Getty Images Sport
Traduit par
Le joueur vedette du Real Madrid pourrait être éloigné des terrains pendant un an, selon le diagnostic officiel de sa grave blessure
Un diagnostic accablant pour le défenseur français
Le Real Madrid a été secoué par la nouvelle selon laquelle la dernière blessure de Mendy est bien plus grave que ne l’avait initialement prévu le staff médical du club. Le joueur de 30 ans a dû quitter le terrain après seulement 10 minutes de jeu lors de la victoire 2-0 de dimanche contre l’Espanyol et a été immédiatement remplacé par Fran Garcia. Les premiers examens laissaient supposer une déchirure classique des ischio-jambiers qui nécessiterait quelques mois de convalescence.
Des examens complémentaires ont toutefois révélé une situation bien plus grave pour l’ancien Lyonnais : selon Cadena Cope, l’un de ses tendons s’est complètement détaché de l’os, nécessitant une intervention chirurgicale et une rééducation d’au moins un an. Le défenseur devrait ainsi rester éloigné des terrains jusqu’au début de la saison 2027-2028.
- Getty Images Sport
Les rumeurs de retraite refont surface concernant Mendy.
Compte tenu de la gravité de la blessure et de la complexité de la rééducation, rien ne garantit que Mendy retrouvera un jour son meilleur niveau physique. Confronté à une succession incessante de problèmes physiques au cours des 24 derniers mois, le poids psychologique pèserait lourdement sur le Français, et Cope a laissé entendre qu’une retraite anticipée pourrait être envisagée.
Un coup dur pour le Real d’Álvaro Arbeloa, qui perd un arrière gauche décisif dans les grands rendez-vous, notamment en Ligue des champions face au Bayern Munich.
Incertitude contractuelle au Bernabéu
Blessé au pire moment, Mendy se retrouve dans une situation contractuelle délicate au Real Madrid. Lié au club merengue jusqu’en 2028, le latéral gauche risque de revenir trop tard pour s’imposer durablement : une année d’arrêt le ramènerait sur les terrains avec seulement douze mois de contrat restants. Un scénario qui complique la planification défensive des Blancos à moyen terme.
- Getty Images Sport
La série de blessures effrayantes se poursuit
Le dernier coup dur subi par Mendy vient couronner un bilan physique désastreux qui l'a vu ne disputer que 448 minutes de jeu depuis le début de la saison. Limité à seulement neuf apparitions cette saison, le défenseur a dû faire face à cinq arrêts sur blessure distincts, ce qui l'a empêché de trouver le moindre rythme ou la moindre régularité.
Le contraste avec la saison dernière est saisissant : malgré des pépins physiques similaires, il avait alors disputé 31 matchs et totalisé plus de quatre fois le temps de jeu qu’il a accumulé en 2025-2026.