclaré Flick aux médias lors de sa conférence de presse d’après-match. « Je suis très heureux de sa performance et c’est ce que je veux dire. Bien sûr, il subit de la pression, il a 19 ans et a joué tous les matches, mais il est concentré à 100 %, il est impliqué et il est très bon. Sa performance a été incroyable, tout comme son attitude, et c’est ainsi que sont les grands joueurs. »
« Avec ce résultat, nous devions le remplacer, c’était évident, et je lui ai dit que j’étais très fier de lui parce qu’il avait fait un match fantastique », a ajouté l’entraîneur.
- Getty Images Sport
Les inquiétudes concernant les blessures se multiplient avant le choc face au PSG
Si cette victoire riche en buts a remonté le moral du groupe, Flick doit faire face à des problèmes de blessures de plus en plus nombreux en défense. Eric Garcia et Gerard Martin ont tous deux dû sortir en cours de match après avoir ressenti des douleurs, ce qui laisse l’entraîneur dans l’incertitude quant à ses options pour le prochain rendez-vous européen.
« Pour le moment, le plus important, c’est de récupérer. La récupération est très importante, tout comme le fait de voir comment nous gérerons les temps de jeu mardi. On verra, on cherchera 11 joueurs. On ne sait pas ce qu’il en sera pour Eric, Kounde a quelques petits soucis, Gerard aussi, il faudra voir. Il nous reste deux jours et on verra ce qui se passera mardi. Nous devons attendre les résultats des examens médicaux », a expliqué Flick. Il a précisé que Garcia pensait n’avoir reçu qu’un simple coup, mais la prudence reste de mise.
Satisfaction tactique et efficacité sur coups de pied arrêtés
Revenant sur la performance d’ensemble à Séville, Flick s’est réjoui de l’intensité affichée par son équipe face à un adversaire difficile. Le Betis lui a donné du fil à retordre grâce à sa vitesse et à son jeu de transition, mais la capacité du FC Barcelone à contrôler la rencontre et à exploiter les coups de pied arrêtés a fait la différence.
« Il est important d’être aussi forts sur coups de pied arrêtés. Je suis heureux d’avoir marqué le deuxième but avant la pause, c’était important. Nous travaillons là-dessus et Heiko et Dela font du bon travail », a déclaré Flick. Il a souligné que la forte concurrence à l’entraînement se traduit directement lors des matches, affirmant que chaque joueur évolue actuellement à son meilleur niveau.
- AFP
Une ambition qui va au-delà des séries record
Bien que Barcelone ait établi sous sa direction de nouveaux records de victoires consécutives et de buts inscrits, Flick a insisté sur le fait que les records personnels ou ceux du club passaient après la conquête de titres. « Les records, c’est bien, mais nous voulons remporter des titres et accomplir de plus grandes choses. C’est pour cela que nous jouons au football », a affirmé l’Allemand.
Alors que le club se prépare à une semaine à forts enjeux, avec un choc face au PSG et le Clasico qui se profile, la capacité de Flick à gérer la charge physique de ses stars tout en répondant à l’exigence de résultats sera mise à rude épreuve.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles