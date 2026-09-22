Tottenham a lourdement investi durant le mercato estival, avec une dépense brute d’environ 380 millions de livres sterling pour recruter dix nouveaux joueurs. Cet énorme soutien financier visait à revitaliser un effectif qui avait évité de justesse la relégation en Premier League la saison dernière. Cependant, le redressement attendu ne s’est absolument pas matérialisé.

Un mois après le début de la nouvelle campagne, Tottenham n’a toujours pas enregistré de victoire en championnat. L’équipe de De Zerbi ne compte que deux points après cinq matches, n’ayant obtenu que deux matches nuls 0-0. Leur misère s’est aggravée avec une récente défaite 3-2 contre Aston Villa, un résultat qui a fait plonger le club du nord de Londres à la dernière place du classement.

Les compétitions de coupe nationales n’ont offert aucun répit au technicien italien en difficulté, puisque Tottenham a été sorti sans ménagement de la Carabao Cup dès le troisième tour après une défaite 3-1 contre Liverpool, augmentant considérablement la pression sur le banc.



