Le joueur vedette du Real Madrid pourrait être éloigné des terrains pendant un an, selon le diagnostic officiel de sa grave blessure

Le Real Madrid a été secoué par la nouvelle selon laquelle la dernière blessure de Mendy est bien plus grave que ne l’avait initialement prévu le staff médical du club. Le joueur de 30 ans a dû quitter le terrain après seulement 10 minutes de jeu lors de la victoire 2-0 de dimanche contre l’Espanyol et a été immédiatement remplacé par Fran Garcia. Les premiers examens laissaient supposer une déchirure classique des ischio-jambiers qui nécessiterait quelques mois de convalescence.

Des examens complémentaires ont toutefois révélé une situation bien plus grave pour l’ancien Lyonnais : selon Cadena Cope, l’un de ses tendons s’est complètement détaché de l’os, nécessitant une intervention chirurgicale et une rééducation d’au moins un an. Le défenseur devrait ainsi rester éloigné des terrains jusqu’au début de la saison 2027-2028.