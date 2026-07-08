Le médecin de l’équipe de Norvège fait le point sur les cas de « virus » au sein du groupe, tandis que des orages pourraient perturber le quart de finale de la Coupe du monde en Angleterre

Après des rumeurs d’épidémie au sein du camp norvégien, le médecin de l’équipe, Ola Sand, a dissipé les inquiétudes à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, prévu samedi à Miami. Les spéculations avaient émergé lorsque le sélectionneur Stale Solbakken avait évoqué l’état de santé de Marcus Pedersen et Jorgen Strand Larsen, après la victoire 2-1 face au Brésil.

Cependant, Sand a affirmé au média norvégien Nettavisen que l’effectif était désormais en pleine forme. « Tous les joueurs sont en bonne santé à présent », a-t-il déclaré. « C’est du bruit pour rien, étant donné que nous vivons ensemble depuis près de six semaines. C’est formidable qu’ils croient à cette rumeur [concernant l’épidémie]. Nous maîtrisons la situation. »