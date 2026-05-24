Avant la rencontre, des incidents ont opposé les supporters des deux clubs rivaux ; d’après la Gazzetta dello Sport, huit ultras de la Juve ont été interpellés par les forces de l’ordre. On déplore plusieurs blessés, dont un en grave état.
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Le match a failli être annulé et le terrain menacé d’invasion. Le chaos régnait à la Juventus Turin avant cette rencontre décisive de Ligue des champions
Le coup d’envoi du derby, initialement prévu dimanche soir à 20 h 45, a dû être reporté en raison de problèmes de sécurité liés à des affrontements entre supporters. Pendant l’échauffement, les fans de la Juventus ont exhorté leur équipe à ne pas entrer sur la pelouse en raison des incidents.
La plupart des joueurs sont alors retournés aux vestiaires, tandis que le capitaine juventino Manuel Locatelli tentait de calmer les esprits. Les ultras auraient même prévenu le milieu de terrain qu’ils envahiraient la pelouse si le coup d’envoi était donné.
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Une victoire dans le derby pourrait encore propulser la Juventus en Ligue des champions.
Vers 21 h 30, les joueurs sont finalement revenus sur la pelouse du stade de Turin pour reprendre leur échauffement. À 21 h 50, le coup d’envoi de cette rencontre cruciale pour la Juve a été donné, après l’évacuation du secteur réservé aux supporters visiteurs.
Dans la course aux deux derniers billets pour la Ligue des champions, la Vieille Dame, alors sixième au classement, devait impérativement l’emporter pour doubler au moins deux de ses rivaux : l’AC Milan, l’AS Rome et Côme.
Le classement de la Serie A avant la 38^e et dernière journée
Place
Club
Points
Buts
1
Inter Milan
86
86:32
2
SSC Naples
73
57:36
3
AC Milan
70
52:33
4
AS Rome
70
57:31
5
Côme
68
61:28
6
Juventus Turin
68
59:32