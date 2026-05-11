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Le Liverpool FC a dévoilé les visuels du mémorial dédié à Diogo Jota et André Silva, qui sera prochainement installé sur la 97 Avenue, juste en face d’Anfield
Un cœur pour un héros sur l’avenue 97
Le club a officiellement dévoilé le design de « Forever 20 », une sculpture qui sera installée de manière permanente près de la tribune principale. Liverpool a choisi l’avenue 97 comme emplacement pour cet hommage, à l’endroit même où des milliers de supporters avaient déposé des écharpes, des banderoles et des gerbes de fleurs à la suite de l’accident de voiture mortel survenu en Espagne qui a coûté la vie aux deux frères.
Pièce maîtresse de ce mémorial, un cœur en mouvement évoque la célébration de but emblématique de Jota, marque de fabrique de ses cinq saisons à Anfield. Conçue pour être admirée sous plusieurs angles, la structure dévoile, selon le point de vue, les numéros 20 et 30, portés respectivement par Jota et Silva durant leur carrière.
- AFP
Les voix des supporters immortalisées dans la pierre
Dans un geste à la fois unique et émouvant, le club a officialisé l’intégration des objets déposés par les supporters durant la période de deuil au sein même du mémorial. Ces témoignages matériels ont été incorporés au socle en pierre de Granby Rock-faced par un processus de recyclage, veillant à ce que l’émotion brute des fans demeure le fondement littéral du site.
Le socle lui-même sera gravé au laser d’une dédicace officielle aux frères. Reflétant la vie de Jota en dehors du terrain, le design comporte également de subtiles touches personnelles, telles qu’un détail représentant une manette de jeu vidéo. Cette inclusion rend hommage à la passion bien connue de l’attaquant pour les jeux vidéo et l’e-sport, faisant du mémorial un reflet plus intime de sa personnalité.
Les paroles d’un des chants préférés des supporters de la Kop
La musique occupera également une place centrale dans ce mémorial, les paroles du célèbre chant dédié à Jota étant gravées sur la structure. Ce chant reste un incontournable des journées de match à Anfield, les fidèles supporters de Liverpool continuant à l’interpréter à la 20e minute de chaque match à domicile pour rendre hommage à celui qui a marqué tant de buts décisifs pour les Reds.
Bien qu’aucune date précise n’ait encore été fixée pour l’inauguration officielle, le club souhaite que cet espace devienne un lieu de recueillement, où les supporters et les visiteurs du monde entier pourront rendre hommage au « garçon du Portugal » et perpétuer l’empreinte indélébile qu’il a laissée sur l’institution du Merseyside.
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Un hommage éternel au numéro 20
La création du mémorial « Forever 20 » témoigne de la volonté du club de garder vivante l’héritage de Jota au sein du groupe. Plus tôt cette année, les Reds ont officialisé le retrait définitif du maillot floqué du numéro 20 dans toutes les équipes masculines, féminines et au sein de l’académie.