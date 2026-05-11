Le club a officiellement dévoilé le design de « Forever 20 », une sculpture qui sera installée de manière permanente près de la tribune principale. Liverpool a choisi l’avenue 97 comme emplacement pour cet hommage, à l’endroit même où des milliers de supporters avaient déposé des écharpes, des banderoles et des gerbes de fleurs à la suite de l’accident de voiture mortel survenu en Espagne qui a coûté la vie aux deux frères.

Pièce maîtresse de ce mémorial, un cœur en mouvement évoque la célébration de but emblématique de Jota, marque de fabrique de ses cinq saisons à Anfield. Conçue pour être admirée sous plusieurs angles, la structure dévoile, selon le point de vue, les numéros 20 et 30, portés respectivement par Jota et Silva durant leur carrière.











