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Le jour de l’anniversaire de Lionel Messi, son talent ne fait aucun cadeau à ses adversaires

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Jordanie vs Argentine
Jordanie
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Coupe du monde
L. Messi
Jordanie
Argentine
É.-U.

La légende fête ses 39 ans

En 2019, lorsque Lionel Messi affirme que « le corps est impitoyable », la remarque paraît évidente, presque inévitable, pour un joueur qui approche la mi-trentaine, totalise des centaines de matchs et porte depuis des années une pression réservée à une poignée de champions.

Il évoquait le temps, cet adversaire impossible à dribbler, à contourner ou à battre d’un geste magique, car l’âge finit par imposer ses règles à tous, même aux plus grands joueurs.

Seul problème : les années suivantes ont démontré que cette remarque ressemblait davantage à une boutade.

  • Ce n'est qu'un début

    Depuis qu’il a mis en garde contre les rigueurs du corps, Messi semblait avoir décidé de faire en sorte que ce soient les autres qui en subissent les conséquences à sa place.

    Alors que beaucoup interprétaient ses déclarations comme les signes avant-coureurs d’un déclin inéluctable, l’Argentin se préparait en réalité à entrer dans la phase la plus fructueuse et la plus marquante de sa carrière internationale.

    Deux ans plus tard, il soulevait enfin la Copa América avec l’Albiceleste, mettant fin à l’un des plus lancinants récits du football contemporain. Celui qui avait tout gagné avec Barcelone entendait depuis des années la même question : « Qu’a-t-il fait avec l’Argentine ? ».

    Et lorsque la réponse est enfin venue, ce n’était pas n’importe où, mais au stade du Maracanã, aux dépens du Brésil lui-même. Messi a ainsi brandi le trophée qu’il attendait depuis si longtemps et a tourné la page sur une période qui durait depuis des années.

    Mais la Copa América n’était que le début.

    • Publicité

  • Une blague au Qatar

    La remarque qu’il avait faite sur son corps a pris une dimension encore plus ironique après la Coupe du monde 2022 au Qatar.

    À trente-cinq ans, il a enfin disputé le tournoi de ses rêves et guidé l’Argentine vers le titre suprême au terme d’une des éditions les plus palpitantes de l’histoire.

    Buts, passes décisives et performances d’exception : le show s’est conclu sur l’image de l’icône brandissant enfin le Saint Graal, comme si le temps, censé le rattraper, avait finalement capitulé.

    Puis est venu le huitième Ballon d’Or, accentuant encore cette ironie.

    Au moment où certains annonçaient la fin de l’ère Messi et l’aube d’une nouvelle génération, l’Argentin a ajouté un nouveau trophée à son palmarès et creusé encore l’écart en tête du classement des joueurs les plus titrés de l’histoire du ballon d’or.

  • Zidane incarne un modèle de naturel

    Plusieurs grandes figures du ballon rond ont décrit leur corps avec des mots très proches, mais les épilogues ont varié.

    Zinedine Zidane, par exemple, a admis en fin de carrière que son corps ne suivait plus les idées de son esprit et qu’il était temps de raccrocher les crampons. Un scénario classique quand les premiers signes de vieillissement se manifestent chez les stars.

    Quant à Messi, il semble avoir reçu le même avertissement, mais l’avoir délibérément ignoré.

    Il a reconnu que le corps est impitoyable, puis a passé les années suivantes à courir moins tout en causant davantage de dégâts.

    Il touche moins souvent le ballon, mais fait davantage la différence.

    Un an après l’autre, le temps fait son œuvre, et la liste des adversaires qui mesurent que « c’est son corps qui est impitoyable » s’allonge.

  • Un ajustement mineur

    Le 24 juin 2026, la légende argentine célèbre son trente-neuvième anniversaire d’une manière bien à lui : sur le terrain, au cœur de la Coupe du monde.

    Il ne célèbre pas l’événement chez lui ni depuis les tribunes, mais au cœur même de la Coupe du monde, où il continue de battre des records et d’écrire de nouveaux chapitres, alors que certains pensaient qu’il avait déjà tout donné il y a quatre ans.

    Ainsi, la célèbre phrase de Messi pourrait bien nécessiter une légère mise à jour : le corps est impitoyable, mais Lionel Messi l’est encore plus envers ses adversaires.

  • À lire également :

    Avis précédent : Messi est le joueur le plus protégé… et aurait mérité d'être expulsé plus d'une fois en 2022

    Mohamed Wahbi lance un avertissement : « Nous ne craignons aucun adversaire et nous pouvons accomplir de grandes
    choses ». La star marocaine réagit également à l’affaire de viol : « Hakimi est un leader et un symbole ; nous le soutiendrons toujours
    ». Enfin, la star des Pharaons affirme : « L’Égypte est la meilleure nation africaine et nous irons loin en Coupe du monde ».



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