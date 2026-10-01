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Le match de l’Irlande contre l’Autriche interrompu par des protestations de supporters et des envahisseurs de terrain au sujet des matches contre Israël
- AFP
Une protestation à l’Aviva Stadium interrompt le match
La rencontre de jeudi à l’Aviva Stadium a été interrompue à la 20e minute lorsque des supporters ont jeté des balles de tennis sur la pelouse.
Plusieurs balles portaient des autocollants affichant le drapeau palestinien aux côtés du hashtag #StopTheGame. Après l’invasion de la pelouse par un supporter brandissant un drapeau palestinien, la sécurité est intervenue, et le match a finalement repris. Malgré les importantes perturbations, la rencontre s’est conclue sur un match nul 2-2 après le doublé de Troy Parrott en première période, dont un penalty, effacé par des buts d’Alexander Prass et l’égalisation de Michael Gregoritsch à la 77e minute.
- AFP
Tensions vives après la victoire d’Israël
Les protestations font suite à une première confrontation très tendue en Hongrie dimanche, où l’Irlande s’est imposée 3-0 face à Israël. Les préparatifs de ce match avaient été dominés par la décision du gardien Gavin Bazunu de se retirer de la sélection pour des raisons éthiques. Les tensions sont restées évidentes sur le terrain, le capitaine Dara O'Shea refusant de serrer la main de Manor Solomon lors du tirage au sort d’avant-match.
Par ailleurs, le onze de départ de l’Irlande a ostensiblement snobé l’hymne national israélien en baissant les yeux vers le sol pendant qu’il était joué dans le stade.
Solomon s’en prend à l’Irlande
L’ailier de West Ham, Solomon, a vivement critiqué les joueurs irlandais après la rencontre du week-end. Il a déclaré : « Ils ont dit n’importe quoi pendant le match, je ne veux pas parler d’eux. Si je dis ce que je pense d’eux, je serai probablement suspendu pour quelques matches, donc je ne veux rien dire. Bien sûr qu’ils nous détestent et nous ne les aimons pas. J’attends déjà avec impatience le prochain match contre eux, ce sera complètement différent. Ce qu’ils ont fait avec l’hymne ? Ils ne m’intéressent pas, nous avons un pays 10 fois meilleur que le leur, plus fort, un pays incroyable avec des gens incroyables. Ils peuvent faire tous leurs tours. Nous sommes Israéliens et nous aimons notre pays. Et ce sera toujours le cas. »
- AFP
Quelle suite pour l’Irlande et Israël ?
À la suite du match nul 2-2, l’Irlande occupe la deuxième place de son groupe de Ligue des nations avec quatre points, derrière le leader, l’Autriche, qui en compte sept. Elle doit désormais rapidement se reconcentrer sur sa double confrontation controversée alors qu’elle se prépare à affronter Israël, dernier du groupe, qui ne compte actuellement qu’un seul point. La deuxième rencontre aura lieu dimanche, mais elle a été déplacée en Serbie et se jouera entièrement à huis clos, avec Josh Keeley à la place de Bazunu.
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