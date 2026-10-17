« Le meilleur du monde ! » : Neymar livre son verdict sans appel sur Lamine Yamal, le prodige du FC Barcelone qui vise le Ballon d’Or

Neymar est arrivé à cette conclusion audacieuse après avoir partagé un visuel comparatif réalisé par les plateformes Score90 et Sofascore. Celui-ci mettait côte à côte deux saisons remarquables des deux attaquants.

Le visuel présentait la saison 2017-2018 de Neymar au Paris Saint-Germain, durant laquelle il a inscrit 25 buts et délivré 16 passes décisives en 27 matches. En regard figuraient les statistiques de Yamal depuis le début de la saison en cours avec Barcelone.

Yamal a réalisé un début de saison fulgurant, avec huit buts et neuf passes décisives lors de ses 10 premiers matches avec Barcelone. Ces chiffres ont convaincu Neymar que l’adolescent surpasse tous les autres joueurs du monde.







