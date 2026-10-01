Selon The Guardian, les autorités portugaises ont officiellement révoqué le statut de témoin protégé de Pinto. Le hacker de 37 ans, qui a fondé le site Football Leaks, avait initialement intégré le programme de protection de l’État en 2020 après avoir donné à la police l’accès à des millions de fichiers confidentiels.

Malgré une agression physique à Lisbonne en avril dernier, qui a laissé à Pinto un sourcil meurtri, la police locale a estimé de manière controversée que la menace actuelle pesant sur sa sécurité était faible. Les autorités auraient conseillé au ressortissant portugais de limiter strictement son utilisation des réseaux sociaux et de rester vigilant lors des interactions familiales.

Ce retrait brutal de sa protection intervient immédiatement après que la Premier League a déclaré Manchester City coupable de 114 chefs d’accusation financiers. La première fuite de données de Pinto, partagée avec Der Spiegel en 2018, a servi de principal catalyseur à l’enquête de neuf ans sur les pratiques comptables du club de l’Etihad.



