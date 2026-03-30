Le latéral droit le plus complet de la Premier League ? Daniel Muñoz apprend qui le devance au classement, tandis que la star de Crystal Palace est prévenue que son transfert de rêve à Manchester United « pourrait ne pas se concrétiser »

Munoz a rejoint Selhurst Park en provenance de Genk en janvier 2024, pour un montant de 8 millions d'euros (7 millions de livres sterling / 9 millions de dollars). Ce transfert s'est révélé être une véritable aubaine, l'international colombien de 29 ans s'étant rapidement adapté aux exigences de la première division anglaise.

Le Sud-Américain s'est épanoui sous la houlette du tacticien autrichien Oliver Glasner, grâce à un système en 3-4-2-1 qui lui permet de s'engouffrer sur le flanc droit.

Alors que d'autres, comme l'ancien entraîneur de Manchester United Ruben Amorim, ont eu du mal à faire fonctionner cette approche tactique, Muñoz est devenu l'exemple parfait de ce qu'un arrière latéral moderne doit apporter à son équipe.

Il est aussi à l'aise pour monter vers l'avant que pour revenir en défense, apportant une contribution positive aux deux extrémités du terrain. Les joueurs occupant son poste ont tendance à exceller soit en attaque, soit en défense, et il est rare de trouver un joueur capable de brouiller ces frontières.