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Le match Lionel Messi contre Lamine Yamal est annulé ! La « Finalissima » 2026 opposant l'Argentine à l'Espagne a été annulée après le rejet de plusieurs propositions de l'UEFA
Le chaos au Moyen-Orient oblige à chercher un nouveau lieu
La finale de la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine devait initialement se dérouler au Qatar le 27 mars. Cependant, des enjeux géopolitiques ont contraint les organisateurs à déplacer le match hors du Moyen-Orient, ce qui a entraîné une recherche effrénée d'un nouveau site pour accueillir cette rencontre prestigieuse. « Après de longues discussions entre l’UEFA et les autorités organisatrices au Qatar, il est annoncé aujourd’hui qu’en raison de la situation politique actuelle dans la région, la Finalissima entre l’Espagne, vainqueur de l’UEFA EURO 2024, et l’Argentine, championne de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, ne pourra pas se dérouler comme prévu au Qatar le 27 mars », a confirmé un communiqué.
L'UEFA a exprimé une grande frustration face à cette situation, soulignant l'occasion manquée d'un spectacle mondial. Elle a ajouté : « C'est une grande déception pour l'UEFA et les organisateurs que les circonstances et le calendrier aient privé les équipes de la chance de s'affronter pour ce prestigieux trophée au Qatar – un pays qui a démontré à maintes reprises sa capacité à accueillir des événements internationaux de classe mondiale dans des installations de pointe. »
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Le Real Madrid et le Bernabéu ont rejeté
Une fois le Qatar écarté, l'UEFA a rapidement proposé le stade Bernabéu de Madrid comme site de remplacement. Ce projet aurait permis à ce stade emblématique d'accueillir le match aller-retour à la date initialement prévue du 27 mars, garantissant ainsi un cadre de classe mondiale pour cette rencontre. Malgré la logique d'accueillir les champions d'Europe en Espagne avec une répartition des billets à parts égales entre les supporters, la proposition a été catégoriquement rejetée par la Fédération argentine de football (AFA).
Le rejet d'un terrain neutre en Europe est devenu un thème récurrent au cours des négociations. L'UEFA a déclaré : « La première option consistait à organiser le match au stade Santiago Bernabéu de Madrid à la date initialement prévue, avec une répartition 50/50 des supporters dans le stade. Cela aurait offert un cadre de classe mondiale, à la hauteur d'un événement aussi prestigieux, mais l'Argentine a refusé. »
Le format en deux manches ne parvient pas à convaincre l'Argentine
Dans une dernière tentative pour trouver un terrain d'entente, l'UEFA a proposé un format en deux manches sans précédent. Cela aurait permis aux deux nations d'accueillir chacune un match, la première manche se déroulant à Madrid et le match retour à Buenos Aires, avant les éditions 2028 de l'Euro et de la Copa América. Ce compromis visait à équilibrer l'avantage du terrain tout en maintenant la rencontre au calendrier actuel, mais les champions d'Amérique du Sud sont restés de marbre.
« La deuxième option consistait à organiser la Finalissima en deux manches : l’une au Santiago Bernabéu le 27 mars et l’autre à Buenos Aires pendant une fenêtre internationale avant l’UEFA EURO et la Copa América 2028, en proposant à nouveau une répartition des supporters à 50/50 pour le match à Madrid. Cette option a également été rejetée », indique le communiqué de l’UEFA. L'échec des négociations a mis fin à toute perspective de voir les générations actuelles, notamment Messi et Yamal, s'affronter pour le trophée.
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Une impasse entraîne l'annulation pure et simple
Le coup de grâce porté à la « Finalissima » de 2026 a été causé par des conflits de calendrier et des exigences spécifiques de l'AFA concernant la date, auxquelles l'Espagne ne pouvait tout simplement pas se plier. L'Argentine a proposé de repousser le match à après la prochaine Coupe du monde, mais l'encombrement du calendrier européen a rendu cela impossible. Parallèlement, l'insistance de l'Argentine sur une date précise fin mars a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les responsables de l'UEFA, qui devaient composer avec une fenêtre internationale très serrée.
« L'Argentine a proposé en contrepartie de disputer le match après la Coupe du monde, mais comme l'Espagne n'avait aucune date disponible, cette option a dû être écartée. Finalement, et contrairement au plan initialement convenu selon lequel le match aurait lieu le 27 mars, l'Argentine a déclaré ne pouvoir jouer que le 31 mars, une date qui s'est avérée irréalisable. En conséquence, et au grand regret de l’UEFA, cette édition de la Finalissima a été annulée. » L’Argentine a remporté la première édition moderne en 2022 en battant l’Italie à Wembley, mais elle n’aura pas l’occasion de défendre son titre en 2026.
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