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Le maire de Madrid, furieux, affirme que l’Atlético a « joué contre l’UEFA » et non contre Arsenal, dénonçant avec véhémence une corruption après la défaite en demi-finale de la Ligue des champions
Allégations d'ingérence de l'UEFA
Au lendemain de la qualification d’Arsenal (2-1 sur l’ensemble des deux matchs), acquise mardi soir grâce à un but décisif de Bukayo Saka, Martinez-Almeida a lancé une attaque cinglante contre l’intégrité de la compétition. Le maire de Madrid a laissé entendre que l’issue était écrite bien avant le coup de sifflet final à l’Emirates Stadium, estimant que l’Atlético affrontait moins les joueurs de Mikel Arteta qu’un parti pris institutionnel.
Dans une diatribe prononcée mercredi, il a déclaré : « Écoutez, ce que je veux dire, c’est que quand j’ai vu le tirage au sort, je pensais que nous allions affronter Arsenal et je me suis trompé. Nous avons dû jouer contre l’UEFA. Et l’UEFA a clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas de l’Atlético Madrid en finale de la Ligue des champions. Il est incompréhensible qu’elle ait désigné un arbitre allemand alors que l’Espagne et l’Allemagne se disputent la cinquième place en Ligue des champions. »
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Des interrogations sur les décisions arbitrales
Le maire exprime sa frustration après la désignation d’une équipe arbitrale allemande, estimant qu’elle a pénalisé l’Atletico Madrid au profit d’Arsenal dans un contexte de concurrence entre nations pour des places en compétitions européennes.
« Qui, à part l’UEFA, aurait l’idée de nommer un arbitre allemand à la fois comme arbitre principal et comme arbitre VAR ? Hier, il n’y a pas eu de simples erreurs d’arbitrage, mais, à mon avis, une décision prédéterminée visant à nuire à l’Atlético Madrid », a poursuivi Martinez-Almeida, réitérant ses accusations de complot au sein de l’instance dirigeante.
Polémique autour d'un penalty et frustration face au VAR
Deux incidents impliquant Riccardo Calafiori ont suscité l’ire madrilène. Sur le premier, Giuliano Simeone s’est effondré après un tacle du défenseur italien ; une décision de hors-jeu très serrée a toutefois annulé toute réclamation de penalty. Le maire a exprimé son incrédulité face à l’absence de ralentis télévisés durant la retransmission, laissant entendre que les images incriminantes avaient été volontairement dissimulées.
« Il est incompréhensible qu'aucun ralenti n'ait été diffusé pour vérifier l'offside de Giuliano alors qu'il s'agissait clairement d'un penalty. Nous avons ensuite vu sur les réseaux sociaux qu’il n’y avait pas de hors-jeu et que l’attaquant avait bien quitté sa moitié de terrain. Avec toutes les caméras présentes, pourquoi l’équipe de production n’a-t-elle pas diffusé le moindre ralenti pour confirmer ou infirmer la décision ? Parce qu’il n’y avait pas de hors-jeu, et qu’ils ont refusé de l’admettre », a-t-il ajouté, alimentant encore davantage la thèse d’un résultat « truqué ».
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Direction Budapest
Une deuxième demande de penalty impliquant Calafiori et Antoine Griezmann a également été rejetée, tandis que le temps additionnel accordé en fin de match a été cité comme une « preuve » supplémentaire de partialité. Pour Martinez-Almeida, la prestation des arbitres n’était qu’un simple outil utilisé par les instances supérieures pour s’assurer que le club du nord de Londres décroche son billet pour la finale en Hongrie.
Il a conclu sa diatribe en déclarant : « À mon avis, il y a une intention délibérée. J’insiste, Arsenal aurait pu être battu, mais nous ne pouvions pas battre l’UEFA et c’était impossible de la battre. Nous n’avons pas tiré Arsenal au sort pour aller à Budapest, mais l’UEFA. C’est pourquoi nous, supporters de l’Atlético, sommes fiers de notre équipe : elle n’a pas affronté Arsenal, mais l’UEFA. On peut battre Arsenal sur 180 minutes, mais on ne peut pas battre l’UEFA. Et l’UEFA a déployé toute sa machine pour empêcher l’Atlético Madrid d’aller plus loin hier soir, l’arbitre se chargeant d’exécuter cette volonté. »