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« Le meilleur du monde ! » : Neymar livre son verdict sans appel sur Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone qui vise le Ballon d’Or
Un soutien de poids pour le prodige du FC Barcelone
Neymar a apporté son soutien sans réserve à Yamal dans la course au prochain Ballon d’Or. Le Brésilien s’est rendu sur les réseaux sociaux pour couvrir d’éloges le jeune ailier. En publiant une image sur ses réseaux sociaux, Neymar a exprimé sans ambiguïté ce qu’il pense du prodige du FC Barcelone. Il a déclaré : « Lamine Yamal est le meilleur joueur du monde. »
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Comparaison de deux campagnes exceptionnelles
Neymar est arrivé à cette conclusion audacieuse après avoir partagé un visuel comparatif réalisé par les plateformes Score90 et Sofascore. Celui-ci mettait côte à côte deux saisons remarquables des deux attaquants.
Le visuel présentait la saison 2017-2018 de Neymar au Paris Saint-Germain, durant laquelle il a inscrit 25 buts et délivré 16 passes décisives en 27 matches. En regard figuraient les statistiques de Yamal depuis le début de la saison en cours avec Barcelone.
Yamal a réalisé un début de saison fulgurant, avec huit buts et neuf passes décisives lors de ses 10 premiers matches avec Barcelone. Ces chiffres ont convaincu Neymar que l’adolescent surpasse tous les autres joueurs du monde.
Un lien fort en dehors du terrain
Le soutien public de la star de Santos témoigne de la proximité entre les deux joueurs en dehors du terrain. Ils entretiennent une solide amitié depuis qu’ils ont passé du temps ensemble lors de vacances au Brésil en 2025.
Leur amitié donne encore plus de poids au soutien de Neymar, alors que Yamal est en lice pour la plus prestigieuse distinction individuelle du football. L’ailier continue d’être comparé aux plus grandes figures de ce sport, et son ascension fulgurante ne montre aucun signe de ralentissement. Ses performances sensationnelles avec Barcelone ont rapidement fait de lui l’un des principaux prétendants à cette distinction sur la scène mondiale.
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L’attention se tourne vers les récompenses de Londres
Yamal attendra désormais le verdict officiel, qui sera rendu lors du gala du 26 octobre à Londres, où se réunira le monde du football. L’ailier espère couronner son premier mois de saison sensationnel en remportant la plus prestigieuse des récompenses.
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