Selon Foot Mercato, Michael Olise envisagerait de quitter le club le plus titré d'Allemagne dès cet été. Sa destination : le Real Madrid.
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Le marché des transferts s’emballe ! Michael Olise voudrait rejoindre le Real Madrid immédiatement – le FC Bayern aurait déjà repéré un remplaçant de prestige
Selon certaines sources, les « Royaux » offriraient au joueur de 24 ans un environnement idéal pour franchir un nouveau cap dans sa progression. Conscient du risque d’un départ, le FC Bayern explore déjà le marché à la recherche de successeurs potentiels. Selon cet article, plusieurs candidats figureraient sur la liste, dont Bradley Barcola, coéquipier d’Olise en équipe nationale, qui évolue au Paris Saint-Germain. L’ailier a joué un rôle déterminant dans les récents succès du PSG (notamment deux titres consécutifs en Ligue des champions) et est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028.
Olise, lui, est régulièrement associé au Real Madrid. Le président Florentino Pérez en aurait fait sa priorité, même si les Merengues ont officiellement démenti toute approche : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec le joueur en question, ses représentants ou toute personne de son entourage. »
- Getty Images
En cas de transfert au Real Madrid, le FC Bayern Munich s’apprête à verser une somme record pour Michael Olise.
Ces derniers jours, de nouvelles rumeurs ont resurgi. Selon Bild, la situation autour d’Olise deviendrait « un peu délicate » pour le Bayern. Des signaux émanant de son entourage laissent entendre que l’attaquant chercherait un nouveau défi. Son rêve serait de rejoindre le Real, car il estime qu’il est plus difficile de remporter la Ligue des champions avec le club bavarois.
La position des Munichois est toutefois claire : Olise doit rester. Son contrat court jusqu’en 2029 et le Français ne dispose d’aucune clause libératoire. Si un transfert devait néanmoins avoir lieu, un montant de transfert colossal serait dans tous les cas nécessaire. Selon certaines sources, les Madrilènes seraient prêts à débourser jusqu’à 220 millions d’euros pour s’attacher les services de l’ailier, ce qui ferait d’Olise le départ le plus coûteux de l’histoire du Bayern. Le transfert le plus cher de l’histoire du football reste à ce jour celui de Neymar, qui a quitté le FC Barcelone pour le PSG en 2017 pour 222 millions d’euros.
Après une saison exceptionnelle au FC Bayern, Michael Olise figure parmi les prétendants au Ballon d’Or.
Olise peut se prévaloir d'une saison exceptionnelle. Avec 22 buts et 31 passes décisives en 52 matchs, il a figuré parmi les meilleurs attaquants d'Europe et fait partie du cercle élargi des candidats au prochain Ballon d'Or. Lors de la Coupe du monde en cours, le Français a également convaincu par ses excellentes performances et a délivré six passes décisives. Il n’a toutefois pas pu empêcher l’élimination en demi-finale face à l’Espagne (0-2).
Avec les Bleus, il disputera samedi la petite finale contre le perdant du duel Angleterre-Argentine, avec pour objectif la médaille de bronze.
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