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Abdelmawgood Samir

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Le Maroc et l'Égypte s'en sortent... Les équipes arabes sont dans une situation très délicate à la Coupe du monde à cause de Trump !

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Absence d'accord global entre Washington et la FIFA

Le gouvernement américain n'a signé aucun accord avec la Fédération internationale de football (FIFA) concernant les primes et les recettes qui seront versées aux 48 équipes participant à la Coupe du monde 2026.

Si certains pays ont conclu des accords fiscaux avec les États-Unis, d'autres se verront contraints de payer des impôts élevés sur les sommes qu'ils percevront pendant la compétition.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Une double imposition pour la plupart des équipes

    À moins de trois mois du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, prévu le 11 juin au stade « Azteca » de Mexico, les préparatifs de la Coupe du monde 2026 ne sont toujours pas achevés.

    Bien que la compétition réunisse pour la première fois de son histoire 48 équipes, elle ne sera pas équitable sur le plan économique pour tous les participants, en raison de l'absence d'exonérations fiscales générales que l'administration de l'ancien président américain Donald Trump aurait pu adopter.

    Selon le journal britannique « The Guardian », la majorité des équipes qualifiées seront contraintes de payer des impôts aux États-Unis sur les primes financières accordées par la FIFA, en raison de l'absence d'un accord global d'exonération fiscale.

    La FIFA, présidée par Gianni Infantino, a alloué d’énormes primes financières aux équipes participantes, pour un montant total dépassant les 620 millions d’euros, mais certaines fédérations seront soumises à une double imposition : une fois aux États-Unis, et une autre fois dans leur pays d’origine.

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  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    Détails des récompenses financières de la Coupe du monde 2026

    Vainqueur : 50 millions de dollars (42,6 millions d'euros)

    Deuxième : 33 millions de dollars (28,1 millions d'euros)

    Troisième place : 29 millions de dollars (24,7 millions d'euros)

    Quatrième place : 27 millions de dollars (23 millions d'euros)

    Places 5 à 8 : 19 millions de dollars (16,2 millions d'euros)

    Places 9 à 16 : 15 millions de dollars (12,8 millions d'euros)

    Places 17 à 32 : 11 millions de dollars (9,4 millions d'euros)

    Places 33 à 48 : 9 millions de dollars (7,7 millions d'euros)

  • Morocco v Ecuador - International FriendlyGetty Images Sport

    Seules 18 pays sont exonérés d'impôts aux États-Unis

    Le monde se dirige vers la Coupe du monde à deux vitesses économiques : la première concerne les fédérations qui ne paieront pas d'impôts aux États-Unis, et la seconde regroupe les autres, qui devront supporter des charges financières supplémentaires.

    À l'instar de la FIFA, qui bénéficie d'une exonération fiscale depuis la Coupe du monde de 1994, seules 18 des 48 nations recevront l'intégralité de leurs gains sans retenue fiscale, grâce à des accords bilatéraux avec Washington.

    Selon « The Guardian », ces pays comprennent principalement des équipes européennes telles que l'Angleterre et la France, ainsi que les trois pays hôtes (les États-Unis, le Canada et le Mexique) ; hors d'Europe, on trouve l'Australie, l'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud.

    Les petites équipes en font les frais

    En revanche, les petites fédérations telles que Curaçao et le Cap-Vert, qui participent pour la première fois à la Coupe du monde, seront contraintes de payer des impôts aux États-Unis.

    Il en va de même pour les géants sud-américains comme le Brésil et l’Argentine, qui n’ont pas d’accords fiscaux avec les États-Unis, ce qui signifie qu’une partie de leurs primes ira au Trésor américain.

  • Kylian Mbappe France 2026Getty

    Les joueurs visés par la double imposition

    Le Guardian a précisé que l'exonération fiscale accordée aux fédérations et aux entraîneurs ne s'applique pas aux joueurs, car la législation américaine assimile les footballeurs à des artistes, qui sont tenus de payer des impôts dès lors qu'ils exercent leur activité sur le territoire américain.

    Par conséquent, les stars de l'équipe de France, Kylian Mbappé en tête, seront doublement imposées sur les primes qu'elles percevront pendant le tournoi, à moins que la Fédération française ne prenne en charge la différence.

  • FIFA World Cup 2026 Official DrawGetty Images Sport

    L'administration Trump est à l'origine de la complexité fiscale

    Cette situation complexe aurait pu être évitée si l'administration Trump avait accordé une exonération fiscale générale à toutes les équipes participantes, comme l'ont fait le Canada et le Mexique pour les équipes qui disputeront leurs matchs sur leur territoire.

    Mais l'absence de cette décision fait de la Coupe du monde 2026, censée être la plus grande et la plus lucrative de l'histoire, un tournoi inégalitaire sur le plan économique entre les équipes, certaines pouvant profiter de l'intégralité de leurs gains, tandis que d'autres verront une part importante de ceux-ci prélevée au titre de l'impôt américain.