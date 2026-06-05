En stage avec la sélection brésilienne, Marquinhos a confié le message qu’il a adressé à Gabriel après la finale. Il a reconnu que, voyant le gardien rester seul suite à la séance de tirs au but, il a immédiatement repensé à son propre échec lors d’une précédente grande compétition internationale.

« J’étais prêt à célébrer », a-t-il confié à la presse. « Mais en me mettant à courir, j’ai vu Gabriel droit devant moi, l’équipe qui le dépassait : même scène qu’après mon penalty manqué en 2022.

J’ai alors immédiatement pensé à mon coéquipier, j’ai ressenti de l’empathie car j’ai déjà vécu cette situation et je connais cette responsabilité. Je lui ai dit de rester fort, de garder la tête haute, car il avait réalisé une saison incroyable et un match incroyable.

Je lui ai dit qu’à mes yeux il était le meilleur défenseur central du monde cette saison et qu’il ne méritait pas de porter ce fardeau, car nous voulons tous marquer nos penaltys.