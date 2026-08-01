Infantino a officiellement abandonné son projet controversé de céder des parts commerciales de la Coupe du monde à la suite d’une condamnation généralisée. Cette décision constitue un revers majeur pour le président de la FIFA, dont le leadership a été décrit comme « fortement ébranlé » par des figures importantes du sport.

Cette initiative controversée consistait à créer une filiale chargée de superviser les aspects commerciaux et opérationnels des grandes compétitions internationales, notamment les Coupes du monde masculine et féminine. Cependant, trois confédérations continentales ont rejeté la proposition sans appel, l’UEFA avertissant que les nations européennes pourraient boycotter les événements de la FIFA si le projet allait de l’avant.

Confirmant ce revirement tôt samedi, Infantino a reconnu que le projet avait provoqué de graves tensions internes. « Après avoir écouté attentivement tous les points de vue, il est apparu clairement que le projet a créé des divisions... En conséquence, cette proposition n’ira pas plus loin », a déclaré Infantino.