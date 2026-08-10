AFP
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Le match amical de pré-saison de Chelsea contre Johor Darul Ta'zim se termine dans le chaos alors que la séance de tirs au but est annulée
Une égalisation tardive précède la confusion
Le match amical de pré-saison de Chelsea contre Johor Darul Ta'zim, en Malaisie, a viré au chaos après une rencontre tendue qui s'est terminée sur un match nul 3-3. La formation malaisienne a pris l'avantage rapidement grâce à Arif Aiman Hanapi avant qu'un doublé rapide sur penalty de Liam Delap ne renverse la rencontre, avant qu'Oscar Arribas et Bergson ne redonnent l'avantage à JDT. Le but contre son camp tardif d'Antonio Cristian a évité à Chelsea une défaite, mais le chaos est monté d'un cran lorsque la séance de tirs au but attendue a été annulée unilatéralement.
Le chef des opérations exige une séance de tirs au but
Les spectateurs présents dans le stade sont restés perplexes lorsque les deux équipes ont immédiatement pris la direction du tunnel, malgré un accord selon lequel une séance de tirs au but devait départager le match en cas de nul.
En voyant l’adversaire et les officiels du match quitter la pelouse, le responsable des opérations de l’équipe première de Chelsea, Kevin Campello, a été vu en plein échange houleux au bord du terrain, criant à l’arbitre : « C’est écrit dans le contrat. »
Malgré les vives protestations du staff opérationnel de Chelsea, la décision est restée inchangée, et le match a officiellement pris fin de manière brutale sans vainqueur.
Les champions de Malaisie préservent leur série
Cette rencontre sous haute tension a vu Johor Darul Ta'zim prolonger une série d'invincibilité qui remonte à avril 2021, mais ce match nul a eu un lourd coût pour Chelsea. Mamadou Sarr a été contraint de se retirer pendant l'échauffement malgré sa présence dans le onze de départ, tandis que le défenseur Aaron Anselmino a fondu en larmes lorsqu'il a été contraint de sortir à la 29e minute. Ce double coup dur défensif jette une ombre sur la tournée de pré-saison de Xabi Alonso avant leur retour en Europe.
- VCG
Le retour en Europe teste l'état de préparation
Chelsea doit désormais rapidement se reconcentrer alors que l’équipe rentre en Europe pour son dernier test de pré-saison contre la Real Sociedad samedi. Alonso a la tâche urgente de réparer une défense fragile tout en évaluant la condition physique de Sarr et Anselmino avant la nouvelle campagne. Son match d’ouverture de Premier League contre Fulham constituera un test sévère de la préparation tactique et de la profondeur d’effectif du club de l’ouest londonien.
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