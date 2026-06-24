Le jour de l’anniversaire de Lionel Messi, son talent ne fait aucun cadeau à ses adversaires

Depuis qu’il a mis en garde contre les rigueurs du corps, Messi semblait avoir décidé de faire en sorte que ce soient les autres qui en subissent les conséquences à sa place.

Alors que beaucoup interprétaient ses déclarations comme les signes avant-coureurs d’un déclin inéluctable, l’Argentin se préparait en réalité à entrer dans la phase la plus fructueuse et la plus marquante de sa carrière internationale.

Deux ans plus tard, il soulevait enfin la Copa América avec l’Albiceleste, mettant fin à l’un des plus lancinants récits du football contemporain. Celui qui avait tout gagné avec Barcelone entendait depuis des années la même question : « Qu’a-t-il fait avec l’Argentine ? ».

Et lorsque la réponse est enfin venue, ce n’était pas n’importe où, mais au stade du Maracanã, aux dépens du Brésil lui-même. Messi a ainsi brandi le trophée qu’il attendait depuis si longtemps et a tourné la page sur une période qui durait depuis des années.

Mais la Copa América n’était que le début.