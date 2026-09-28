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Le Los Angeles FC se sépare de son entraîneur principal Marc Dos Santos après sa chute au classement de la Conférence Ouest
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Une première saison difficile
Le club a annoncé son licenciement dimanche soir dans un communiqué :
« LAFC a annoncé aujourd'hui qu'après mûre réflexion, le club a pris la décision de se séparer de son entraîneur principal, Marc Dos Santos. Marc a énormément apporté à ce club au fil des années, et nous lui sommes reconnaissants pour son engagement, son attention et ses contributions à LAFC. Nous souhaitons le meilleur à Marc et à sa famille pour la suite. Le club communiquera bientôt une mise à jour sur ses plans concernant l'intérim sur le banc, alors que nous entamons la recherche d'un nouvel entraîneur principal. »
La surprise a été réelle dans certains milieux lorsque LAFC a choisi de promouvoir en interne après que Steve Cherundolo, désormais impliqué dans le dispositif des équipes nationales de jeunes des États-Unis, a annoncé son départ au milieu de l'année dernière. Et Dos Santos n'a jamais vraiment trouvé la bonne formule avec un effectif rempli de stars. L'équipe occupe actuellement la sixième place à l'Ouest après avoir été désignée par beaucoup comme l'une des favorites pour la MLS Cup avant le début de la saison.
Le bilan final de Dos Santos comme entraîneur principal de LAFC est de 19 victoires, 10 défaites et 10 nuls.
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À la recherche de la formule
Dos Santos n’a pas réussi à insuffler de la régularité à une équipe du LAFC qui comptait certains des joueurs les plus chers de la MLS. Malgré la présence dans son secteur offensif de joueurs comme Son Heung-Min et Denis Bouanga, le LAFC est 15e du championnat au nombre de buts par match, 19e pour les grosses occasions créées et 16e en buts attendus.
Son, après avoir inscrit 12 buts en 13 matches après son arrivée au club à la toute fin de l’année 2025, a eu du mal à retrouver sa forme cette année. Il n’a trouvé le chemin des filets qu’à six reprises, même si le Sud-Coréen a aussi délivré 13 passes décisives.
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Environ deux mois
La forme du LAFC est particulièrement mauvaise depuis la pause de la Coupe du monde. Après avoir enchaîné trois victoires à la suite du tournoi, le club ne s’est imposé qu’une seule fois en MLS depuis le 1er août, un succès 2-0 contre les New York Red Bulls, eux aussi en difficulté. Son parcours en Leagues Cup s’est également arrêté prématurément, malgré l’absence de défaite lors de ses trois matches de la phase de groupes.
Une décision difficile pour le club
Le LAFC a encore six matches à disputer en saison régulière, un calendrier qui comprend des affrontements contre Vancouver, le NYCFC et un LA Galaxy en plein renouveau. Reste à voir s’il nommera immédiatement un entraîneur principal permanent ou s’il attendra la fin de l’année.
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