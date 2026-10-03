Le lob précoce de Julia Zigiotti offre la victoire à United contre Liverpool en Women's Super League

Bien que ce but précoce se soit révélé décisif, les deux équipes se sont créé d'importantes occasions. S'exprimant auprès de BBC Sport au sujet de son but victorieux, Zigiotti a expliqué leur approche tactique : « Nous voulions commencer le match rapidement et espérer qu'elles ne soient pas prêtes, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. » Après l'ouverture du score, United a poussé pour inscrire un deuxième but avant la mi-temps. Jess Park est partie de son propre camp et a décoché une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, avant de voir sa tentative s'écraser sur la barre transversale.