Au lendemain de la qualification d’Arsenal (2-1 sur l’ensemble des deux matchs), acquise mardi soir grâce à un but décisif de Bukayo Saka, Martinez-Almeida a lancé une attaque cinglante contre l’intégrité de la compétition. Le maire de Madrid a laissé entendre que l’issue était écrite bien avant le coup de sifflet final à l’Emirates Stadium, estimant que l’Atlético affrontait moins les joueurs de Mikel Arteta qu’un parti pris institutionnel.

Dans une diatribe prononcée mercredi, il a déclaré : « Écoutez, ce que je veux dire, c’est que quand j’ai vu le tirage au sort, je pensais que nous allions affronter Arsenal et je me suis trompé. Nous avons dû jouer contre l’UEFA. Et l’UEFA a clairement fait savoir qu’elle ne voulait pas de l’Atlético Madrid en finale de la Ligue des champions. Il est incompréhensible qu’elle ait désigné un arbitre allemand alors que l’Espagne et l’Allemagne se disputent la cinquième place en Ligue des champions. »