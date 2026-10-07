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Argentina v Bolivia - International FriendlyGetty Images Sport
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Le meilleur buteur de l'histoire de la sélection argentine : qui portera le flambeau après Messi ?

Argentine vs Bénin
Argentine
Bénin
Matchs Amicaux
L. Messi
G. Batistuta
L. Martinez
D. Maradona
A. Di Maria
Sergio Agüero
Argentine
Bénin

Lionel Messi a mis un terme à sa carrière avec la sélection argentine le mercredi matin, face au Bénin, après avoir laissé une empreinte historique en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste avec 126 buts en 208 matches, un chiffre qui paraît hors de portée pour les joueurs qui lui succéderont.

Messi a conclu sa carrière internationale par un but lors du match amical contre le Bénin, dans le cadre de la fenêtre FIFA qui a suivi la Coupe du monde, portant son total à 126 buts et creusant un écart de 70 buts avec son plus proche poursuivant, Gabriel Batistuta, auteur de 56 buts en 78 matches.

Batistuta conserve le meilleur ratio de buts parmi les dix premiers du classement, avec 0,72 but par match, selon le site du quotidien argentin La Nación.

Parmi les joueurs de la génération actuelle, Lautaro Martínez figure dans la liste, occupant la troisième place parmi les buteurs historiques de l'Argentine, avec 42 buts en 86 matches, à égalité avec Sergio Agüero, qui compte le même nombre de buts en 101 matches.

  • Crespo surpasse Maradona, et un atout particulier pour Passarella

    Hernán Crespo occupe la cinquième place avec 35 buts, devançant de peu Diego Maradona, auteur de 32 buts.

    Gonzalo Higuaín et Ángel Di María se partagent la septième place avec 31 buts chacun, Higuaín surpassant Di María au ratio de buts avec 0,41 contre 0,21.

    Luis Artime occupe la neuvième place avec 24 buts, devant Daniel Passarella et Leopoldo Jacinto Luque, qui ont inscrit 22 buts chacun, avec un avantage supplémentaire pour Passarella du fait qu'il était défenseur.

    Herminio Masantonio a quant à lui marqué 19 buts, suivi de José Sanfilippo, Norberto Méndez et Mario Alberto Kempes avec 18 buts chacun.

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  • Le détail du nombre de buts internationaux de Messi

    Messi a inscrit son premier but international sous le maillot de l'équipe d'Argentine le 1er mars 2006, lors d'un match amical contre la Croatie en Suisse.

    Selon les données de la Fédération argentine de football, 2022 est l'année où Messi a marqué le plus grand nombre de buts : 18.

    Messi a inscrit 49 buts en matches amicaux, 36 lors des éliminatoires de la Coupe du monde, 17 en Copa América, ainsi que 13 buts en Coupe du monde.

    La Bolivie est la victime préférée de Messi, puisqu'il lui a marqué 11 buts.

    Parmi ses chiffres impressionnants, Messi a inscrit cinq buts en un seul match, 9 triplés et 13 doublés, avec une moyenne de 0,61 but par match.

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