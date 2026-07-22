AFP
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Le légendaire gardien mexicain Guillermo Ochoa prend sa retraite à 41 ans, après avoir rejoint Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au panthéon de la Coupe du monde
Adieu au beau jeu
Ochoa, largement considéré comme l’un des plus grands gardiens de but mexicains de l’histoire, a annoncé mardi sa retraite du football de haut niveau. Le portier avait déjà laissé entendre que la Coupe du monde 2026 serait son dernier tournoi, même si de nombreux supporters espéraient qu’il signe un dernier contrat à court terme pour prolonger sa carrière.
Mettant fin aux spéculations, le portier a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer sa décision du cœur. « J'ai tout donné ; j'ai tout laissé sur le terrain pour mes clubs et l'équipe nationale, et aujourd'hui, je raccroche les gants », a-t-il écrit. « Être gardien de but, c'est savoir qu'on peut attendre 90 minutes pour un seul instant où tout dépend de soi. Et quand cet instant arrive, on ne peut pas hésiter. »
- (C)Getty Images
Entrer dans les annales aux côtés de Messi et Ronaldo
La longévité d’Ochoa est sans doute son exploit le plus impressionnant, puisqu’il a représenté le Mexique lors de six Coupes du monde – un record que seules les légendes Ronaldo et Messi partagent. Bien qu’il ait été remplaçant au début de sa carrière, il a fini par s’imposer à ce poste, devenant le gardien titulaire du Mexique lors de trois tournois consécutifs : Brésil 2014, Russie 2018 et Qatar 2022.
Revenant sur un parcours qui l’a mené des équipes de jeunes de Mexico aux plus grands stades d’Europe et au-delà, Ochoa a exprimé sa gratitude pour le chemin parcouru. « Je n’aurais jamais imaginé jusqu’où un rêve pourrait me mener. Aujourd’hui, je ne peux que regarder en arrière avec fierté et dire : merci », a-t-il écrit. « J’emporte avec moi l’affection de millions de personnes et la sérénité de savoir que j’ai tout donné pour le Mexique. »
Un dernier moment à l'Estadio Azteca
Bien qu’il ait principalement été la doublure de Raúl Rangel durant la Coupe du monde 2026, le sélectionneur Javier Aguirre a tenu à offrir au vétéran l’hommage qu’il méritait. Aguirre a ainsi fait entrer Ochoa pour les treize dernières minutes du match contre la Tchéquie, lors de la dernière journée de la phase de groupes du Mexique, offrant au public l’occasion de lui adresser une dernière ovation. Au coup de sifflet final, très ému, il a embrassé les poteaux de l’Estadio Azteca – le stade où sa carrière avait commencé – avant de s’agenouiller pour recevoir l’étreinte de ses coéquipiers.
Long après que les tribunes se furent vidées et que les projecteurs se furent éteints, le gardien est revenu une dernière fois au centre du terrain pour dire adieu à la pelouse. Il prend sa retraite avec un palmarès à la hauteur de son statut, ayant remporté le tournoi Clausura 2005 avec le Club América et la Coupe de Belgique avec le Standard de Liège.
- Getty Images
Une carrière pionnière à travers l'Europe et le Mexique
Ochoa a fait ses débuts en première division avec le Club América en février 2004, s’imposant rapidement comme un gardien prodige aux réflexes impressionnants. Après sept saisons au sein du grand club mexicain, il a réalisé un transfert historique à Ajaccio en 2011, devenant le premier portier mexicain à jouer en Europe.
Son périple européen, riche et varié, l’a ensuite conduit à Málaga, Grenade, au Standard de Liège, à Salernitana, à l’AVS Futebol puis à l’AEL Limassol. Ce parcours a été ponctué par un retour très médiatisé au sein de son club de cœur, le Club América, de 2019 à 2022, où il a réaffirmé son statut de légende.
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