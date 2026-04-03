À moins de trois mois du match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, prévu le 11 juin au stade « Azteca » de Mexico, les préparatifs de la Coupe du monde 2026 ne sont toujours pas achevés.

Bien que la compétition réunisse pour la première fois de son histoire 48 équipes, elle ne sera pas équitable sur le plan économique pour tous les participants, en raison de l'absence d'exonérations fiscales générales que l'administration de l'ancien président américain Donald Trump aurait pu adopter.

Selon le journal britannique « The Guardian », la majorité des équipes qualifiées seront contraintes de payer des impôts aux États-Unis sur les primes financières accordées par la FIFA, en raison de l'absence d'un accord global d'exonération fiscale.

La FIFA, présidée par Gianni Infantino, a alloué d’énormes primes financières aux équipes participantes, pour un montant total dépassant les 620 millions d’euros, mais certaines fédérations seront soumises à une double imposition : une fois aux États-Unis, et une autre fois dans leur pays d’origine.