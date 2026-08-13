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Le match d’ouverture de la saison du Celta Vigo menacé alors que la Liga inspecte la pelouse en raison d’une prolifération de champignons
Un champignon touche la pelouse de Balaídos
Le match d'ouverture de la saison 2026-2027 de Liga entre le Celta et Osasuna, prévu dimanche soir à l'Estadio de Balaidos, pourrait être reporté. Selon BBC Sport, les dirigeants de la Liga doivent inspecter cette enceinte de 24 870 places afin d'évaluer l'état de la pelouse après une prolifération de champignons. Le Celta aurait soumis une demande officielle pour reporter le match, tandis qu'Osasuna reste disposé à jouer comme prévu.
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La décision concernant le report approche.
Les autorités de la ligue agissent rapidement en procédant à une inspection de la pelouse sur place à Vigo dans les prochaines 24 heures afin de décider du sort de la rencontre. Un verdict officiel suivra immédiatement une fois que les inspecteurs auront évalué l’étendue des dégâts subis par la pelouse. Ce problème de surface représente le dernier contretemps en date pour Balaidos, actuellement en pleine rénovation à long terme en vue d’être un site hôte potentiel de la Coupe du monde 2030.
L’impact des retards de la Coupe du monde
Le Celta détenait initialement le droit de reporter la rencontre après que l’attaquant Borja Iglesias a atteint la finale de la Coupe du monde avec l’Espagne, mais le club a choisi de ne pas exercer cette option. D’autres équipes de l’élite, dont le Real Madrid, Barcelone et Valence, ont opté pour le report de leur premier match à plus tard dans le mois en raison de la participation de joueurs à cet événement phare. Pendant ce temps, les travaux de rénovation en cours à Balaidos doivent porter la capacité du stade à entre 40 000 et 44 000 places une fois achevés.
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Début incertain pour le Celta
Le Celta attend désormais la décision finale de la Liga avant de finaliser ses préparatifs pour le week-end d'ouverture de la saison nationale. Ne pas pouvoir organiser le match comme prévu laisserait l'équipe de Claudio Giraldez face à un calendrier chargé par la suite, en particulier compte tenu des ajustements plus larges du calendrier après la Coupe du monde. Si un report est accordé, le Celta devrait vraisemblablement lancer sa saison lors de son prochain déplacement pendant que les travaux de remise en état de la pelouse de Balaidos se poursuivent.
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