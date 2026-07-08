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Alexia Putellas London City GFXGetty/GOAL
Ameé Ruszkai

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Le London City a réalisé un coup de maître en recrutant Alexia Putellas, favorite pour le Ballon d’Or et légende du FC Barcelone. GOAL passe en revue les transferts les plus marquants du mercato estival féminin 2026

WOMEN'S FOOTBALL
London City Lionesses
A. Putellas
M. Earps
Arsenal Women
G. Stanway
G. Reuteler
S. Cerci
Chelsea FC Women
M. Matsukubo
K. McCabe
North Carolina Courage
E. Parkinson
N. Anyomi
Manchester United Women
A. Medina
Gotham FC
S. Kerr
Real Madrid Femenino
Felicia Schroeder
OL Lyonnes
C. Weir
Manchester City Women
B. Mead
WSL Série printemps
NWSL
Barcelona
Paris Saint Germain
Bayern Munich
Atletico Madrid Femenino
BK Haecken FF
FEATURES
Valadares Gaia
Eintracht Frankfurt
TSG 1899 Hoffenheim

Ça y est. Le mercato estival 2026 est ouvert et s’annonce particulièrement agité dans le football féminin, avec plusieurs stars sur le point de changer d’équipe. De nombreux transferts font l’objet de rumeurs et d’articles depuis des semaines ; il ne manque plus que les annonces officielles, même si, comme toujours, quelques surprises sont à prévoir.

La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont ainsi conclu un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi feuilletonnesque : la pépite suédoise Felicia Schroder a déjà pris la direction du Real Madrid dans le cadre d’un transfert dont le montant éclipse celui déboursé pour Geyoro.

La Suédoise fait partie de ces joueuses encore sous contrat à avoir changé d’écurie, et d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une offre suffisamment alléchante. Sans oublier les agentes libres, parmi lesquelles le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois interpeller. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands mouvements du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les grandes perdantes – de cette intersaison.

Découvrez toutes nos notes ci-dessous et partagez votre avis dans les commentaires.

  • Alexia Putellas London City Lionesses 2026Getty Images

    8 juillet : Alexia Putellas (du FC Barcelone aux London City Lionesses)

    Pour Barcelone : Perdre Putellas, joueuse de classe mondiale au leadership affirmé et à l’influence déterminante, est un coup dur. Après 14 ans au club et tous les titres possibles, la double lauréate du Ballon d’Or a choisi de relever un nouveau défi. Le fait qu’elle ne rejoigne pas un grand rival européen du Barça est une bonne nouvelle, et le club est bien armé, tant par la qualité de son effectif que par le dynamisme de son centre de formation, pour aller de l’avant de manière positive, même si ce départ reste un coup dur qui fait mal. Note : C

    Pour London City : C’est un coup de maître. Après seulement une saison en Women’s Super League, l’arrivée d’une joueuse du calibre de Putellas doit permettre à London City de franchir un cap après une solide sixième place la saison passée. Elle compte parmi les meilleures joueuses de la planète et, à elle seule, élève considérablement le niveau de l’équipe. C’est aussi un choix judicieux pour tirer le meilleur de Grace Geyoro, dont la première saison, après un transfert record, a été en deçà des attentes. L’arrivée de Putellas dans l’entrejeu devrait permettre d’exprimer pleinement le talent de la star française. Note : A+

    Pour Putellas : Il est rare qu’une joueuse de haut niveau puisse clore un chapitre important de sa carrière en beauté, mais Putellas y est parvenue cette année en faisant ses adieux au Barça après avoir décroché un magnifique quadruplé. Elle part désormais en Angleterre pour découvrir un nouveau championnat et relever un nouveau défi. Cela ne lui permettra sans doute pas de remporter autant de trophées qu’au cours de son passage en Catalogne, compte tenu du stade de développement du projet de London City. Sur le plan international, le choix est judicieux : elle jouera dans ce qui est peut-être le meilleur championnat du monde tout en accumulant moins de minutes, son club étant absent des compétitions européennes. À l’approche de la Coupe du monde l’été prochain, elle devrait ainsi arriver en pleine possession de ses moyens avec l’Espagne. Elle bénéficiera en outre d’un salaire très élevé au sein d’un club détenu par la milliardaire Michele Kang. Note : B

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  • Geraldine Reuteler Arsenal 2026Getty Images

    8 juillet : Géraldine Reuteler (Eintracht Francfort à Arsenal)

    Pour l'Eintracht Francfort : aurait-il été plus judicieux de laisser partir Reuteler l'été dernier, alors que sa cote était au plus haut après un Championnat d'Europe qui l'avait révélée et qu'Arsenal s'était renseigné sur la milieu de terrain ? D'un point de vue financier, oui. La joueuse de 27 ans entamait la dernière année de son contrat et il aurait été difficile de la convaincre de signer une prolongation alors que de grands clubs manifestaient leur intérêt. Cependant, conserver Reuteler a permis à l’Eintracht de réaliser une nouvelle saison solide, ponctuée d’une troisième place en Bundesliga et d’une qualification pour les tours préliminaires de la Ligue des champions, un résultat sans doute plus précieux, même si l’internationale suisse ne sera pas facile à remplacer. Note : B

    Pour Arsenal : Un scénario existait où les Gunners se faisaient devancer pour recruter Reuteler, après avoir échoué à conclure un accord l’été dernier. Ils l’éviteront finalement, puisque la milieu de terrain s’apprête à rejoindre le nord de Londres un an plus tard, en tant que joueuse libre. Le club avait besoin de profondeur et de polyvalence au milieu de terrain, et c’est précisément ce que lui apporte la Suissesse : sa capacité à occuper plusieurs postes élargit l’éventail des options dont dispose l’entraîneuse Renee Slegers. Ce recrutement n’est pas aussi médiatisé que d’autres arrivées estivales, mais il constitue un renfort intelligent pour l’effectif. Note : B

    Pour Reuteler : Ce transfert représente une étape majeure dans la carrière de la joueuse. Depuis plusieurs saisons, elle est un élément clé de l’Eintracht, régulièrement en tête du classement derrière le Bayern Munich et Wolfsburg, et elle a confirmé son niveau lors de l’Euro à domicile avec la Suisse. Ce transfert vers l’un des meilleurs clubs européens est amplement mérité et pourrait s’avérer très positif si elle saisit les opportunités offertes par une rotation d’effectif compétitive. Note : B

  • Selina Cerci Arsenal 2026Getty Images

    6 juillet : Selina Cerci (de Hoffenheim à Arsenal)

    Du côté d’Hoffenheim : personne n’a marqué plus de buts en Frauen-Bundesliga au cours des deux dernières saisons que Cerci, qui constituait une recrue exceptionnelle pour Hoffenheim après avoir quitté Cologne en 2024. Mais elle s’en va désormais libre après l’expiration de son contrat. Hoffenheim, qui ne percevra aucune indemnité, voit partir sa buteuse vers un club de haut niveau, ce qui est décevant. Remplacer ses réalisations, qui ont permis au club de terminer deux fois de suite dans la première moitié du classement de la Bundesliga, s’annonce délicat. Le club mise donc à nouveau sur sa formation, ayant déjà recruté deux jeunes attaquantes issues du centre de formation du FC Barcelone. Note : D

    Du côté d’Arsenal : l’arrivée de Cerci, qui vient s’ajouter à un secteur offensif déjà composé d’Alessia Russo et de Stina Blackstenius, n’était pas une priorité absolue pour les Gunners cet été, mais elle offre davantage de flexibilité à l’entraîneuse Renee Slegers en attaque. Lorsque Russo recule au poste de numéro 10, comme elle l’a souvent fait la saison dernière, le choix entre Cerci et Blackstenius pour jouer devant elle multiplie les options. L’internationale allemande peut aussi dépanner sur les ailes, même si son impact s’en trouve réduit : éloignée de la surface, elle perd en efficacité. Une solution utile toutefois, alors qu’Arsenal cherche à varier ses attaques après une saison parfois trop prévisible. Note : B+

    Pour Cerci : l’une des principales questions concernant ce transfert est la suivante : « À quelle fréquence Cerci va-t-elle jouer ? » Elle s’est imposée comme titulaire régulière en équipe d’Allemagne grâce à son temps de jeu constant et, par conséquent, à ses performances devant le but. Si son temps de jeu venait à être réduit à Arsenal, quelles en seraient les conséquences sur le plan international, à seulement un an de la Coupe du monde ? Compte tenu du nombre important de matchs que disputeront les Gunners, elle devrait tout de même avoir des occasions de s’illustrer, d’autant plus que Slegers est très active dans ses remplacements. Mais plusieurs clubs s’étant manifestés pour la recruter, Cerci aurait pu choisir d’autres opportunités, avec des rôles plus importants et toujours la possibilité de remporter des trophées. Note : B-

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  • Manaka Matsukubo Chelsea signing 2026Harriet Lander/Chelsea FC

    3 juillet : Manaka Matsukubo (du North Carolina Courage à Chelsea)

    Pour le North Carolina Courage, c’est un coup dur. Seule Barbra Banda a été directement impliquée dans plus de buts en NWSL cette saison que Matsukubo, dont les cinq réalisations et les quatre passes décisives en neuf matchs ont été déterminantes pour maintenir la Caroline du Nord dans les places qualificatives pour les play-offs. Si le club a recruté la jeune star anglaise Erica Parkinson, une milieu de terrain créative capable de combler en partie le vide laissé par l’internationale japonaise, celle-ci n’a que 18 ans et manque encore d’expérience. La réaction du Courage sera donc à suivre, même si le club a au moins perçu une indemnité de transfert avant que Matsukubo ne devienne libre de tout contrat plus tard dans l’année. Note : D

    Côté Chelsea : Après avoir connu la saison de WSL la moins prolifique en termes de buts marqués depuis sept ans la saison dernière, le renforcement de la ligne d’attaque était une priorité majeure pour Chelsea cet été, d’autant plus que Sam Kerr et Catarina Macario ont également quitté le club. Matsukubo peut évoluer au poste d’attaquante centrale, mais, avec ses 1,55 m, elle a peu de chances d’être la solution à ce problème crucial, même si elle offrira une option à ce poste lorsque cela s’avérera opportun. À 21 ans, elle devrait surtout animer le milieu de terrain et créer des occasions pour ses coéquipières ; son jeu de jambes vif et son sens de la passe seront précieux lorsque Chelsea affrontera des blocs défensifs bas, une situation fréquente. Enfin, les Blues ont réussi à la lier au club par un contrat de cinq ans, un atout non négligeable. Note : A

    Pour Matsukubo : Après avoir éclaboussé la NWSL en 2025, elle mérite amplement ce grand pas vers un club sous haute pression. Son profil technique devrait séduire Sonia Bompastor, et son adaptation à la WSL et à la Ligue des champions s’annonce rapide. Les Blues ont toutefois encore besoin de renforts offensifs, notamment d’une attaquante, pour que Matsukubo puisse exprimer tout son potentiel. Néanmoins, la jeune joueuse de 21 ans devrait très bien s’entendre avec les joueuses déjà présentes au club, en particulier Lauren James, compte tenu de la façon dont les deux joueuses se déplacent librement sur le terrain et savent exploiter les espaces. Note : B+

  • Georgia Stanway Arsenal signing 2026Alex Burstow/Arsenal FC via Getty Images

    3 juillet : Georgia Stanway (Bayern Munich à Arsenal)

    Pour le Bayern Munich : La perte de Stanway est sans aucun doute un coup dur pour le Bayern Munich. L’internationale anglaise a été fantastique pour le club au cours des quatre dernières années et sera difficile à remplacer. Cependant, le Bayern était au courant de son départ depuis un certain temps déjà, celui-ci ayant été annoncé dès janvier ; le club a donc eu largement le temps de réfléchir aux mesures à prendre lors du mercato pour renforcer un milieu de terrain déjà bien pourvu. Un coup dur, mais pas une catastrophe. Note : D

    Pour Arsenal : les Gunners dépendaient trop de Kim Little et Mariona Caldentey aux postes de milieu défensif, et l’arrivée de Stanway vient corriger cette faille. Avec Kyra Cooney-Cross déjà sur place et l’arrivée imminente de Geraldine Reuteler, Renée Slegers disposera de plusieurs options de qualité pour faire tourner son milieu, offrir du repos, s’adapter aux adversaires et réduire la dépendance à certaines joueuses. Stanway apporte expérience, talent et polyvalence alors qu’Arsenal vise son premier titre de WSL depuis huit ans. Note : A

    Pour Stanway : Arrivée à Munich pour relancer sa carrière après un départ contrarié de Manchester City, elle a largement réussi son pari, au point de devenir une pièce maîtresse de l’équipe d’Angleterre et l’une des meilleures milieux de terrain du circuit. Aujourd’hui, elle revient au pays pour évoluer dans le meilleur championnat d’Europe, la WSL, au sein d’une équipe qui a remporté la Ligue des champions l’année dernière. C’est le trophée qui lui a toujours échappé, et elle pourrait avoir plus de chances de le remporter grâce à ce transfert, compte tenu des récents résultats d’Arsenal en UWCL, même si les titres nationaux ne viendront sans doute pas aussi facilement qu’à Munich. Note : B

  • Nicole Anyomi London City Lionesses signing 2026Getty Images

    2 juillet : Nicole Anyomi (Eintracht Francfort → London City Lionesses)

    Pour l'Eintracht Francfort : Cet été s'annonce passionnant pour le club allemand. Anyomi fait partie des quatre joueuses clés qui partiront libres, et elle sera sans doute la plus difficile à remplacer, après avoir inscrit 13 buts et délivré six passes décisives en 20 titularisations en Bundesliga la saison dernière. Si le club brille par ses initiatives hors terrain et termine régulièrement troisième depuis cinq ans, se qualifiant ainsi pour l’Europe, il doit désormais trouver le moyen de conserver ses cadres. Heureusement, l’Eintracht a prouvé par le passé sa capacité à se renforcer et devra encore faire preuve de discernement sur le marché des transferts pour limiter les dégâts. Note : D

    Pour les London City Lionesses : si London City veut franchir un cap et briguer le haut du tableau en WSL tout en visant des titres nationaux, le club doit absolument s’appuyer sur davantage de joueuses capables de faire la différence dans le dernier tiers, alors qu’une seule membre de l’effectif a atteint la barre des dix buts ou passes décisives la saison passée. Les statistiques d’Anyomi en championnat lors de la saison 2025-2026 représentent plus du double de ce qu’a réalisé n’importe quelle autre joueuse de London City, à l’exception de Freya Godfrey, et elle espère bien maintenir ce niveau de performance en Angleterre. Est-elle la joueuse idéale pour le style d’Eder Maestre ? Peut-être pas, mais elle constitue une menace constante qui apporte une dimension différente. Note : B

    Pour Anyomi : Des clubs plus prestigieux s’intéressaient à elle avant l’été, dont le Bayern Munich, le PSG et le Paris FC, tous qualifiés pour la Ligue des champions. Toutefois, un succès en coupe reste à sa portée, d’autant que les modifications apportées à la Coupe de la Ligue pourraient lui offrir un rôle clé au sein d’un effectif déjà riche en talents. Note : B-

  • Erica Parkinson North Carolina Courage signing 2026Katie Schroeck/North Carolina Courage

    1er juillet : Erica Parkinson (de Valadares Gaia au North Carolina Courage)

    Pour le Valadares Gaia, le départ de Parkinson était attendu, mais il n’en demeure pas moins un coup dur pour le club. Sans indemnité de transfert, le remplacement de cette jeune pépite s’annonce d’autant plus complexe. Malgré tout, Valadares a brillé durant son passage au club, atteignant la finale de la Taça da Liga cette année et terminant deux fois consécutives dans le top 5 de la Liga BPI. Note : D

    Pour le North Carolina Courage : Parkinson, l’une des jeunes joueuses les plus talentueuses de la planète, a été recrutée pour trois ans, plus une option pour une quatrième saison. Bien parti en NWSL, le club a parfois manqué de créativité, un problème que la joueuse devrait aider à résoudre. L’entraîneur principal, Mak Lind, qui officiait précédemment à Hacken, a déjà démontré sa capacité à faire éclore de jeunes talents, à l’image de l’attaquante du Real Madrid Felicia Schroder. Il semble donc parfaitement armé pour accompagner Parkinson vers de nouveaux sommets. Note : A

    Pour Parkinson : Rejoindre un club dirigé par un entraîneur réputé pour sa capacité à former de jeunes talents est une excellente opportunité pour Parkinson. Les Courage possèdent le troisième effectif le plus jeune de la division, une moyenne qui devrait encore baisser avec l’arrivée de cette joueuse de 18 ans, mais elles comptent néanmoins plusieurs vétérans très importants pour guider ces joueuses inexpérimentées, ce qui en fait un environnement propice à son intégration. La NWSL, très différente de la Liga BPI en termes de style et d’exigences, lui permettra d’affiner son jeu et de travailler ses points faibles. Un choix judicieux pour son premier grand défi. Note : A

  • Andrea Medina Man Utd Women signing 2026Manchester United via Getty Images

    1er juillet : Andrea Medina (de l'Atlético de Madrid à Manchester United)

    Pour l’Atlético : Le départ libre de Medina, 22 ans, est un coup dur pour le club madrilène. En quatre saisons, la joueuse s’est épanouie et a acquis une régularité ainsi qu’une fiabilité qui en faisaient l’un des piliers de l’équipe. La remplacer s’annonce donc compliqué. Une perte difficile, mais qui reflète la situation actuelle de l’Atlético, cinquième de la Liga F malgré un parcours prometteur en Ligue des champions. Note : F

    Du côté de United : Medina a passé la majeure partie de sa carrière au poste d’arrière gauche, mais ce transfert pourrait bien indiquer qu’elle évoluera plus régulièrement au poste de défenseuse centrale, où elle s’était retrouvée vers la fin de sa dernière saison à l’Atlético. United dispose déjà d’une excellente option au poste d’arrière gauche, en la personne d’Anna Sandberg, et l’arrivée de Medina apporte de la profondeur derrière l’internationale suédoise ainsi qu’une option supplémentaire au centre. Medina a surtout joué dans l’axe au sein d’une défense à trois, alors que United évolue en 4-4-2 ; il sera donc intéressant de voir comment elle s’adaptera si elle est alignée plus régulièrement à ce poste. La profondeur de l’effectif était essentielle pour les Red Devils lors de ce mercato ; Medina apporte cette assurance, ainsi que polyvalence, qualité et marge de progression. Note : A

    Pour Medina : Ce transfert marque une nouvelle étape majeure dans la carrière de la joueuse, qui ne cesse de progresser. Après s’être imposée en Liga F avec le Real Betis, puis avoir franchi un palier à l’Atleti, elle rejoint ce qui est probablement le meilleur championnat du football féminin, au sein d’un club qui lutte pour le titre. Reste à voir comment elle s’intégrera à cette équipe. Elle devrait alterner entre l’axe et le couloir gauche, ce qui lui permettra de consolider son expérience en charnière. Reste à voir si ce nouveau rôle lui convient aussi bien que celui d’arrière gauche, surtout dans une défense à quatre. Note : B+

  • Sam Kerr Gotham 2026 announcementDevon Cafaro/Gotham FC

    29 juin : Sam Kerr (de Chelsea à Gotham)

    Du côté de Chelsea : pendant un temps, le départ de Sam Kerr semblait inéluctable. De retour au début de la saison 2025-2026 après vingt mois d’absence pour blessure, l’internationale australienne a peiné à s’imposer dans le onze de Sonia Bompastor, qui lui préfère des solutions moins naturelles à la pointe de l’attaque. Une fois revenue de la Coupe d’Asie, Kerr a enchaîné les buts, concluant l’exercice avec sept réalisations en sept rencontres. À 32 ans, elle n’incarnait pas la solution à long terme au poste de n° 9, mais aurait-il été judicieux de lui proposer un contrat à court terme, tant la position d’attaquante restait floue à Chelsea ? Probablement pas, tant la demande pour Kerr ailleurs était forte. Les Blues auraient toutefois gagné à la conserver, même si d’autres renforts demeuraient nécessaires. Note : C

    Pour Gotham : Bien qu’il se soit confortablement installé dans les places de barrages dès les premières semaines de la nouvelle saison de la NWSL, Gotham a inscrit un nombre de buts incroyablement faible : avec 12 réalisations en 11 matchs, le club pointe à l’avant-dernière place du classement des buteurs de la division. L’arrivée d’une joueuse comme Kerr devrait y remédier. Si Esther González a été prolifique par le passé, elle peine cette saison ; il n’est donc pas surprenant que Juan Carlos Amoros ait recruté une autre attaquante de pointe de haut niveau dès que Kerr s’est libérée. Une excellente recrue pour une équipe qui doit marquer davantage si elle veut conserver son titre de championne de la NWSL. Note : B

    Pour Kerr : après une dernière saison en dents de scie à Chelsea, et si peu de temps après une blessure de longue durée, il est important que Kerr retrouve un rythme de jeu régulier, surtout en vue de la Coupe du monde de l’année prochaine. Obtiendra-t-elle un rôle de premier plan à Gotham ? Ou bien partagera-t-elle la fonction de numéro 9 avec Gonzalez ? Le temps de jeu n’est pas aussi « garanti » qu’il le serait dans d’autres clubs, mais Kerr possède de réelles qualités et aura l’occasion de les démontrer, d’autant plus que Gonzalez peine à retrouver sa forme et que Kerr semble mieux correspondre au style d’Amoros. Sur le plan personnel, le choix de New York s’explique aussi : la joueuse de 32 ans vient d’avoir un enfant avec sa compagne Kristie Mewis, dont la famille vit non loin, dans le Massachusetts. Note : B

  • Felicia Schroder Hacken Women 2026Getty Images

    23 juin : Felicia Schroder (transfert de Hacken au Real Madrid)

    Pour Hacken, la Damallsvenskan suédoise fait office de véritable pépinière : elle forme des jeunes talents avec brio avant de les céder, inévitablement, à des clubs plus grands et plus riches, actifs dans des championnats plus prestigieux et plus lucratifs. Le club savait donc qu’il ne pourrait pas conserver Felicia Schroder éternellement ; d’ailleurs, son passage en Suède s’est accéléré la saison dernière lorsqu’elle a inscrit la bagatelle de 30 buts en championnat. Malgré tout, le club a tiré le maximum de son passage avec l’adolescente. Schroder a permis à Hacken de conquérir son premier titre de champion depuis cinq ans ainsi qu’un triomphe européen lors de la première édition de la Coupe d’Europe, avant de partir pour un transfert colossal d’environ 1,5 million d’euros (1,3 million de livres sterling / 1,7 million de dollars). Si son départ est un coup dur, le club suédois s’en sort avec une belle plus-value. Note : B

    Du côté du Real Madrid : ce recrutement marque-t-il enfin l’ambition nécessaire pour réduire l’écart avec le FC Barcelone ? Les « Blancas » ont souvent été critiquées pour leur manque d’audace ; elles terminent régulièrement à la deuxième place en Espagne tandis que plusieurs stars de premier plan ont tour à tour quitté le club, comme Olga Carmona, Esther González et, cet été encore, Caroline Weir et Naomie Feller. Mais investir massivement dans l’une des meilleures jeunes joueuses du monde pourrait marquer un tournant. Schroder est déjà une star et devrait confirmer son talent tout en franchissant un cap, apportant les buts indispensables à une équipe qui manquait de régularité au poste d’avant-centre la saison dernière. Elle possède encore une marge de progression et, à l’instar de Linda Caicedo, le Real espère qu’elle deviendra une joueuse de classe mondiale à Madrid. Note : A

    Pour Schroder : malgré les critiques adressées à Madrid, ce transfert lui est favorable. Elle doit s’imposer comme l’attaquante centrale titulaire, évoluer dans un championnat de haut niveau et disputer régulièrement la Ligue des champions ; la pression et les attentes augmenteront, mais sans atteindre des sommets. Le club possède par ailleurs un bilan solide dans l’épanouissement des jeunes talents, comme l’illustre le cas Caicedo. Malgré quelques départs clés, l’encadrement autour de Schroder reste de qualité ; on attend avec intérêt de voir son association avec la Colombienne. Note : B+

  • Mary Earps London City LionessesLondon City Lionesses

    19 juin : Mary Earps (du Paris Saint-Germain aux London City Lionesses)

    Du côté du PSG : Ce transfert n’a pas vraiment été une réussite ni pour le PSG ni pour Earps. La gardienne est arrivée alors qu’elle figurait encore parmi les meilleures à son poste, mais elle n’a pas réussi à afficher un niveau de classe mondiale de manière constante en France, commettant même quelques erreurs très médiatisées. La période tumultueuse traversée par le club n’a rien arrangé, même si Earps n’était en aucun cas responsable des échecs de l’équipe : des joueuses clés sont parties, des matchs importants ont été perdus et d’autres changements d’entraîneurs ont eu lieu. Au final, il n’est pas surprenant que les deux parties se séparent à l’expiration du contrat d’Earps, le PSG n’y perdant pas grand-chose mais n’y gagnant rien non plus. Note : C

    Pour London City : Le club londonien a réalisé une première saison solide en WSL et, pour confirmer cette dynamique, le poste de gardienne apparaissait comme une priorité. Parmi les gardiennes ayant joué au moins 750 minutes, Elene Lete affichait le deuxième pire pourcentage d’arrêts du championnat, encaissant 6,8 buts de plus qu’elle n’aurait dû – un record de la division – selon les statistiques des buts attendus. Plus expérimentée que la jeune joueuse de 24 ans, Earps devrait lui transmettre son savoir-faire après une première année en dents de scie en WSL, et elle a déjà prouvé qu’elle pouvait atteindre des sommets au cours d’une carrière plus longue. Reste à savoir si elle retrouvera ce niveau à son retour en Angleterre. C’est tout le mal que lui souhaite London City. Seul le temps dira si ce pari s’avérera payant, mais le club a au moins tenté de renforcer un secteur qui en avait besoin. Note : B

    Pour Earps : Si Earps souhaite retrouver un niveau de performance constant parmi l’élite, s’éloigner du cirque parisien n’est sans doute pas une mauvaise idée. Si l’ex-internationale anglaise a beaucoup appris, sur le terrain et en dehors, durant son séjour en France, le PSG reste une maison souvent chaotique, condamnée à l’ombre de Lyon. Earps espère que l’environnement ambitieux de London City lui permettra de retrouver son meilleur niveau, d’autant qu’elle devrait profiter d’un contrat avantageux en fin de carrière. Note : B

  • Caroline Weir Real Madrid Women 2025-26Getty Images

    16 juin : Caroline Weir (du Real Madrid à Lyon)

    Pour le Real Madrid, le départ de Weir est un symbole de l’état d’avancement du projet de l’équipe féminine. Considérée comme la plus grande joueuse ayant porté les couleurs des « Blancas », elle s’est distinguée par une influence remarquable et constante depuis son arrivée en 2022. Pourtant, elle quitte la capitale sans avoir remporté le moindre titre, le Real Madrid restant à des années-lumière du FC Barcelone dans la course aux trophées nationaux et un cran en dessous de l’élite européenne. Pour conserver des talents de premier plan comme Weir, le club merengue doit donc faire mieux avec son équipe féminine. Son départ sera une perte énorme. Note : F

    Pour Lyon : Une recrue fantastique, arrivée libre, pour le finaliste de la Ligue des champions cette année. Capable de faire basculer les grands rendez-vous, l’Écossaise apporte expérience et qualité, deux atouts qui doivent aider l’OL à mettre fin à quatre ans de disette continentale. Avec le départ de Lindsey Horan, son arrivée renforce aussi un milieu de terrain déjà redoutable. Note : A

    Pour Weir : Après avoir brillé sans remporter le moindre titre à Madrid, la milieu de terrain mérite ce transfert qui doit lui ouvrir les portes des trophées. Passée par Arsenal et Manchester City avant de rejoindre la capitale espagnole, elle franchit un nouveau cap en rejoignant les huit fois championnes d’Europe. Un choix qui, au vu de l’exposition médiatique de l’OL, devrait enfin lui offrir la reconnaissance que son talent mérite. Note : A

  • Beth Mead Man City unveiling 2026Manchester City FC

    12 juin : Beth Mead (Arsenal à Manchester City)

    Du côté d’Arsenal, les Gunners savaient depuis longtemps qu’ils devraient se séparer de plusieurs joueuses de l’équipe première cet été, de nombreux contrats arrivant à échéance. Selon les informations disponibles, Mead figurait pourtant parmi les joueuses que le club souhaitait conserver. Bien qu’elle n’ait pas été une titulaire incontestable cette saison, l’internationale anglaise s’est tout de même montrée très efficace et a apporté beaucoup, tant en possession de balle qu’en contre-attaque, aux doubles champions d’Europe. Arsenal n’a toutefois pas pu égaler la durée du contrat proposé par Manchester City, ce qui a entraîné un départ regretté. Il sera essentiel de la remplacer au mieux cet été, car ce transfert a fait perdre au club du nord de Londres une grande partie de sa créativité et de sa puissance offensive. Note : D

    Pour Manchester City : Les flancs sont déjà bien pourvus chez les Citizens, ce qui rend ce transfert surprenant aux yeux de nombreux observateurs. Un contrat de trois ans pour une joueuse qui vient d’avoir 31 ans ne manque pas de faire sourciller. Mais Mead affiche depuis des années des performances constantes au plus haut niveau et elle apporte fiabilité, expérience et mentalité de gagnante aux nouvelles championnes de la WSL. Si City veut à nouveau se battre pour les titres nationaux la saison prochaine, le club a besoin d’un effectif plus étoffé, d’autant plus que le retour en Ligue des champions se profile. Mead, qui est suffisamment polyvalente pour évoluer sur toute la ligne d’attaque, apporte exactement cela. Note : B

    Pour Mead : avec une Coupe du monde prévue l’année prochaine, le temps de jeu sera crucial pour l’Anglaise au cours de la saison à venir si elle souhaite jouer un rôle clé pour l’Angleterre au Brésil – à condition que celle-ci se qualifie. Si le temps de jeu n’est pas garanti au vu de la profondeur de l’effectif citizen, la rotation s’avérera essentielle en cas de lutte sur quatre tableaux. Mead devrait ainsi disposer de nombreuses opportunités d’entrer dans le onze et de s’y installer. Sur le plan personnel, ce transfert est aussi une bonne nouvelle : un contrat de trois ans avec un grand club à 31 ans, ainsi que la perspective de retrouver sa compagne Vivianne Miedema, déjà décisive sous les couleurs citizen la saison passée. Note : B

  • Katie McCabe Chelsea 2026-27Getty Images

    1er juin : Katie McCabe (Arsenal à Chelsea)

    Du côté d’Arsenal, la gestion du dossier McCabe a suscité beaucoup d’interrogations. Joueuse clé et solution récurrente aux blessures grâce à sa polyvalence, la capitaine irlandaise semblait pourtant promise à un départ, suscitant logiquement l’intérêt de plusieurs clubs à l’approche de l’été. Les Gunners ont ensuite fait volte-face et lui ont proposé une nouvelle offre, même si The Athletic précisait que celle-ci « concernait un rôle très spécifique au sein de l’équipe à l’avenir », ce qui a poussé la joueuse à chercher un nouveau défi. L’arrivée de la latérale de Barcelone Ona Batlle atténue le coup, mais les Gunners risquent tout de même de regretter la polyvalence de McCabe, d’autant qu’elle va désormais mettre ses qualités au service d’un rival direct. Note : D

    Pour Chelsea : Il s’agit d’une recrue fantastique pour Chelsea, d’autant plus que le club semble avoir « volé » McCabe sous le nez de Manchester City, le nouveau champion de la WSL qui s’apprêtait à recruter la star irlandaise pour renforcer un poste qui en a bien besoin. Chelsea a utilisé différentes options au poste d’arrière gauche la saison dernière, avec Niamh Charles, Sandy Baltimore et Veerle Buurman, mais aucune n’est vraiment à l’aise à ce poste. L’arrivée de McCabe libère Baltimore pour qu’elle puisse enfin s’exprimer dans un rôle offensif, tandis que Buurman pourra se consacrer à son poste de défenseure centrale, où elle excelle. Charles, qui devrait désormais rejoindre City, est une bonne joueuse, mais McCabe figure parmi les meilleures à son poste dans le football féminin ; sa présence élève donc considérablement le niveau du onze des Blues. Note : A

    Pour McCabe : De nombreux supporters d’Arsenal sont consternés par son choix de rejoindre un grand rival, alors qu’elle s’est imposée comme une légende des Gunners au cours des 11 dernières années. Mais cette joueuse de 30 ans est une footballeuse de haut niveau et c’est pour elle l’occasion de rejoindre un autre grand club aux ambitions considérables. Pour qu’elle puisse rester en Angleterre et réaliser ce projet, les options étaient de toute façon limitées. Elle s’intègre parfaitement chez les Blues, s’imposera comme une titulaire incontournable et aura l’occasion de remporter de nombreux trophées, à condition que le club tourne la page d’une saison décevante pour retrouver le niveau qui a fait sa renommée durant la majeure partie de la dernière décennie. Étant donné qu’elle n’était pas satisfaite de l’offre d’Arsenal concernant son rôle, il s’agit pour elle d’une avancée sur le plan personnel. Note : B