La saison dernière a été marquée par plusieurs transferts retentissants : Manchester United et Manchester City ont ainsi conclu un échange, Grace Clinton et Jess Park changeant de maillot, tandis que les London City Lionesses ont établi un nouveau record mondial en recrutant Grace Geyoro, en provenance du Paris Saint-Germain.

Cet été s’annonce tout aussi feuilletonnesque : la pépite suédoise Felicia Schroder a déjà pris la direction du Real Madrid dans le cadre d’un transfert dont le montant éclipse celui déboursé pour Geyoro.

La Suédoise fait partie de ces joueuses encore sous contrat à avoir changé d’écurie, et d’autres, comme l’attaquante du PSG Romee Leuchter ou la buteuse de Chelsea Mayra Ramirez, pourraient suivre si leurs clubs respectifs reçoivent une offre suffisamment alléchante. Sans oublier les agentes libres, parmi lesquelles le trio barcelonais Mapi Leon, Ona Batlle et Salma Paralluelo, prêtes à relever de nouveaux défis.

Certains transferts s’avèrent bénéfiques pour toutes les parties, mais ce n’est pas toujours le cas : les choix d’un club ou d’une joueuse peuvent parfois interpeller. GOAL vous aide donc à y voir clair en évaluant les grands mouvements du mercato féminin. Tout au long de l’été, nous noterons chaque transfert au fur et à mesure, afin que vous puissiez identifier les grandes gagnantes – et les grandes perdantes – de cette intersaison.

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