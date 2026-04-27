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« Le médecin d’Aston Villa m’a sauvé la vie » : l’internationale anglaise Missy Bo Kearns se confie sur sa fausse couche dévastatrice et révèle le diagnostic « choquant » de septicémie
La terrible nouvelle de la fausse couche de Kearns
Le 1er mars dernier, Kearns et son compagnon Liam Walsh, milieu de terrain de Luton Town, ont annoncé sur les réseaux sociaux l’attente de leur premier enfant. Cette nouvelle rappelait qu’une internationale anglaise n’avait pas donné naissance depuis longtemps, et Kearns se disait impatiente de conjuguer maternité et carrière sportive. Quelques semaines plus tard, la joueuse de 25 ans est revenue sur les réseaux sociaux pour annoncer la perte de son bébé.
« C’est avec émotion qu’elle a partagé la perte de notre bébé pendant la grossesse, expliquant que les dernières semaines avaient été empreintes d’une tristesse difficile à exprimer et que le couple se concentrait désormais sur sa guérison et sur son soutien mutuel. Elle a conclu en adressant un sincère remerciement pour l’amour et le soutien reçus. »
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Le milieu de terrain anglais dévoile avoir reçu des conseils qui lui ont sauvé la vie de la part du médecin d’Aston Villa.
Kearns est revenue sur ces semaines éprouvantes, révélant dans une interview à ITV avoir subi une « fausse couche septique ». La milieu de terrain a d’abord ressenti « des frissons », que she a pris pour « un simple symptôme de grossesse ». Mais lorsque le docteur du club, Jodie Blackadder-Weinstein, a mesuré une température de 42 °C, elle lui a ordonné d’appeler immédiatement son compagnon et de se rendre aux urgences.
« À l’hôpital, on nous a immédiatement annoncé que nous avions perdu le bébé et que j’avais une septicémie », explique Kearns. « C’était difficile, un vrai choc : je venais de faire une heure de pilates et de gym, et en si peu de temps, toute ma vie avait basculé. »
Kearns se dit infiniment reconnaissante envers Blackadder-Weinstein, estimant que son intervention lui a probablement sauvé la vie. « Je suis infiniment reconnaissante envers le staff médical d’Aston Villa, car si j’avais été à la maison, j’aurais sans doute appelé ma mère en disant : “J’ai l’impression d’avoir la grippe”, et tout le monde m’aurait conseillé de me reposer. Grâce à Jodie, je me suis rendue à l’hôpital.
Ils m’ont probablement sauvé la vie, car j’avais une septicémie et, au milieu de tout ça, je ne pensais même pas à la septicémie. Je me disais juste : “J’ai perdu mon enfant.” »
Kearns livre le message qu’il tient à transmettre
Kearns souhaite partager son histoire pour aider d’autres personnes. « Est-ce que j’ai fait quelque chose de mal ? Oublié quelque chose ? En réalité, non. Je veux que ceux qui traversent la même épreuve sachent que le destin suit son cours, qu’il y a toujours une raison, aussi dure soit-elle à accepter », explique-t-elle avec autorité, évoquant son propre parcours pour comprendre l’incompréhensible.
« On ne peut rien faire pour l’arrêter ou l’empêcher. C’est le message que je voudrais faire passer, car je sais qu’aujourd’hui beaucoup de gens ont probablement eu les mêmes pensées que moi, ou que mon partenaire a pu avoir : “Avons-nous oublié de vérifier quelque chose ? N’avons-nous pas été assez clairs sur un point ?” Mais on ne peut littéralement rien faire.
Je crois que c’est le plus dur : on se pose trop de questions. Moi, je me suis beaucoup interrogée, et je sais que c’est le cas de nombreuses femmes. On a l’impression d’être la seule concernée, alors que c’est extrêmement courant. Je le répète : vous n’êtes pas seules, et il est essentiel que ce message soit entendu. »
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De retour sur les terrains, animé par ses ambitions pour la Coupe du monde et déterminé à surmonter le deuil, Kearns regarde résolument vers l’avenir.
Kearns suit actuellement son protocole de reprise, tout en affrontant un profond chagrin. Elle reconnaît alterner des jours « bien » et des jours « bouleversants » alors qu’elle digère les événements. « Ça vient par vagues », explique-t-elle.
« Je sais qu’être de retour sur les terrains me fait du bien. Je suis là, je suis heureuse d’être là, et je veux continuer à travailler pour être prête pour la saison prochaine. Je veux revenir pour la préparation et redevenir la Missy Bo que tout le monde connaît : celle qui sourit, qui est heureuse et qui taquine tout le monde sans arrêt.
« La saison prochaine sera cruciale : mon objectif, fixé dès ma grossesse, reste d’intégrer le groupe pour la Coupe du monde. D’ici là, je vais travailler pour arriver en forme et aider Villa à réaliser une saison pleine.
« J’ai réalisé qu’il y avait plus dans la vie que le football, mais maintenant je vais profiter de chaque minute de football comme si c’était la dernière, car ça aurait pu l’être. »