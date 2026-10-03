Getty Images Sport
Traduit par
Le lob précoce de Julia Zigiotti offre la victoire à United contre Liverpool en Women's Super League
Ouverture du score précoce à Leigh
Manchester United a poursuivi son renouveau sous les ordres d’Olid en s’imposant 1-0 contre Liverpool. Après un début de saison difficile, marqué notamment par une lourde défaite face à Chelsea, United a désormais pris sept points lors de ses trois derniers matches. Les hôtes ont pris le contrôle dès les six premières minutes lorsque Khiara Keating a manqué son dégagement. Zigiotti a immédiatement profité de cette erreur en réalisant un lob parfait depuis l’extérieur de la surface de réparation pour battre la gardienne et donner l’avantage très tôt.
- Getty Images Sport
Exécution du plan de jeu
Bien que ce but précoce se soit révélé décisif, les deux équipes se sont créé d'importantes occasions. S'exprimant auprès de BBC Sport au sujet de son but victorieux, Zigiotti a expliqué leur approche tactique : « Nous voulions commencer le match rapidement et espérer qu'elles ne soient pas prêtes, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. » Après l'ouverture du score, United a poussé pour inscrire un deuxième but avant la mi-temps. Jess Park est partie de son propre camp et a décoché une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, avant de voir sa tentative s'écraser sur la barre transversale.
Liverpool touche le poteau
Liverpool, qui a réalisé un excellent début de saison, a réagi avec force et a aussi trouvé les montants. Beata Olsson a vu sa reprise du bout du pied sur un coup franc être brillamment détournée sur le poteau proche par Phallon Tullis-Joyce. La gardienne a ensuite réalisé un superbe double arrêt en seconde période, repoussant tour à tour Cornelia Kapocs puis Olsson. Malgré la pression en fin de match et une tête à bout portant de Jenna Clark qui a frôlé le poteau, Liverpool n’a pas réussi à égaliser, permettant à United de prendre les trois points.
- Getty Images Sport
À l’approche de la pause
Ce résultat laisse United à égalité de points avec Liverpool alors que les deux équipes abordent la trêve internationale. À leur retour aux affaires nationales, Olid espérera que son équipe pourra maintenir cette dynamique, tandis que Liverpool devra se ressaisir pour remettre sa prometteuse campagne de championnat sur les rails.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles