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Le maillot numéro 10 de Lionel Messi n’a pas « tué » Ansu Fati, mais un ancien joueur de Monaco reconnaît que le prodige du FC Barcelone n’a pas été à la hauteur de son « grand » potentiel
Produit du légendaire centre de formation de La Masia
Issu de la célèbre académie de la Masia, en Catalogne, Fati s’est révélé au grand public en faisant ses débuts en compétition à 16 ans. Il était alors considéré comme le plus grand espoir du moment et comme un successeur potentiel de Messi.
Sa carrière professionnelle a bien commencé et semblait lui promettre un bel avenir. Une déchirure du ménisque survenue lors de la saison 2020-21 l’a malheureusement tenu éloigné des terrains pendant plus de 300 jours et a freiné sa progression.
Fati a disputé 51 matches avec le Barça en 2022-23, atteignant pour la première fois la barre des dix buts, mais il n’a jamais tout à fait retrouvé son niveau après ce calvaire lié à sa blessure. Il a été prêté à Brighton en 2023-24.
Il a eu peu d’impact en Premier League, ce qui a conduit à un nouveau départ lorsque Monaco s’est manifesté. Fati a été transféré définitivement au club à l’été 2026 et a signé un contrat de quatre ans.
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Fati a hérité du numéro 10 du Barça, porté auparavant par Messi
Le joueur, qui compte 10 sélections avec l’Espagne, cherche toujours à retrouver sa meilleure forme et sa pleine condition physique. Le fait d’avoir hérité du numéro 10 de Messi il y a cinq ans a-t-il finalement desservi Fati ? Interrogé à ce sujet, Grimandi, l’ancienne star de Monaco qui s’exprimait grâce à BetVictor Online Casino, a déclaré à GOAL : « Malheureusement, son corps ne lui a pas permis d’être performant. Il a été souvent blessé.
« C’était un joueur talentueux quand il était jeune. Je l’ai beaucoup suivi, car je suis allé le voir jouer à de nombreuses reprises lorsqu’il était à Barcelone. Je ne pense pas que la pression l’ait brisé. Je pense que son corps ne lui a pas permis d’être performant.
« Je ne pense pas qu’il ait les capacités de [Lamine] Yamal. Il reste en deçà de ces joueurs de premier plan, mais c’est dommage, car il aurait pu devenir un grand joueur. Il a encore du temps devant lui, mais jusqu’à présent, je pense qu’il n’a pas répondu aux attentes que nous placions en lui quand il était jeune.
« Je ne pense pas que ce soit la pression liée au fait d’avoir récupéré le numéro 10 qui le plombe. Il a du talent, mais pas autant que les meilleurs joueurs. »
Fati rejoindra-t-il un autre club de l’élite à l’avenir ?
Fati n’a encore que 23 ans, ce qui lui laisse le temps de retrouver l’étincelle perdue. Pourrait-il revenir au sommet du football mondial et rejoindre un autre club de l’élite un jour ?
En réponse à cette question, Grimandi a ajouté : « Avant tout, je pense qu’il doit être performant dans son club en ce moment, mais il ne l’est pas parce qu’il ne joue pas. Pour moi, l’important est qu’il retrouve la forme, qu’il joue durablement dans son club et qu’il marque des buts.
« Mais cela fait quelques saisons qu’il n’y parvient plus. Son prochain objectif est donc d’enchaîner les matches et de rester en forme physiquement pour voir ce qu’il peut faire. Il marquera des buts, car il a ça en lui, mais il doit maintenant jouer pendant six mois sans interruption pour être sûr qu’il en est capable. »
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Un international espagnol concentré sur le retour à son niveau de jeu et à une bonne condition physique
Fati a ouvert son compteur de buts pour la saison 2026-2027 en marquant lors de la victoire de Monaco face au CSKA Sofia en Ligue Europa. Il espère à nouveau avoir un impact positif dans cette compétition jeudi, lorsqu’il sera aligné face à Fribourg.
Il n’atteindra peut-être jamais les sommets de Messi, mais il mérite d’être salué pour avoir relevé le plus difficile des défis chez un cador de la Liga et n’a pas laissé les quelques revers de sa carrière le détourner complètement de sa trajectoire.
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