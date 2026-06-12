Interrogé par Marca sur les favoris du tournoi et sur la capacité de Messi, 38 ans, à rééditer ses exploits du Mondial 2022 au Qatar, Dembélé a livré un avis flatteur sur le légendaire meneur de jeu. « Bien sûr, il peut remporter tous les trophées possibles. J’ai déjà vu de quoi il était capable quand j’étais à Barcelone », a-t-il déclaré.

Interrogé sur les conséquences des quatre années écoulées depuis le Mondial qatari, l’ancien Barcelonais a tranché : « Cela ne change rien. C’est le meilleur que j’aie jamais vu, le plus grand de l’histoire du football. Il reste incroyablement dangereux. Il est difficile de l’arrêter, même à 38 ans. Il a peut-être cet âge, mais il conservera toujours ces qualités. Nous devrons donc nous méfier de lui, car il est tout à fait capable de remporter à nouveau le titre. »