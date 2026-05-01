Dans une longue interview accordée à Globoesporteau sujet de ses ambitions professionnelles et des influences techniques qui ont façonné son jeu, l'ailier n'a pas tari d'éloges sur les capacités exceptionnelles de Neymar.

Évoquant les sept matchs qu’ils ont disputés ensemble en sélection, Antony a affirmé : « Pour moi, Neymar est le joueur le plus talentueux que j’aie jamais vu. J’ai passé beaucoup de temps avec lui en équipe nationale, et on voit bien qu’il est un pur talent. Son aisance avec le ballon est impressionnante. Pour moi, c’était le meilleur. »