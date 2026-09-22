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Le limogeage de Roberto De Zerbi se profile ?! Tottenham envisage un mouvement sensationnel pour un surprenant ex-entraîneur de Premier League afin de le remplacer après un début de saison cauchemardesque
Début catastrophique qui laisse De Zerbi au bord du gouffre
Tottenham a lourdement investi durant le mercato estival, avec une dépense brute d’environ 380 millions de livres sterling pour recruter dix nouveaux joueurs. Cet énorme soutien financier visait à revitaliser un effectif qui avait évité de justesse la relégation en Premier League la saison dernière. Cependant, le redressement attendu ne s’est absolument pas matérialisé.
Un mois après le début de la nouvelle campagne, Tottenham n’a toujours pas enregistré de victoire en championnat. L’équipe de De Zerbi ne compte que deux points après cinq matches, n’ayant obtenu que deux matches nuls 0-0. Leur misère s’est aggravée avec une récente défaite 3-2 contre Aston Villa, un résultat qui a fait plonger le club du nord de Londres à la dernière place du classement.
Les compétitions de coupe nationales n’ont offert aucun répit au technicien italien en difficulté, puisque Tottenham a été sorti sans ménagement de la Carabao Cup dès le troisième tour après une défaite 3-1 contre Liverpool, augmentant considérablement la pression sur le banc.
- AFP
Le conseil d'administration de Tottenham étudie des alternatives pour le poste d'entraîneur
Selon le média espagnol Fichajes, la direction de Tottenham étudie déjà des plans de secours. Les dirigeants du club sont parfaitement conscients de la dégradation rapide de la situation et examinent activement des alternatives au poste d'entraîneur. Si un licenciement ne devrait pas intervenir pendant l'actuelle trêve internationale de trois semaines, cette période serait utilisée pour évaluer de potentiels successeurs.
Toute décision de se séparer de De Zerbi est compliquée par sa situation contractuelle actuelle. L'Italien est lié au club du nord de Londres jusqu'en 2031, et son long contrat ne comporte notamment aucune clause de rupture. Par conséquent, Tottenham serait contraint de verser une indemnité de compensation largement supérieure à 10 millions de livres sterling pour le démettre de ses fonctions, même si le club était relégué.
Une résiliation à l'amiable reste une possibilité théorique pour faire baisser ce montant de départ astronomique. Toutefois, à ce stade précoce de la saison, une séparation à l'amiable est jugée très improbable, ce qui oblige le conseil d'administration à calculer soigneusement le coût financier d'un changement d'entraîneur.
Howe en pole pour le poste d’entraîneur
Si Tottenham décidait de brandir la hache, un visage bien connu de la Premier League serait déjà en train d’être ciblé. L’ancien entraîneur des Spurs Mauricio Pochettino reste une piste séduisante, mais son poste actuel de sélectionneur de l’équipe nationale masculine des États-Unis exclut un retour rapide. À la place, Eddie Howe s’est imposé comme l’écrasant favori initial pour le poste.
Howe est resté discret depuis son départ de Newcastle United peu avant le début de la saison actuelle. L’Anglais de 48 ans présente un CV récent solide, après avoir mené Newcastle à deux qualifications en Ligue des champions et à un sacre en Carabao Cup durant son passage de près de cinq ans à St James' Park.
Sa disponibilité en fait une option extrêmement attractive pour une direction de Tottenham en quête désespérée de stabilité. Le parcours confirmé de Howe dans l’élite anglaise correspond parfaitement à ce dont les Spurs ont urgemment besoin pour sauver leur saison qui a déraillé, même s’il reste à voir s’il accepterait l’offre.
- Getty
Semaines cruciales à venir pour l’Italien
De Zerbi a bénéficié d’un sursis temporaire grâce à la trêve internationale. Il doit profiter de cette pause de trois semaines pour corriger de toute urgence les flagrantes lacunes tactiques de son équipe et sa forme désastreuse sur la scène nationale. À la reprise du football de clubs, l’Italien fera face à une tâche monumentale pour sortir son effectif, construit à grands frais, de la zone de relégation et sauver sa place avant que le conseil d’administration ne perde totalement patience.
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