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Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport
Moataz Elgammal
Traduit par

Le lob précoce de Julia Zigiotti offre la victoire à United contre Liverpool en Women's Super League

Match report
Manchester United Women
Manchester United Women vs Liverpool FC Women
Liverpool FC Women
WSL Série printemps

Manchester United a enchaîné pour la première fois depuis février deux victoires consécutives en Women's Super League, grâce à un superbe lob précoce de Julia Zigiotti pour battre Liverpool 1-0. Ce succès vital prolonge le redressement d'Eva Olid après un début de saison difficile, et permet à son équipe en plein renouveau de revenir à hauteur de ses visiteuses au nombre de points avant la prochaine trêve internationale.

  • Ouverture du score précoce à Leigh

    Manchester United a poursuivi son renouveau sous les ordres d’Olid en s’imposant 1-0 contre Liverpool. Après un début de saison difficile, marqué notamment par une lourde défaite face à Chelsea, United a désormais pris sept points lors de ses trois derniers matches. Les hôtes ont pris le contrôle dès les six premières minutes lorsque Khiara Keating a manqué son dégagement. Zigiotti a immédiatement profité de cette erreur en réalisant un lob parfait depuis l’extérieur de la surface de réparation pour battre la gardienne et donner l’avantage très tôt.

  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    Exécution du plan de jeu

    Bien que ce but précoce se soit révélé décisif, les deux équipes se sont créé d'importantes occasions. S'exprimant auprès de BBC Sport au sujet de son but victorieux, Zigiotti a expliqué leur approche tactique : « Nous voulions commencer le match rapidement et espérer qu'elles ne soient pas prêtes, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. » Après l'ouverture du score, United a poussé pour inscrire un deuxième but avant la mi-temps. Jess Park est partie de son propre camp et a décoché une frappe puissante depuis l'entrée de la surface, avant de voir sa tentative s'écraser sur la barre transversale.

  • Liverpool touche le poteau

    Liverpool, qui a réalisé un excellent début de saison, a réagi avec force et a aussi trouvé les montants. Beata Olsson a vu sa reprise du bout du pied sur un coup franc être brillamment détournée sur le poteau proche par Phallon Tullis-Joyce. La gardienne a ensuite réalisé un superbe double arrêt en seconde période, repoussant tour à tour Cornelia Kapocs puis Olsson. Malgré la pression en fin de match et une tête à bout portant de Jenna Clark qui a frôlé le poteau, Liverpool n’a pas réussi à égaliser, permettant à United de prendre les trois points.

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  • Manchester United v Liverpool FC - Barclays Women's Super League 2026/27Getty Images Sport

    À l’approche de la pause

    Ce résultat laisse United à égalité de points avec Liverpool alors que les deux équipes abordent la trêve internationale. À leur retour aux affaires nationales, Olid espérera que son équipe pourra maintenir cette dynamique, tandis que Liverpool devra se ressaisir pour remettre sa prometteuse campagne de championnat sur les rails.

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