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« Le meilleur au monde ! » - Le capitaine du PSG révèle ce qu'il a dit à Gabriel Magalhães, d'Arsenal, après le penalty manqué de son coéquipier brésilien lors de la finale de la Ligue des champions
Marquinhos a préféré la consolation à la fête
Les espoirs d'Arsenal de remporter la Ligue des champions 2026 se sont envolés après leur défaite aux tirs au but face au PSG à Budapest. Gabriel, l'un des joueurs les plus réguliers de Mikel Arteta tout au long de la saison, a manqué un tir au but décisif lors de la séance.
Pendant que ses coéquipiers parisien célébraient la victoire, le capitaine Marquinhos s’est approché du Gunner pour lui offrir un soutien immédiat, geste d’empathie né de sa propre expérience : il avait manqué un penalty avec le Brésil lors de la Coupe du monde 2022.
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Le capitaine du PSG apporte son soutien à Gabriel après cette défaite difficile.
En stage avec la sélection brésilienne, Marquinhos a confié le message qu’il a adressé à Gabriel après la finale. Il a reconnu que, voyant le gardien rester seul suite à la séance de tirs au but, il a immédiatement repensé à son propre échec lors d’une précédente grande compétition internationale.
« J’étais prêt à célébrer », a-t-il confié à la presse. « Mais en me mettant à courir, j’ai vu Gabriel droit devant moi, l’équipe qui le dépassait : même scène qu’après mon penalty manqué en 2022.
J’ai alors immédiatement pensé à mon coéquipier, j’ai ressenti de l’empathie car j’ai déjà vécu cette situation et je connais cette responsabilité. Je lui ai dit de rester fort, de garder la tête haute, car il avait réalisé une saison incroyable et un match incroyable.
Je lui ai dit qu’à mes yeux il était le meilleur défenseur central du monde cette saison et qu’il ne méritait pas de porter ce fardeau, car nous voulons tous marquer nos penaltys.
La performance qui a marqué la saison reste inégalée.
Marquinhos a tenu à ce que le penalty manqué par Gabriel ne devienne pas l’image marquante de sa saison. Le capitaine du PSG a souligné que les performances du défenseur d’Arsenal tout au long de l’exercice méritaient bien plus de reconnaissance qu’une simple erreur lors d’une séance de tirs au but. Le Brésilien a également rappelé l’importance de Gabriel pour l’équipe nationale à l’approche d’un grand tournoi international.
Il a ajouté : « Je lui ai dit que cette erreur n’effacerait pas sa magnifique saison et que nous aurions grandement besoin de lui. Je voulais qu’il se remette rapidement de ce coup du sort, car nous allons avoir besoin de lui très bientôt. »
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Tous les regards sont désormais tournés vers la rencontre du Brésil.
Les deux défenseurs ont désormais rejoint le groupe brésilien, laissant de côté leurs attaches club pour se concentrer sur les enjeux internationaux. Marquinhos souhaite que Gabriel digère vite la déception de Budapest et retrouve pleinement confiance. À l’approche de la Coupe du monde, Gabriel demeure un maillon essentiel des plans de la Seleção. Lors de la compétition nord-américaine, le Brésil évoluera dans le groupe C aux côtés du Maroc, d’Haïti et de l’Écosse.