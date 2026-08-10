Les spectateurs présents dans le stade sont restés perplexes lorsque les deux équipes ont immédiatement pris la direction du tunnel, malgré un accord selon lequel une séance de tirs au but devait départager le match en cas de nul.

En voyant l’adversaire et les officiels du match quitter la pelouse, le responsable des opérations de l’équipe première de Chelsea, Kevin Campello, a été vu en plein échange houleux au bord du terrain, criant à l’arbitre : « C’est écrit dans le contrat. »

Malgré les vives protestations du staff opérationnel de Chelsea, la décision est restée inchangée, et le match a officiellement pris fin de manière brutale sans vainqueur.



