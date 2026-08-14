AFP
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Le maillot porté et signé par Tim Payne lors de ses débuts avec Olimpia déclenche une guerre d'enchères, avec des offres dépassant les 3 200 $ après son ascension virale vers la célébrité
Le maillot de Payne déclenche des enchères
Un maillot de début signé appartenant au défenseur néo-zélandais Payne a déclenché une intense bataille d’enchères, avec des offres dépassant les 3 200 $ lors d’une vente officielle en ligne organisée par le géant paraguayen Olimpia. Le latéral expérimenté a signé un contrat d’un an à Asuncion en juin, mettant fin à un passage de sept ans à Wellington Phoenix. Pour ses débuts, le 2 août contre Rubio Nu, Payne s’est immédiatement attiré les faveurs du public local en marquant quelques minutes seulement après être sorti du banc, lors d’une large victoire 5-0.
- Getty Images Sport
Maillot dédié aux Olimpistas
La popularité du défenseur, en pleine explosion, a commencé lorsque l’influenceur argentin Valen Scarsini (El Scarso) s’est mis en quête du joueur « le moins connu » de la Coupe du monde 2026 et a mobilisé des millions d’abonnés derrière Payne. Cette campagne virale a fait bondir son nombre d’abonnés sur Instagram de moins de 5 000 à plus de 5,4 millions en quelques jours.
Faisant la promotion de la vente aux enchères du maillot de ses débuts historiques via une vidéo officielle du club, Payne a déclaré : « Je sais exactement ce que cela signifie de porter ces rayures et de jouer dans ce maillot, et c’est pourquoi je veux le donner à un véritable Olimpista [supporter d’Olimpia]. »
De l’anonymat à la célébrité
Payne a passé l’écrasante majorité de sa carrière de joueur loin des projecteurs du football mondial grand public, notamment lors d’un passage de deux ans à Blackburn Rovers, où des complications liées au permis de travail l’ont empêché de disputer le moindre match officiel. Si les offres actuelles restent encore très loin du record de 7,8 millions de dollars atteint par un ensemble de maillots de Lionel Messi portés lors de la Coupe du monde 2022 chez Sotheby’s en décembre 2023, la demande remarquable pour le maillot de Payne souligne une ascension sans précédent pour un joueur qui était quasiment anonyme à l’échelle mondiale il y a encore quelques mois.
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L’aventure paraguayenne commence maintenant
Olimpia et Payne concentrent désormais toute leur attention sur le maintien de leur élan dans les compétitions nationales après leur début de campagne éclatant. L'international néo-zélandais est confronté au défi de prouver sa valeur technique sur le terrain semaine après semaine, plutôt que de simplement surfer sur la vague née sur internet. S'adapter sans accroc aux exigences physiques et à l'intensité du football sud-américain sera déterminant pour s'imposer au sein du poids lourd d'Asuncion tout au long de la saison 2026-2027.
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