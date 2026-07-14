La Roma doit d’abord finaliser d’autres ventes de joueurs avant de pouvoir déposer en Belgique l’offre prévue, d’un montant de 25 millions d’euros. Les conseillers de Tresoldi profitent de ce délai pour explorer discrètement d’autres options de haut niveau. Outre l’Atlético de Madrid, c’est surtout le BVB qui s’est montré réceptif.

Toutefois, une offre rapide du Borussia à Bruges, où Tresoldi est sous contrat jusqu’en 2029, dépend directement de l’avenir de Serhou Guirassy. L’avant-centre de Dortmund, âgé de 30 ans, est sur le point de partir et a récemment été fortement pressenti pour rejoindre Fenerbaçe à Istanbul. Si ce transfert se concrétise, le BVB aura besoin d’un remplaçant de poids et pourrait alors accélérer sur Tresoldi.

Si cette piste venait à s’épuiser, les dirigeants du BVB ont déjà activé d’autres pistes : Fisnik Asllani (TSG Hoffenheim) et Randal Kolo Muani (Paris Saint-Germain) sont également cités pour renforcer l’attaque.