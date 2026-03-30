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Le latéral droit le plus complet de la Premier League ? Daniel Muñoz apprend qui le devance au classement, tandis que la star de Crystal Palace est prévenue que son transfert de rêve à Manchester United « pourrait ne pas se concrétiser »
Combien a coûté Munoz à Crystal Palace ?
Munoz a rejoint Selhurst Park en provenance de Genk en janvier 2024, pour un montant de 8 millions d'euros (7 millions de livres sterling / 9 millions de dollars). Ce transfert s'est révélé être une véritable aubaine, l'international colombien de 29 ans s'étant rapidement adapté aux exigences de la première division anglaise.
Le Sud-Américain s'est épanoui sous la houlette du tacticien autrichien Oliver Glasner, grâce à un système en 3-4-2-1 qui lui permet de s'engouffrer sur le flanc droit.
Alors que d'autres, comme l'ancien entraîneur de Manchester United Ruben Amorim, ont eu du mal à faire fonctionner cette approche tactique, Muñoz est devenu l'exemple parfait de ce qu'un arrière latéral moderne doit apporter à son équipe.
Il est aussi à l'aise pour monter vers l'avant que pour revenir en défense, apportant une contribution positive aux deux extrémités du terrain. Les joueurs occupant son poste ont tendance à exceller soit en attaque, soit en défense, et il est rare de trouver un joueur capable de brouiller ces frontières.
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Qui est le latéral droit le plus complet de la Premier League ?
La cote de Muñoz a ainsi considérablement grimpé, et les éloges pleuvent sur cette star expérimentée des Eagles, mais peut-on le considérer comme le meilleur de la Premier League à son poste ?
Lorsque cette question a été posée à Morrison, l'ancien attaquant de Palace – s'exprimant via Freebets.com, le site des offres de paris sur la Coupe du monde – a déclaré à GOAL : « C'est un débat intéressant et difficile, car les arrières droits sont très différents des arrières latéraux. En tant qu'arrière latéral, quel que soit le joueur qui occupe ce poste, il est probablement le meilleur arrière latéral. Mais je ne dirais pas qu’il est le meilleur arrière droit.
Je citerais plutôt quelqu’un comme Jurrien Timber : il a été exceptionnel au poste d’arrière latéral à Arsenal cette saison, il a été brillant. Il y a donc probablement d’autres arrières latéraux qui le devancent. Mais il ferait sans aucun doute partie du top 4 en ce qui concerne ce qu’il apporte à Crystal Palace en tant qu’ailier, car je pense qu’il a été exceptionnel cette saison. Et quand il s’est blessé, il a manqué à son équipe. »
Munoz va-t-il enfin concrétiser son transfert de rêve à Manchester United ?
Munoz a souffert de problèmes au genou et à l'épaule cette saison, ce qui l'a contraint à manquer 14 matches toutes compétitions confondues. Il a fait son retour sur le terrain lors de la victoire de Crystal Palace contre l'AEK Larnaca en Ligue Europa Conférence, juste avant la trêve internationale.
Il espère terminer la saison 2025-2026 en beauté, ce qui pourrait relancer les rumeurs de transfert lors du prochain mercato. Le fougueux Colombien a déjà déclaré que ce serait un « rêve » pour lui de jouer pour le géant de la Premier League, Manchester United.
Interrogé sur la possibilité qu’un tel transfert puisse se concrétiser à un moment donné, Morrison a répondu : « Ça dépend, vraiment. Il arrive à un âge où il commence à prendre de l’âge, et Man United qui paierait autant d’argent pour un joueur plus âgé… Je comprends les réticences.
« Et c’est tellement difficile parce que si Glasner était parti là-bas, il aurait peut-être emmené Munoz avec lui, car cela aurait convenu à cette formation. Mais Munoz est-il meilleur en tant qu’ailier ou en tant qu’arrière latéral ? C’est là le grand dilemme. Et Man United joue actuellement avec un arrière latéral classique, c’est donc le choix qu’il faut faire.
« Écoutez, Munoz est un bon joueur. C’est probablement le rêve de tous les enfants de jouer pour Man United, mais cela pourrait ne pas se produire maintenant. Man United cherche peut-être sur un autre marché en ce moment. Mais si cela se produit, bonne chance à lui. Il a été exceptionnel pour Palace, mais je pense qu’il est meilleur en tant qu’ailier défensif qu’en tant qu’arrière latéral. Et c’est un rôle totalement différent. »
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Les Red Devils prêts à dépenser lors du mercato estival de 2026
Sous la houlette de l'entraîneur par intérim Michael Carrick, Manchester United est revenu à une défense à quatre. Le club pourrait toutefois chercher à renforcer son effectif au poste d'arrière droit, en quête d'un remplaçant plus performant que Diogo Dalot et Noussair Mazraoui, ce qui signifie que le nom de Muñoz pourrait encore faire l'objet de discussions dans les couloirs du pouvoir à Old Trafford.