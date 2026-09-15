S'exprimant après le match à l'Estadio de la Ceramica, l'entraîneur Perez a mis en avant la fragilité mentale de son équipe, qui s'est immédiatement désunie après avoir concédé l'égalisation. Évaluant le déclin de son équipe en seconde période, Perez a déclaré : « Jusqu'au but du Betis, le match se déroulait exactement comme nous l'avions imaginé. Au moment où nous avons encaissé, la même chose nous est arrivée que contre le Depor.

« La seconde période a été préjudiciable pour l'équipe et pour moi en tant qu'entraîneur. Cela affecte notre confiance et notre croyance en nous-mêmes. Se remettre d'une défaite n'est jamais facile, mais c'est encore plus difficile quand on repart avec ce genre de sensations. Néanmoins, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. »



