Le coup d’envoi du derby, initialement prévu dimanche soir à 20 h 45, a dû être reporté en raison de problèmes de sécurité liés à des affrontements entre supporters. Pendant l’échauffement, les fans de la Juventus ont exhorté leur équipe à ne pas entrer sur la pelouse en raison des incidents.

La plupart des joueurs sont alors retournés aux vestiaires, tandis que le capitaine juventino Manuel Locatelli tentait de calmer les esprits. Les ultras auraient même prévenu le milieu de terrain qu’ils envahiraient la pelouse si le coup d’envoi était donné.