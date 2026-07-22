Ochoa, largement considéré comme l’un des plus grands gardiens de but mexicains de l’histoire, a annoncé mardi sa retraite du football de haut niveau. Le portier avait déjà laissé entendre que la Coupe du monde 2026 serait son dernier tournoi, même si de nombreux supporters espéraient qu’il signe un dernier contrat à court terme pour prolonger sa carrière.

Mettant fin aux spéculations, le portier a pris la parole sur les réseaux sociaux pour expliquer sa décision du cœur. « J'ai tout donné ; j'ai tout laissé sur le terrain pour mes clubs et l'équipe nationale, et aujourd'hui, je raccroche les gants », a-t-il écrit. « Être gardien de but, c'est savoir qu'on peut attendre 90 minutes pour un seul instant où tout dépend de soi. Et quand cet instant arrive, on ne peut pas hésiter. »