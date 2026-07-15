Selon certaines sources, les « Royaux » offriraient au joueur de 24 ans un environnement idéal pour franchir un nouveau cap dans sa progression. Conscient du risque d’un départ, le FC Bayern explore déjà le marché à la recherche de successeurs potentiels. Selon cet article, plusieurs candidats figureraient sur la liste, dont Bradley Barcola, coéquipier d’Olise en équipe nationale, qui évolue au Paris Saint-Germain. L’ailier a joué un rôle déterminant dans les récents succès du PSG (notamment deux titres consécutifs en Ligue des champions) et est sous contrat avec le club de la capitale jusqu’en 2028.

Olise, lui, est régulièrement associé au Real Madrid. Le président Florentino Pérez en aurait fait sa priorité, même si les Merengues ont officiellement démenti toute approche : « En réponse aux informations parues dans divers médias concernant un prétendu intérêt de notre club pour Michael Olise, joueur du Bayern Munich, le Real Madrid CF tient à préciser qu’il n’a eu aucun contact, ni direct ni indirect, avec le joueur en question, ses représentants ou toute personne de son entourage. »