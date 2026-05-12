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« Le joueur le plus lent de la Premier League ! » - Richarlison a été sévèrement critiqué pour sa prestation « catastrophique » lors du match nul de Tottenham contre Leeds
Tottenham a été tenu en échec par Leeds, et la pression ne cesse de monter.
Tottenham a été contraint à un match nul frustrant face à Leeds United au Tottenham Hotspur Stadium, lors d'une rencontre qu'il devait absolument remporter. Les Spurs avaient pourtant ouvert le score par l’intermédiaire de Mathys Tel en début de seconde période, mais ils n’ont pas réussi à conserver leur avantage. Leeds a finalement égalisé lorsque Dominic Calvert-Lewin a transformé un penalty. Ce résultat laisse Tottenham dans une situation délicate dans la lutte pour le maintien. Bien qu’il soit le meilleur buteur des Spurs cette saison avec dix réalisations, Richarlison n’a pas pesé sur la rencontre. Sa prestation a d’ailleurs été vivement critiquée par les experts après la rencontre.
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Agbonlahor rend un verdict sans appel
Invité de l'émission britannique « talkSPORT Breakfast », l'ancien attaquant d'Aston Villa, Agbonlahor, a livré un jugement sans appel sur la performance de Richarlison. Il a aussi pointé du doigt plusieurs autres joueurs de Tottenham après ce résultat décevant.
« En regardant le match hier soir, je veux dire, Richarlison… Je suis prêt à parier là-dessus », a-t-il déclaré. « C’est le joueur le plus lent de la Premier League. Je parierais avec quiconque que Richarlison est le joueur le plus lent de la Premier League. Il s’est fait subtiliser le ballon à plusieurs reprises par Joe Rodon, un défenseur central loin d’être rapide, alors qu’il fonçait vers lui. Une performance tout bonnement épouvantable.
« En observant l’ensemble du groupe, je me dis : Conor Gallagher n’est pas le même joueur que celui que les Spurs pensaient recruter. Ce n’est pas le même que celui vu à Crystal Palace ou à Chelsea ; il est méconnaissable, et défensivement, c’est tout aussi faible. C’était pénible à regarder : par moments, Leeds évoluait au ralenti, avant d’accélérer dans les vingt dernières minutes et de mériter la victoire. »
Les Spurs s'accrochent à leurs espoirs de maintien
À l’issue de cette rencontre, Tottenham ne dispose plus que de deux points d’avance sur la zone de relégation, alors qu’il ne reste que deux matchs à jouer. Si West Ham United bat Newcastle United, les Spurs pourraient même tomber dans la zone de relégation avant leur prochaine sortie.
Agbonlahor retient toutefois un point positif : le retour de James Maddison. Le milieu de terrain a fait sa première apparition de la saison en tant que remplaçant, après avoir guéri d’une rupture des ligaments croisés antérieurs subie lors de la préparation estivale.
« Les Spurs ont besoin de Maddison. C’est bon de le voir revenir sur la pelouse », a-t-il ajouté. « Son ovation parlait d’elle-même : il sait qu’il doit être l’homme de la situation. Je ne serais pas surpris de le voir débuter lors de la dernière journée, même s’il est peut-être un peu tôt pour le prochain match ; son club a besoin de lui. »
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Un grand test attend l'équipe à Stamford Bridge.
Tottenham se rend à Stamford Bridge pour un déplacement périlleux chez Chelsea. Cette rencontre intervient alors que le maintien du club en Premier League reste incertain. Les Spurs n’ont remporté qu’une seule de leurs 13 dernières rencontres face aux Blues, toutes compétitions confondues. Avec la survie en jeu, l’équipe de Roberto De Zerbi devra livrer une performance bien plus solide que celle produite contre Leeds.