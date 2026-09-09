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Le meilleur arrière droit du monde ? Bacary Sagna se reconnaît en Jurrien Timber, dont les qualités clés du défenseur néerlandais d'Arsenal sont mises en avant
Timber a subi une opération mineure cet été
Timber n’a pas encore joué avec le champion en titre de Premier League cette saison. Il a été réintégré progressivement dans les plans de Mikel Arteta après avoir subi une légère opération à l’aine cet été. Il a repris l’entraînement.
Le talentueux joueur de 25 ans pourrait disputer ses premières minutes de la saison 2026-2027 lorsque Arsenal se rendra sur la pelouse du Napoli, géant de Serie A, mercredi, en Ligue des champions. Aucun risque inutile ne sera pris concernant sa condition physique, avec Ben White qui offre actuellement une solution de rechange de niveau international.
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Arsenal s’est forgé une redoutable assise défensive
Timber a toutefois vu sa cote grimper en flèche au fil de deux saisons dans le nord de Londres, alors que sa première campagne à l’Emirates Stadium avait été décimée par une rupture du ligament croisé antérieur. Il se rapproche désormais à grands pas des 100 apparitions avec Arsenal.
Le pur produit du centre de formation de l’Ajax a, aux côtés de joueurs comme William Saliba, Gabriel Magalhaes et David Raya, aidé Arteta à façonner une unité défensive qui fait l’envie de nombreux clubs à travers le monde.
Timber est-il le meilleur arrière droit du football mondial ?
Est-il désormais la référence à son poste ? Lorsque cette question a été posée à Sagna, l’ancien arrière droit d’Arsenal, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Il fait partie des meilleurs, oui. Je pense que son impact sur l’équipe, sa qualité dans les un-contre-un, son apport offensif, son équilibre entre l’attaque et la défense sont vraiment très bons, et sa compréhension du jeu est parfaite.
« Il n’est jamais pris hors de position, c’est un joueur intelligent, et vous savez, la plupart du temps, les gens jugeront un arrière droit incroyable à sa capacité à délivrer des passes décisives, à marquer et à créer du danger vers l’avant. Pour moi, le meilleur doit avoir le meilleur équilibre, être le joueur le plus équilibré, et il me semble être celui qui a le meilleur équilibre.
« Il ne met pas son équipe en danger en étant hors de position, parce que c’est quelque chose auquel moi, en tant que défenseur, je m’identifie. Bien sûr, parfois vous pouvez créer du danger vers l’avant, vous pouvez être une menace offensivement, mais si vous mettez votre équipe en difficulté chaque fois que l’adversaire attaque et que, sur une saison, vous encaissez 10 buts où vous êtes introuvable, la raison principale pour laquelle vous encaissez directement, pour moi c’est un problème, et en tant que défenseur vous devez le savoir.
« Bien sûr, vous pouvez être hors de position, beaucoup de défenseurs derrière perdent un duel en un-contre-un, mais moi, en tant qu’arrière droit, j’avais l’habitude de prendre cela comme ma responsabilité parce que j’aurais dû être là, pas lui. Donc oui, les gens critiqueront l’autre joueur pour s’être fait dribbler, mais le principal coupable, c’est moi, donc vous comprenez cela et vous ne vous mettez jamais hors de position.
« Quand vous analysez tous ces matches, il est rarement pris, il fait rarement un mauvais match, il est très régulier. Les gens le compareront à moi et je serais d’accord pour dire que nous sommes assez similaires. »
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Calendrier d'Arsenal 2026-2027 : trois compétitions différentes
Arsenal a entamé la nouvelle saison de manière impressionnante, avec un nouveau trophée décroché après avoir battu Manchester City lors du lever de rideau du Community Shield. Le maximum de points a ensuite été pris lors de trois rencontres de Premier League, dont une victoire renversante contre Chelsea la dernière fois.
Ses trois prochains matches se disputeront dans des compétitions différentes, avec un choc européen à Naples qui sera suivi d’un déplacement en Premier League sur la pelouse de Sunderland, puis d’un rendez-vous du troisième tour de la Carabao Cup contre Ipswich à Portman Road.
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