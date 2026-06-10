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Le match est reporté ! La dernière rencontre de préparation de l’Angleterre avant la Coupe du monde a été décalée en raison d’une tempête en Floride qui a inondé la pelouse
Une tempête sème le chaos à Orlando
Les Three Lions devaient affronter le Costa Rica au stade Inter&Co mercredi soir, mais l’heure du coup d’envoi a été considérablement repoussée. Des images prises sur place montraient des flaques d’eau sur la surface de jeu, alors qu’une forte averse perturbait les derniers préparatifs de Thomas Tuchel avant le tournoi.
Les canaux officiels ont rapidement confirmé aux supporters que la rencontre était maintenue, avant d’annoncer, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l’Angleterre, que le coup d’envoi serait finalement donné une heure plus tard.
« Suite à une inspection du terrain, le match de ce soir face au Costa Rica débutera à 22 h (heure britannique), sous réserve qu’aucun autre coup de foudre ne frappe la région », a précisé le compte officiel de l’Angleterre.
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Les supporters sont invités à se mettre à l’abri.
La sécurité est devenue la principale préoccupation des organisateurs, des coups de foudre ayant été signalés à proximité immédiate du stade. Des écrans géants installés à l'intérieur de l'enceinte ont diffusé des avertissements urgents, conseillant aux supporters arrivés tôt de « se mettre à l'abri » et de s'éloigner des espaces ouverts jusqu'à ce que l'orage soit passé.
Les intempéries ont déclenché des alertes officielles dans toute la région et jettent le doute sur l’heure effective du coup d’envoi. Malgré les pluies torrentielles, les responsables locaux demeurent optimistes quant à la tenue de cette rencontre amicale, même si le programme de la soirée reste incertain alors que les équipes travaillent à drainer la pelouse.
Historique des perturbations météorologiques aux États-Unis
Ce n'est pas la première fois qu'un grand événement footballistique est perturbé par les caprices de la météo aux États-Unis. Lors de la Coupe du monde des clubs de l'année dernière, plusieurs matchs avaient déjà subi des retards similaires, poussant certaines personnalités du ballon rond à s'interroger sur l'adéquation de certaines régions pour accueillir des tournois estivaux. La rencontre entre Chelsea et Benfica a été l'un des six matchs touchés ; elle a finalement duré quatre heures et 38 minutes.
Après cette épreuve, l’entraîneur des Blues Enzo Maresca avait exprimé sa frustration : « Si vous suspendez sept ou huit matchs, cela signifie que ce n’est probablement pas le bon endroit pour organiser cette compétition. » En conséquence, la FIFA a adopté une approche au cas par cas pour les rencontres programmées sur la côte du Golfe et dans le sud-est des États-Unis, afin de parer à la menace inévitable des orages.
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La chaleur et l’humidité demeurent des facteurs déterminants.
Outre la menace immédiate de pluie et d’orages, l’équipe d’Angleterre doit aussi affronter une humidité étouffante et des températures supérieures à 30 °C. Conséquence : les organisateurs ont instauré des pauses hydratation obligatoires en plein match, une mesure destinée à préserver la santé des joueurs durant la Coupe du monde.
Néanmoins, le capitaine Harry Kane a tenu à relativiser l’impact du climat nord-américain. Après une victoire en match de préparation contre la Nouvelle-Zélande, l’attaquant a déclaré : « Les pauses hydratation sont utiles. Tout le monde parle de la chaleur, mais je ne pense pas qu’elle sera aussi décisive que certains le disent. Personnellement, ainsi que quelques-uns des gars qui s’entraînent depuis un certain temps dans ces conditions, nous nous sommes sentis bien aujourd’hui. Nous sommes des athlètes, des professionnels, et nous avons déjà évolué par temps chaud. »