AFP
Traduit par
Le lanceur d’alerte de Manchester City, Rui Pinto, perd son statut de témoin protégé au Portugal après un verdict de culpabilité « historique »
Protection retirée pour Pinto
Selon The Guardian, les autorités portugaises ont officiellement révoqué le statut de témoin protégé de Pinto. Le hacker de 37 ans, qui a fondé le site Football Leaks, avait initialement intégré le programme de protection de l’État en 2020 après avoir donné à la police l’accès à des millions de fichiers confidentiels.
Malgré une agression physique à Lisbonne en avril dernier, qui a laissé à Pinto un sourcil meurtri, la police locale a estimé de manière controversée que la menace actuelle pesant sur sa sécurité était faible. Les autorités auraient conseillé au ressortissant portugais de limiter strictement son utilisation des réseaux sociaux et de rester vigilant lors des interactions familiales.
Ce retrait brutal de sa protection intervient immédiatement après que la Premier League a déclaré Manchester City coupable de 114 chefs d’accusation financiers. La première fuite de données de Pinto, partagée avec Der Spiegel en 2018, a servi de principal catalyseur à l’enquête de neuf ans sur les pratiques comptables du club de l’Etihad.
- AFP
Étrillant City et Infantino
À la suite du verdict historique rendu mardi contre City, Pinto s'est emparé des réseaux sociaux pour livrer une évaluation cinglante de la hiérarchie du club. Il a qualifié la décision d'« décision historique pour le football anglais » et a accusé les dirigeants de l'Etihad d'avoir agi en toute impunité pendant près d'une décennie.
« Dès le tout début, ils ont fait preuve d'un manque total de respect pour les règles, pour les instances chargées de superviser et de réglementer le jeu, pour l'intégrité de la compétition, pour les autres clubs et, surtout, pour les supporters », a écrit Pinto sur X. Il a conclu son analyse en affirmant que « des années et des années de tricherie, de mensonges et de manipulation auront enfin des conséquences ».
Pinto a également lancé une violente diatribe contre le président de la FIFA, Gianni Infantino, en faisant référence au précédent mandat du dirigeant comme secrétaire général de l'UEFA. Il a allégué qu'Infantino avait activement contourné les procédures appropriées pour protéger à la fois City et le Paris Saint-Germain de lourdes sanctions européennes en 2014.
« Compte tenu de ses actes en tant que secrétaire général de l'UEFA et, plus récemment, en tant que président de la FIFA, je peux seulement dire, à mon humble avis, que Gianni Infantino est devenu un cancer du football et ne devrait avoir aucune place dans l'avenir de ce sport », a-t-il publié.
Les retombées de Football Leaks
Pinto reste une figure très clivante dans le football mondial. S’il est largement salué par les défenseurs de la transparence pour avoir mis au jour de vastes manipulations financières, il a aussi un casier judiciaire. En septembre 2023, il a écopé au Portugal d’une peine de quatre ans de prison avec sursis pour tentative d’extorsion, accès illégal à des données et violation de correspondance.
Ses révélations ont continuellement ébranlé l’establishment du sport. Si Manchester City est parvenu à faire annuler avec succès une précédente exclusion de la Ligue des champions de l’UEFA devant le Tribunal arbitral du sport (TAS) en 2020, le club n’a pas pu échapper à l’examen des instances nationales.
La Premier League a finalement statué cette semaine que le géant anglais avait dissimulé plus de 900 millions de livres sterling de financement via de « faux » contrats commerciaux et une fausse comptabilité.
- Getty
En attente de l’appel
Manchester City doit désormais lutter contre la montre pour contester la décision retentissante de la Premier League. Le club a jusqu’au vendredi 2 octobre pour officiellement faire appel des verdicts de culpabilité.
Pendant ce temps, Pinto sera contraint de s’adapter à sa nouvelle réalité sans protection de l’État. Alors que le monde du football attend la confirmation définitive des sanctions imminentes visant City, la sécurité du lanceur d’alerte reste un sujet de forte attention publique.
Suivez GOAL sur Google
VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?
Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles