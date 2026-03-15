Le match Lionel Messi contre Lamine Yamal est annulé ! La « Finalissima » 2026 opposant l'Argentine à l'Espagne a été annulée après le rejet de plusieurs propositions de l'UEFA

La finale de la Finalissima entre l'Espagne et l'Argentine devait initialement se dérouler au Qatar le 27 mars. Cependant, des enjeux géopolitiques ont contraint les organisateurs à déplacer le match hors du Moyen-Orient, ce qui a entraîné une recherche effrénée d'un nouveau site pour accueillir cette rencontre prestigieuse. « Après de longues discussions entre l’UEFA et les autorités organisatrices au Qatar, il est annoncé aujourd’hui qu’en raison de la situation politique actuelle dans la région, la Finalissima entre l’Espagne, vainqueur de l’UEFA EURO 2024, et l’Argentine, championne de la Copa América 2024 de la CONMEBOL, ne pourra pas se dérouler comme prévu au Qatar le 27 mars », a confirmé un communiqué.

L'UEFA a exprimé une grande frustration face à cette situation, soulignant l'occasion manquée d'un spectacle mondial. Elle a ajouté : « C'est une grande déception pour l'UEFA et les organisateurs que les circonstances et le calendrier aient privé les équipes de la chance de s'affronter pour ce prestigieux trophée au Qatar – un pays qui a démontré à maintes reprises sa capacité à accueillir des événements internationaux de classe mondiale dans des installations de pointe. »