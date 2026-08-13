Le Celta détenait initialement le droit de reporter la rencontre après que l’attaquant Borja Iglesias a atteint la finale de la Coupe du monde avec l’Espagne, mais le club a choisi de ne pas exercer cette option. D’autres équipes de l’élite, dont le Real Madrid, Barcelone et Valence, ont opté pour le report de leur premier match à plus tard dans le mois en raison de la participation de joueurs à cet événement phare. Pendant ce temps, les travaux de rénovation en cours à Balaidos doivent porter la capacité du stade à entre 40 000 et 44 000 places une fois achevés.