« Le London Stadium est un endroit incroyable » : l'ancienne star de West Ham s'expose à la colère des supporters en expliquant pourquoi ce stade impopulaire est un meilleur choix qu'Upton Park

L'ancien attaquant des Hammers, Harewood, s'exprimant en exclusivité pour GOAL grâce au site de comparaison de casinos de premier plan casinostreamers.com, a évoqué la nécessité d'éviter toute comparaison avec un stade qui restera à jamais gravé dans la mémoire de plusieurs générations de supporters de West Ham : « Je pense que vous avez mis le doigt dessus. Je ne pense pas qu'on puisse reproduire Upton Park. Ce serait très, très difficile, car l'histoire qui s'y est écrite rendrait cela très compliqué à mettre en œuvre.

« Mais il faut simplement essayer de s’y faire. Car pour moi, le London Stadium est un endroit incroyable. Surtout pour tous les supporters. On parle de 55 000 à 60 000 spectateurs qui font salle comble semaine après semaine. Je ne vois pas de meilleur endroit pour West Ham ces dernières années.

« Je crois que ça fait neuf ou dix ans qu’ils ont emménagé là-bas. C’est long. Ce n’est pas seulement une question de stade. Les supporters sont absolument passionnés par l’équipe. Il faut juste soutenir l’équipe maintenant et oublier le cadre.

« Les supporters sont incroyables quand ils se lancent. En tant qu’ancien joueur, ça me motivait énormément. Encore plus quand on entend les rugissements, les chants, les cris et tout ça. Je pense qu’il faut juste commencer à penser à ça, parce qu’ils sont au London Stadium depuis longtemps maintenant. Il faut oublier les histoires de stade maintenant, parce qu’on ne va pas partir de là de sitôt.

« Tout ce qu’ils ont à faire maintenant, c’est de se concentrer sur l’équipe et de la soutenir comme ils le font d’habitude. Parce que ce sont des supporters incroyables. On ne pourra jamais reproduire l’ambiance d’Upton Park. Parce que ce déménagement, pour moi, était nécessaire.

« Parce qu’évidemment, en jouant en Europe puis en remportant [la Ligue Europa Conférence en 2023], l’ambiance était électrique. Lors des matchs contre Séville, et toutes les équipes qui sont venues au stade, je ne pense pas qu’on aurait pu reproduire ça à Upton Park.

« Le niveau sonore aurait probablement été au rendez-vous. Mais pour que tant de gens viennent assister à ce match, je pense que le London Stadium était le meilleur endroit pour que cela se produise. Évidemment, ils ont remporté un trophée et c'était incroyable. Ils doivent simplement continuer à recréer cette ambiance. »