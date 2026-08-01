Getty Images
Traduit par
Le leadership de Gianni Infantino « sérieusement ébranlé » alors que le président de la FIFA est contraint d’abandonner son plan controversé de bradage de la Coupe du monde
Infantino abandonne sa proposition controversée
Infantino a officiellement abandonné son projet controversé de céder des parts commerciales de la Coupe du monde à la suite d’une condamnation généralisée. Cette décision constitue un revers majeur pour le président de la FIFA, dont le leadership a été décrit comme « fortement ébranlé » par des figures importantes du sport.
Cette initiative controversée consistait à créer une filiale chargée de superviser les aspects commerciaux et opérationnels des grandes compétitions internationales, notamment les Coupes du monde masculine et féminine. Cependant, trois confédérations continentales ont rejeté la proposition sans appel, l’UEFA avertissant que les nations européennes pourraient boycotter les événements de la FIFA si le projet allait de l’avant.
Confirmant ce revirement tôt samedi, Infantino a reconnu que le projet avait provoqué de graves tensions internes. « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que le projet a créé des divisions... En conséquence, cette proposition n’ira pas plus loin », a déclaré Infantino.
- (C)Getty Images
Chaos interne et démissions à haut niveau
La proposition a déclenché un chaos institutionnel sans précédent au siège de la FIFA à Zurich, provoquant des départs très médiatisés. Le conseiller principal d’Infantino, Carlos Cordeiro, et le directeur des opérations, Kevin Lamour, ont tous deux démissionné pour protester contre la stratégie commerciale, selon Independent.
Dans une déclaration de départ accablante, Lamour a ouvertement qualifié l’entreprise de « projet d’une seule personne ». Des responsables politiques ont également condamné cette initiative, le Premier ministre britannique Andy Burnham qualifiant le projet commercial d’« scandaleux » et affirmant qu’Infantino était « l’homme qu’il ne fallait pas pour diriger l’organisation ».
Malgré ce recul embarrassant, Infantino insiste sur le fait que sa priorité principale reste de réunifier les instances dirigeantes mondiales du sport. Il a confirmé son intention de rassembler les parties intéressées dans les semaines à venir afin de recentrer les efforts sur le développement du jeu dans le monde entier.
L’UEFA s’interroge sur l’avenir d’Infantino
L’effondrement spectaculaire du plan d’investissement a laissé Infantino sous le feu d’un examen minutieux concernant sa position à long terme. S’exprimant dans l’émission Today de BBC Radio 4, la vice-présidente de l’UEFA Laura McAllister a révélé que la confiance envers le président de la FIFA avait été sévèrement ébranlée.
« Je pense que la confiance envers le président de la FIFA a été fortement ébranlée cette semaine, cela ne fait aucun doute », a déclaré McAllister. « À juste titre, les gens vont se demander s’il est le dirigeant capable de nous faire avancer en tant qu’organisation mondiale du football... Fait intéressant, je ne pense pas que le sport qu’est le football soit abîmé par ce qu’il s’est passé cette semaine. Je pense que c’est la FIFA en tant qu’organisation qui l’est, et je pense que le président l’est aussi. »
Interrogée sur la possibilité que l’UEFA soutienne un rival pour se présenter face à Infantino lors de futures élections, McAllister a répondu : « Je pense que toutes les confédérations envisageraient désormais des options, c’est certain, et nous le ferons assurément à l’UEFA. »
- Getty Images
Quelle suite pour le football mondial ?
La proposition de privatisation étant désormais officiellement enterrée, la FIFA doit maintenant reconstruire des relations fracturées à l’échelle du football mondial. Les dirigeants du football européen devraient examiner la situation avec attention alors qu’ils évalueront la gouvernance d’Infantino à l’avenir. Si Infantino entend rétablir l’harmonie et faire avancer des initiatives de développement classiques, les dommages institutionnels causés par cette affaire pourraient se faire sentir pendant des mois. Cet épisode s’impose comme l’un des chapitres les plus tumultueux de sa présidence à ce jour.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles