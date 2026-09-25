Interrogé sur les exploits de Kane, l’ancien attaquant de l’Angleterre Heskey, qui s’exprimait en association avec le programme d’entraînement au football de Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur à des personnes issues de milieux modestes dans tout le Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Il a été fantastique. C’est quoi ? 100 buts en Bundesliga en 98 matches ? Fantastique. Il faut lui tirer son chapeau.

« Il s’est réinventé parce que, d’habitude, ce qui se passe, c’est que plus on vieillit, plus tout ralentit. Mais lui continue quand même à marquer des buts. Un autre qui faisait ça, c’était Shearer. Mais lui semble le faire à un autre niveau. Et c’est fantastique de voir ce qu’il fait, et j’espère qu’il continuera à le faire.

« On parle de lui en Bundesliga. Mais il le fait aussi au niveau international. Au plus haut niveau. On ne peut rien reprocher au garçon. Il s’est placé dans la course au Ballon d’Or. Il faut lui tirer son chapeau. »

Heskey a ajouté, à propos des statistiques de Kane qui ont valu à Messi et Ronaldo d’être cités pour le Ballon d’Or malgré le fait qu’ils n’aient pas toujours remporté la Ligue des champions : « Chaque année. Leurs chiffres plaçaient leur nom tout en haut chaque année. Donc il faut le mettre avec eux. C’est le meilleur joueur du monde à l’instant T. »