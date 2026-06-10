Le match est reporté ! La dernière rencontre de préparation de l’Angleterre avant la Coupe du monde a été décalée en raison d’une tempête en Floride qui a inondé la pelouse

Les Three Lions devaient affronter le Costa Rica au stade Inter&Co mercredi soir, mais l’heure du coup d’envoi a été considérablement repoussée. Des images prises sur place montraient des flaques d’eau sur la surface de jeu, alors qu’une forte averse perturbait les derniers préparatifs de Thomas Tuchel avant le tournoi.

Les canaux officiels ont rapidement confirmé aux supporters que la rencontre était maintenue, avant d’annoncer, dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux de l’Angleterre, que le coup d’envoi serait finalement donné une heure plus tard.

« Suite à une inspection du terrain, le match de ce soir face au Costa Rica débutera à 22 h (heure britannique), sous réserve qu’aucun autre coup de foudre ne frappe la région », a précisé le compte officiel de l’Angleterre.