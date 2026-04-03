Le Maroc et l'Égypte s'en sortent... Les équipes arabes sont dans une situation très délicate à la Coupe du monde à cause de Trump !

Le monde se dirige vers la Coupe du monde à deux vitesses économiques : la première concerne les fédérations qui ne paieront pas d'impôts aux États-Unis, et la seconde regroupe les autres, qui devront supporter des charges financières supplémentaires.
À l'instar de la FIFA, qui bénéficie d'une exonération fiscale depuis la Coupe du monde de 1994, seules 18 des 48 nations recevront l'intégralité de leurs gains sans retenue fiscale, grâce à des accords bilatéraux avec Washington.
Selon « The Guardian », ces pays comprennent principalement des équipes européennes telles que l'Angleterre et la France, ainsi que les trois pays hôtes (les États-Unis, le Canada et le Mexique) ; hors d'Europe, on trouve l'Australie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud.
Les petites équipes en font les frais
En revanche, les petites fédérations telles que Curaçao et le Cap-Vert, qui participent pour la première fois à la Coupe du monde, seront contraintes de payer des impôts aux États-Unis.
Il en va de même pour les géants sud-américains comme le Brésil et l’Argentine, qui n’ont pas d’accords fiscaux avec les États-Unis, ce qui signifie qu’une partie de leurs primes ira au Trésor américain.