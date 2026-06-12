Getty/GOAL
Traduit par
« Le meilleur footballeur de tous les temps » : l’âge n’est pas un problème pour Lionel Messi, assure Ousmane Dembélé, convaincu que la star argentine peut à nouveau mener l’Albiceleste vers le sacre mondial
La star française Dembélé passe en revue les prétendants
Tout juste après avoir remporté son deuxième titre de Ligue des champions avec le Paris Saint-Germain, le détenteur du Ballon d'Or, Ousmane Dembélé, s'apprête à prendre les rênes de l'attaque française, qui regorge de stars. À la veille du premier match des Bleus contre le Sénégal mardi, l'ailier explosif a analysé le contexte de la compétition. Tout en reconnaissant la pression qui pèse sur la France, finaliste des deux dernières éditions, Dembélé a particulièrement souligné la menace constante que représentent les champions du monde en titre et leur capitaine emblématique.
- AFP
Le héros du PSG rend hommage à Messi, l’éternel jeune
Interrogé par Marca sur les favoris du tournoi et sur la capacité de Messi, 38 ans, à rééditer ses exploits du Mondial 2022 au Qatar, Dembélé a livré un avis flatteur sur le légendaire meneur de jeu. « Bien sûr, il peut remporter tous les trophées possibles. J’ai déjà vu de quoi il était capable quand j’étais à Barcelone », a-t-il déclaré.
Interrogé sur les conséquences des quatre années écoulées depuis le Mondial qatari, l’ancien Barcelonais a tranché : « Cela ne change rien. C’est le meilleur que j’aie jamais vu, le plus grand de l’histoire du football. Il reste incroyablement dangereux. Il est difficile de l’arrêter, même à 38 ans. Il a peut-être cet âge, mais il conservera toujours ces qualités. Nous devrons donc nous méfier de lui, car il est tout à fait capable de remporter à nouveau le titre. »
L'équipe de France va être sous les feux des projecteurs
Dembélé se montre parfaitement conscient de l’immense pression qui pèse sur les Bleus alors qu’ils préparent un nouveau parcours de haut vol dans la compétition, et il insiste sur la nécessité pour ses coéquipiers de faire preuve d’une concentration absolue dès les premières phases du tournoi. Il a ajouté : « Il y a beaucoup de favoris. Vous savez comment ça se passe : cette étiquette ne veut plus rien dire dans le football.
Il y a beaucoup d’équipes favorites dans ce tournoi. De plus, nous savons que l’équipe de France a atteint les deux dernières finales, nous serons donc sous le feu des projecteurs. Mais nous restons concentrés sur l’objectif. Avant de penser aux huitièmes ou aux quarts de finale, il faut d’abord bien négocier les matchs de la phase de groupes. »
- Getty Images
Les poids lourds peaufinent leur préparation en vue du combat
Après son match d’ouverture contre le Sénégal, la France poursuivra sa campagne dans le Groupe I face à l’Irak le 22 juin, avant de conclure contre la Norvège quatre jours plus tard. De son côté, l’Argentine, championne du monde en titre, entamera son parcours dans le Groupe J en affrontant l’Algérie le 17 juin. L’équipe de Messi devra ensuite défier l’Autriche puis la Jordanie, deux grands noms qui devront se frayer un chemin ardu dans ce format de tournoi élargi.