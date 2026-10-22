Issu de la célèbre académie de la Masia, en Catalogne, Fati s’est révélé au grand public en faisant ses débuts en compétition à 16 ans. Il était alors considéré comme le plus grand espoir du moment et comme un successeur potentiel de Messi.

Sa carrière professionnelle a bien commencé et semblait lui promettre un bel avenir. Une déchirure du ménisque survenue lors de la saison 2020-21 l’a malheureusement tenu éloigné des terrains pendant plus de 300 jours et a freiné sa progression.

Fati a disputé 51 matches avec le Barça en 2022-23, atteignant pour la première fois la barre des dix buts, mais il n’a jamais tout à fait retrouvé son niveau après ce calvaire lié à sa blessure. Il a été prêté à Brighton en 2023-24.

Il a eu peu d’impact en Premier League, ce qui a conduit à un nouveau départ lorsque Monaco s’est manifesté. Fati a été transféré définitivement au club à l’été 2026 et a signé un contrat de quatre ans.