Lionel Messi a mis un terme à sa carrière avec la sélection argentine le mercredi matin, face au Bénin, après avoir laissé une empreinte historique en tant que meilleur buteur de l'histoire de l'Albiceleste avec 126 buts en 208 matches, un chiffre qui paraît hors de portée pour les joueurs qui lui succéderont.

Messi a conclu sa carrière internationale par un but lors du match amical contre le Bénin, dans le cadre de la fenêtre FIFA qui a suivi la Coupe du monde, portant son total à 126 buts et creusant un écart de 70 buts avec son plus proche poursuivant, Gabriel Batistuta, auteur de 56 buts en 78 matches.

Batistuta conserve le meilleur ratio de buts parmi les dix premiers du classement, avec 0,72 but par match, selon le site du quotidien argentin La Nación.

Parmi les joueurs de la génération actuelle, Lautaro Martínez figure dans la liste, occupant la troisième place parmi les buteurs historiques de l'Argentine, avec 42 buts en 86 matches, à égalité avec Sergio Agüero, qui compte le même nombre de buts en 101 matches.