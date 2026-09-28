Le club a annoncé son licenciement dimanche soir dans un communiqué :

« LAFC a annoncé aujourd'hui qu'après mûre réflexion, le club a pris la décision de se séparer de son entraîneur principal, Marc Dos Santos. Marc a énormément apporté à ce club au fil des années, et nous lui sommes reconnaissants pour son engagement, son attention et ses contributions à LAFC. Nous souhaitons le meilleur à Marc et à sa famille pour la suite. Le club communiquera bientôt une mise à jour sur ses plans concernant l'intérim sur le banc, alors que nous entamons la recherche d'un nouvel entraîneur principal. »

La surprise a été réelle dans certains milieux lorsque LAFC a choisi de promouvoir en interne après que Steve Cherundolo, désormais impliqué dans le dispositif des équipes nationales de jeunes des États-Unis, a annoncé son départ au milieu de l'année dernière. Et Dos Santos n'a jamais vraiment trouvé la bonne formule avec un effectif rempli de stars. L'équipe occupe actuellement la sixième place à l'Ouest après avoir été désignée par beaucoup comme l'une des favorites pour la MLS Cup avant le début de la saison.

Le bilan final de Dos Santos comme entraîneur principal de LAFC est de 19 victoires, 10 défaites et 10 nuls.