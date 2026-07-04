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Le Maroc subit un coup dur : Ismael Saibari, nouvelle recrue du Bayern Munich, doit quitter le terrain sur blessure dès le début du match contre le Canada
Le rêve de Coupe du monde de Saibari est menacé.
De sérieuses inquiétudes entourent Saibari après que la nouvelle recrue du Bayern Munich a dû quitter prématurément la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Canada. Le joueur de 25 ans a été contraint de céder sa place au bout de seulement 20 minutes, visiblement bouleversé et manifestement touché.
L’international marocain s’est plusieurs fois saisi la cuisse droite avant de finalement admettre qu’il ne pouvait plus continuer. Le visage déformé par la douleur, il a directement regagné les vestiaires, contraignant le sélectionneur Mohamed Ouahbi à faire entrer Soufiane Rahimi, auteur du dernier but de la victoire 3-0.
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Le Bayern Munich attend toujours des nouvelles de l'infirmerie.
Cette blessure intervient au pire des moments, tant pour le joueur que pour son nouveau club. Le club le plus titré d’Allemagne a officialisé le transfert de Saibari en provenance du PSV il y a seulement quelques jours ; le milieu de terrain a signé un contrat à long terme à la Sabener Strasse, valable jusqu’en 2031. Selon certaines sources, la transaction s’élèverait à environ 50 millions d’euros.
Saibari, l’un des joueurs les plus en vue des Lions de l’Atlas dans ce tournoi avec trois buts marqués avant les huitièmes de finale, manquera donc à l’appel. Son absence est un coup dur pour les espoirs de titre du Maroc et suscite l’inquiétude chez les dirigeants du Bayern, qui suivent de près le début de son parcours en Bundesliga.
En attente du diagnostic officiel
Pour l’instant, l’étendue précise de la blessure demeure incertaine. Les examens médicaux prévus dans les prochaines heures diront si le milieu de terrain pourra encore participer à la Coupe du monde 2026.
En cas d’élongation bénigne, le milieu de terrain pourrait revenir à temps pour les phases finales. Mais une lésion plus sérieuse l’écarterait du tournoi et compromettrait sa préparation estivale à Munich. À noter que Brahim Díaz, auteur de deux passes décisives avant la sortie de Saïbari, offre déjà une option tactique précieuse au sélectionneur pour la suite de la compétition.
- AFP
Le Maroc se qualifie pour les quarts de finale
Malgré la déception pour Saibari, le Maroc s’est qualifié pour les quarts de finale grâce à une prestation dominante. Il affrontera désormais le vainqueur du match France-Paraguay. Cette victoire consolide le statut des Lions de l’Atlas comme puissance mondiale, prouvant que leur parcours historique au Qatar en 2022 n’était pas un coup de chance.
Le groupe d’Ouahbi démontre toujours autant de maturité tactique et de résilience, mais l’absence d’un élément clé comme Saibari mettra à l’épreuve la profondeur de l’effectif. Supporters et dirigeants contenaient leur souffle en attendant le bilan médical officiel, tandis que le géant africain se prépare à relever son prochain défi monumental sur la scène mondiale.
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