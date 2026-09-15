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Le match contre Villarreal égale un plus bas historique, alors que les problèmes défensifs laissent l’équipe d’Inigo Perez dans la zone de relégation de Liga
L’effondrement coûteux prolonge la mauvaise passe
Gerard Moreno a donné l’avantage aux hôtes après 29 minutes lors du match de la 5e journée de Liga disputé lundi soir, avant que des buts coup sur coup de Cucho Hernandez et Natan ne renversent la rencontre avant la pause. Cette défaite 2-1 a marqué la troisième défaite en championnat de Villarreal cette saison, laissant le club bloqué à la 18e place avec seulement deux points au compteur. Encaisser 10 buts lors de ses cinq premiers matches égale le pire début de saison du club sur le plan défensif, précédemment enregistré lors de l’exercice 2023-2024, comme l’a confirmé Marca.
- ANP
Perez déplore un effondrement psychologique
S'exprimant après le match à l'Estadio de la Ceramica, l'entraîneur Perez a mis en avant la fragilité mentale de son équipe, qui s'est immédiatement désunie après avoir concédé l'égalisation. Évaluant le déclin de son équipe en seconde période, Perez a déclaré : « Jusqu'au but du Betis, le match se déroulait exactement comme nous l'avions imaginé. Au moment où nous avons encaissé, la même chose nous est arrivée que contre le Depor.
« La seconde période a été préjudiciable pour l'équipe et pour moi en tant qu'entraîneur. Cela affecte notre confiance et notre croyance en nous-mêmes. Se remettre d'une défaite n'est jamais facile, mais c'est encore plus difficile quand on repart avec ce genre de sensations. Néanmoins, nous n'avons pas d'autre choix que d'aller de l'avant. »
L’entraîneur exige des améliorations urgentes
Le technicien navarrais a souligné qu’une analyse tactique approfondie était immédiatement nécessaire afin de répondre aux exigences élevées des supporters du club.
Insistant sur sa détermination à inverser cette mauvaise passe, Perez a ajouté : « Nous n’arrivons pas à offrir à nos supporters ce que nous voulons leur offrir et ce qu’ils méritent. Nous ne dormirons pas bien cette nuit. Nous sommes extrêmement déçus. Demain, nous devons retrouver notre enthousiasme, analyser le match et travailler pour nous améliorer afin de trouver le niveau que nous recherchons. »
Il a poursuivi : « Notre idée est claire et nous l’avons montrée par phases lors de plusieurs matches, mais je dois tout analyser très attentivement pour voir ce que nous devons changer afin de surmonter cette période difficile. »
Le calendrier surchargé met l’effectif à l’épreuve
Les hommes de Perez, qui ont terminé troisièmes de Liga sous les ordres de Marcelino la saison dernière pour valider leur retour en Ligue des champions, doivent vite se remobiliser avant le déplacement de jeudi à Malaga. Un autre test exigeant suivra trois jours plus tard lorsqu’ils recevront Levante avant que les compétitions nationales ne marquent une pause en raison de la trêve internationale. Le staff doit de toute urgence rétablir la stabilité défensive avant que l’écart avec le milieu de tableau ne se creuse nettement.
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