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« Le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu » : Antony espère que l’« extraordinaire » Neymar sera retenu en sélection brésilienne pour la Coupe du monde, tandis que la star du Real Betis vise elle aussi une place dans l’équipe
La rédemption en Liga
À 26 ans, l’ailier s’est reconstruit une réputation en Espagne après une période difficile à Old Trafford, ternie par des problèmes extra-sportifs. Depuis son transfert définitif au Betis, Antony a inscrit treize buts et délivré neuf passes décisives cette saison, des performances qui l’ont remis dans la course à une sélection en équipe nationale. Il attribue ce regain de forme à son adaptation à la Liga, alors qu’il vise un retour avec la Seleção pour la première fois depuis juin 2025.
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Hommage à une icône brésilienne
Dans une longue interview accordée à Globoesporteau sujet de ses ambitions professionnelles et des influences techniques qui ont façonné son jeu, l'ailier n'a pas tari d'éloges sur les capacités exceptionnelles de Neymar.
Évoquant les sept matchs qu’ils ont disputés ensemble en sélection, Antony a affirmé : « Pour moi, Neymar est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu. J’ai passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale, et on voit bien qu’il est un pur talent. Son aisance avec le ballon est impressionnante. Pour moi, c’était le meilleur. »
L'admiration pour des pairs légendaires
Outre son amitié avec Neymar, l’ex-Ajacide salue l’influence déterminante de plusieurs autres légendes sur sa progression, tout en rappelant l’importance d’avoir le génie brésilien à 100 % de ses moyens.
Évoquant les icônes qui ont marqué son parcours, il a ajouté : « Lui, mais aussi Cristiano Ronaldo. Cristiano m'a beaucoup aidé, notamment lors de mes débuts contre Arsenal. Mais Neymar est extraordinaire. Je regarde les matchs de Santos pour le voir. On voit bien qu'il est différent. J'espère vraiment qu'il sera en pleine forme physique, car c'est important pour nous tous. »
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Les obstacles de la Coupe du monde se profilent
L’attaquant attribue sa forme actuelle à une stabilité retrouvée : « Quand je suis épanoui dans ma vie personnelle, mes performances sur le terrain s’en ressentent immédiatement. » Déterminé à représenter le Brésil à la Coupe du monde 2026, il a disputé son dernier match en mars 2023, une défaite 2-1 en amical contre le Maroc. Il affirme : « Disputer ma deuxième Coupe du monde est un rêve, et je me sens bien mieux préparé que lors de la première. »
Le Brésil, tête de série, croisera le fer avec le Maroc, Haïti et l’Écosse au sein du groupe C lors de la phase de groupes l’été prochain.