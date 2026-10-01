La rencontre de jeudi à l’Aviva Stadium a été interrompue à la 20e minute lorsque des supporters ont jeté des balles de tennis sur la pelouse.

Plusieurs balles portaient des autocollants affichant le drapeau palestinien aux côtés du hashtag #StopTheGame. Après l’invasion de la pelouse par un supporter brandissant un drapeau palestinien, la sécurité est intervenue, et le match a finalement repris. Malgré les importantes perturbations, la rencontre s’est conclue sur un match nul 2-2 après le doublé de Troy Parrott en première période, dont un penalty, effacé par des buts d’Alexander Prass et l’égalisation de Michael Gregoritsch à la 77e minute.