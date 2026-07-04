Le Maroc subit un coup dur : Ismael Saibari, nouvelle recrue du Bayern Munich, doit quitter le terrain sur blessure dès le début du match contre le Canada

De sérieuses inquiétudes entourent Saibari après que la nouvelle recrue du Bayern Munich a dû quitter prématurément la rencontre des huitièmes de finale de la Coupe du monde face au Canada. Le joueur de 25 ans a été contraint de céder sa place au bout de seulement 20 minutes, visiblement bouleversé et manifestement touché.

L’international marocain s’est plusieurs fois saisi la cuisse droite avant de finalement admettre qu’il ne pouvait plus continuer. Le visage déformé par la douleur, il a directement regagné les vestiaires, contraignant le sélectionneur Mohamed Ouahbi à faire entrer Soufiane Rahimi, auteur du dernier but de la victoire 3-0.