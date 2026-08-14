La popularité du défenseur, en pleine explosion, a commencé lorsque l’influenceur argentin Valen Scarsini (El Scarso) s’est mis en quête du joueur « le moins connu » de la Coupe du monde 2026 et a mobilisé des millions d’abonnés derrière Payne. Cette campagne virale a fait bondir son nombre d’abonnés sur Instagram de moins de 5 000 à plus de 5,4 millions en quelques jours.

Faisant la promotion de la vente aux enchères du maillot de ses débuts historiques via une vidéo officielle du club, Payne a déclaré : « Je sais exactement ce que cela signifie de porter ces rayures et de jouer dans ce maillot, et c’est pourquoi je veux le donner à un véritable Olimpista [supporter d’Olimpia]. »