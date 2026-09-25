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« Le meilleur des meilleurs » : Harry Kane surpasse Alan Shearer au rayon des joueurs intemporels, alors qu'Emile Heskey explique pourquoi le capitaine de l'Angleterre serait un digne lauréat du Ballon d'Or
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Kane en concurrence avec Yamal et Mbappe pour le Ballon d’Or
Beaucoup estiment que Kane devrait se voir attribuer le titre de « meilleur joueur de la planète » lorsqu’il quittera une cérémonie fastueuse à Londres, le 26 octobre, avec le plus prestigieux des Ballons d’Or. La concurrence s’annonce toutefois rude pour ce prix.
Avec l’Espagne sacrée à la Coupe du monde sur le sol nord-américain, des joueurs comme l’infatigable milieu Rodri et le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal sont considérés comme des candidats au Ballon d’Or. Les Français Kylian Mbappe et Michael Olise ont eux aussi de solides arguments à faire valoir.
Kane affiche des chiffres dignes de Messi et Ronaldo
Kane a toutefois maintenu des standards remarquables au cours des 12 derniers mois. Il a savouré la gloire du Soulier d’or en Allemagne en aidant le Bayern à remporter la Bundesliga, avant de propulser l’Angleterre jusqu’aux demi-finales d’un autre tournoi majeur. Avec 85 buts à son actif, il est le meilleur buteur de l’histoire de l’Angleterre.
Les chiffres affichés par l’ancien attaquant de Tottenham sont difficiles à comprendre, car seuls Lionel Messi et Cristiano Ronaldo ont atteint de tels sommets ces derniers temps. À eux deux, ces deux GOAT comptent 13 Ballons d’Or.
Kane a fait mieux que le meilleur total sur une année civile jamais enregistré par CR7, ce qui signifie qu’il fait désormais partie d’un cercle vraiment exclusif de talents. S’il peut rivaliser avec ce qui se fait de mieux, alors pourquoi ne devrait-il pas recevoir un scintillant Ballon d’or ?
- Chase
Qu’est-ce qui rend Kane, recordman, si spécial ?
Interrogé sur les exploits de Kane, l’ancien attaquant de l’Angleterre Heskey, qui s’exprimait en association avec le programme d’entraînement au football de Chase, qui offre un accès gratuit à des qualifications d’entraîneur à des personnes issues de milieux modestes dans tout le Royaume-Uni, a déclaré à GOAL : « Il a été fantastique. C’est quoi ? 100 buts en Bundesliga en 98 matches ? Fantastique. Il faut lui tirer son chapeau.
« Il s’est réinventé parce que, d’habitude, ce qui se passe, c’est que plus on vieillit, plus tout ralentit. Mais lui continue quand même à marquer des buts. Un autre qui faisait ça, c’était Shearer. Mais lui semble le faire à un autre niveau. Et c’est fantastique de voir ce qu’il fait, et j’espère qu’il continuera à le faire.
« On parle de lui en Bundesliga. Mais il le fait aussi au niveau international. Au plus haut niveau. On ne peut rien reprocher au garçon. Il s’est placé dans la course au Ballon d’Or. Il faut lui tirer son chapeau. »
Heskey a ajouté, à propos des statistiques de Kane qui ont valu à Messi et Ronaldo d’être cités pour le Ballon d’Or malgré le fait qu’ils n’aient pas toujours remporté la Ligue des champions : « Chaque année. Leurs chiffres plaçaient leur nom tout en haut chaque année. Donc il faut le mettre avec eux. C’est le meilleur joueur du monde à l’instant T. »
Ce que Kane a dit au sujet d’une candidature au Ballon d’Or
Heskey s’est récemment rendu à St George’s Park avec Chase afin d’évoquer la manière dont l’impact du parcours de l’Angleterre à la Coupe du monde inspire une nouvelle génération à envisager une carrière d’entraîneur de football.
Le programme de formation d’entraîneurs de football de Chase offre à davantage de personnes une voie d’accès au métier d’entraîneur en proposant un accès entièrement financé à des qualifications d’initiation à l’entraînement ainsi qu’à des bourses professionnelles pour des personnes issues de milieux modestes à travers le Royaume-Uni.
Kane a inscrit six buts lors du tournoi phare de la FIFA, brilllant aux côtés de joueurs comme Mbappe, auteur d’un record, et du talisman argentin Messi, ses performances inspirant la prochaine génération de talents.
Il a déclaré au sujet de ses chances d’être en lice pour le Ballon d’Or : « De mon point de vue, ce serait incroyable de le gagner. Je serais extrêmement fier de le remporter. Je pense que je suis clairement en course pour le gagner, sans aucun doute, donc on verra bien, les votants voteront pour qui ils veulent.
« Cela me rend encore plus fier quand ce sont les autres qui parlent de moi, quand d’autres coéquipiers ou d’anciens joueurs, ou peu importe qui, me félicitent pour ce que j’ai accompli. Je pense que cela me rend plus fier que d’essayer d’en parler moi-même. »
Calendrier de l’Angleterre : l’Espagne, championne du monde, au programme ensuite
Kane est désormais de retour avec l’Angleterre, sous les ordres du sélectionneur Thomas Tuchel, et cherchera à se rapprocher encore un peu plus de la barre des 100 buts en sélection tout en se rapprochant du total historique de 125 sélections de Peter Shilton.
L’Angleterre s’apprête à lancer sa nouvelle campagne de Ligue des nations de l’UEFA en recevant l’Espagne, championne du monde, samedi, avec une rencontre qui opposera le capitaine Kane à Rodri, Yamal et compagnie.
Pour plus d’informations sur le programme d’entraînement de football Chase, rendez-vous sur : Chase football coaching programme https://www.chase.co.uk/gb/en/chase-football-coaching-programme/
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