« Le médecin d’Aston Villa m’a sauvé la vie » : l’internationale anglaise Missy Bo Kearns se confie sur sa fausse couche dévastatrice et révèle le diagnostic « choquant » de septicémie

Kearns est revenue sur ces semaines éprouvantes, révélant dans une interview à ITV avoir subi une « fausse couche septique ». La milieu de terrain a d’abord ressenti « des frissons », que she a pris pour « un simple symptôme de grossesse ». Mais lorsque le docteur du club, Jodie Blackadder-Weinstein, a mesuré une température de 42 °C, elle lui a ordonné d’appeler immédiatement son compagnon et de se rendre aux urgences.

« À l’hôpital, on nous a immédiatement annoncé que nous avions perdu le bébé et que j’avais une septicémie », explique Kearns. « C’était difficile, un vrai choc : je venais de faire une heure de pilates et de gym, et en si peu de temps, toute ma vie avait basculé. »

Kearns se dit infiniment reconnaissante envers Blackadder-Weinstein, estimant que son intervention lui a probablement sauvé la vie. « Je suis infiniment reconnaissante envers le staff médical d’Aston Villa, car si j’avais été à la maison, j’aurais sans doute appelé ma mère en disant : “J’ai l’impression d’avoir la grippe”, et tout le monde m’aurait conseillé de me reposer. Grâce à Jodie, je me suis rendue à l’hôpital.

Ils m’ont probablement sauvé la vie, car j’avais une septicémie et, au milieu de tout ça, je ne pensais même pas à la septicémie. Je me disais juste : “J’ai perdu mon enfant.” »