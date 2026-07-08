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Le médecin de l’équipe de Norvège fait le point sur les cas de « virus » au sein du groupe, tandis que des orages pourraient perturber le quart de finale de la Coupe du monde en Angleterre
Le médecin de l'équipe a formellement démenti les rumeurs faisant état d'une épidémie au sein du groupe.
Après des rumeurs d’épidémie au sein du camp norvégien, le médecin de l’équipe, Ola Sand, a dissipé les inquiétudes à la veille du quart de finale de la Coupe du monde contre l’Angleterre, prévu samedi à Miami. Les spéculations avaient émergé lorsque le sélectionneur Stale Solbakken avait évoqué l’état de santé de Marcus Pedersen et Jorgen Strand Larsen, après la victoire 2-1 face au Brésil.
Cependant, Sand a affirmé au média norvégien Nettavisen que l’effectif était désormais en pleine forme. « Tous les joueurs sont en bonne santé à présent », a-t-il déclaré. « C’est du bruit pour rien, étant donné que nous vivons ensemble depuis près de six semaines. C’est formidable qu’ils croient à cette rumeur [concernant l’épidémie]. Nous maîtrisons la situation. »
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Solbakken s'explique sur ses récents problèmes de santé
Les premières inquiétudes sont apparues lors de la conférence de presse d’après-match de Solbakken, dans le New Jersey. Le sélectionneur norvégien a détaillé les conséquences physiques d’un voyage de plusieurs milliers de kilomètres à travers les États-Unis. Il a expliqué que Strand Larsen avait eu de la fièvre, tandis que Pedersen se sentait mal le matin de la rencontre face au Brésil.
Faisant le point sur la situation, il a déclaré : « En réalité, seul Jorgen a eu de la fièvre. Mais il y a eu quelques cas de toux et de voix enrouées, répartis de manière uniforme parmi le groupe. Il y a la climatisation, les vols, les vestiaires et tout le reste. Nous sommes plus de 50 personnes, il serait donc étrange qu’il n’y ait pas un ou deux cas. »
Des orages et la chaleur menacent un événement phare de Miami.
Outre la condition physique de la sélection norvégienne, les deux équipes s’apprêtent à défier des conditions météorologiques extrêmes samedi. Selon les prévisions, le thermomètre pourrait grimper à 35 °C à Miami, un niveau de chaleur susceptible d’altérer les performances des joueurs. Des orages isolés pourraient par ailleurs perturber la rencontre.
Thomas Tuchel et ses joueurs anglais sont toutefois habitués à ces caprices météorologiques : leur match contre le Mexique, remporté 3-2, avait déjà été retardé par la foudre, et ils avaient déjà dû gérer la chaleur lors de leur victoire 2-1 face à la RD Congo. Privés de Reece James et Jordan Henderson, blessés, les Three Lions devront donc surveiller de près la condition physique de leur effectif pour contenir une Norvège portée par Erling Haaland.
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Quelle sera la suite pour l'Angleterre et la Norvège ?
À l'approche de samedi, les deux nations doivent mener une course contre la montre pour s'assurer que leurs joueuses clés soient en pleine forme pour ce quart de finale historique de la Coupe du monde. L'Angleterre cherchera à poursuivre sur sa lancée sous la houlette de Tuchel et à se rapprocher du trophée, tandis que la Norvège devra surmonter la fatigue résiduelle liée au voyage pour créer une nouvelle fois la surprise à Miami.
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