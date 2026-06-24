Le jour de l’anniversaire de Lionel Messi, son talent ne fait aucun cadeau à ses adversaires

En 2019, lorsque Lionel Messi affirme que « le corps est impitoyable », la remarque paraît évidente, presque inévitable, pour un joueur qui approche la mi-trentaine, totalise des centaines de matchs et porte depuis des années une pression réservée à une poignée de champions.
Il évoquait le temps, cet adversaire impossible à dribbler, à contourner ou à battre d’un geste magique, car l’âge finit par imposer ses règles à tous, même aux plus grands joueurs.
Seul problème : les années suivantes ont démontré que cette remarque ressemblait davantage à une boutade.