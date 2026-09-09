Le meilleur arrière droit du monde ? Bacary Sagna se reconnaît en Jurrien Timber, dont les qualités clés du défenseur néerlandais d'Arsenal sont mises en avant

Est-il désormais la référence à son poste ? Lorsque cette question a été posée à Sagna, l’ancien arrière droit d’Arsenal, qui s’exprimait en association avec BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Il fait partie des meilleurs, oui. Je pense que son impact sur l’équipe, sa qualité dans les un-contre-un, son apport offensif, son équilibre entre l’attaque et la défense sont vraiment très bons, et sa compréhension du jeu est parfaite.

« Il n’est jamais pris hors de position, c’est un joueur intelligent, et vous savez, la plupart du temps, les gens jugeront un arrière droit incroyable à sa capacité à délivrer des passes décisives, à marquer et à créer du danger vers l’avant. Pour moi, le meilleur doit avoir le meilleur équilibre, être le joueur le plus équilibré, et il me semble être celui qui a le meilleur équilibre.

« Il ne met pas son équipe en danger en étant hors de position, parce que c’est quelque chose auquel moi, en tant que défenseur, je m’identifie. Bien sûr, parfois vous pouvez créer du danger vers l’avant, vous pouvez être une menace offensivement, mais si vous mettez votre équipe en difficulté chaque fois que l’adversaire attaque et que, sur une saison, vous encaissez 10 buts où vous êtes introuvable, la raison principale pour laquelle vous encaissez directement, pour moi c’est un problème, et en tant que défenseur vous devez le savoir.

« Bien sûr, vous pouvez être hors de position, beaucoup de défenseurs derrière perdent un duel en un-contre-un, mais moi, en tant qu’arrière droit, j’avais l’habitude de prendre cela comme ma responsabilité parce que j’aurais dû être là, pas lui. Donc oui, les gens critiqueront l’autre joueur pour s’être fait dribbler, mais le principal coupable, c’est moi, donc vous comprenez cela et vous ne vous mettez jamais hors de position.

« Quand vous analysez tous ces matches, il est rarement pris, il fait rarement un mauvais match, il est très régulier. Les gens le compareront à moi et je serais d’accord pour dire que nous sommes assez similaires. »