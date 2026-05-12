« Le joueur le plus lent de la Premier League ! » - Richarlison a été sévèrement critiqué pour sa prestation « catastrophique » lors du match nul de Tottenham contre Leeds

Invité de l'émission britannique « talkSPORT Breakfast », l'ancien attaquant d'Aston Villa, Agbonlahor, a livré un jugement sans appel sur la performance de Richarlison. Il a aussi pointé du doigt plusieurs autres joueurs de Tottenham après ce résultat décevant.

« En regardant le match hier soir, je veux dire, Richarlison… Je suis prêt à parier là-dessus », a-t-il déclaré. « C’est le joueur le plus lent de la Premier League. Je parierais avec quiconque que Richarlison est le joueur le plus lent de la Premier League. Il s’est fait subtiliser le ballon à plusieurs reprises par Joe Rodon, un défenseur central loin d’être rapide, alors qu’il fonçait vers lui. Une performance tout bonnement épouvantable.

« En observant l’ensemble du groupe, je me dis : Conor Gallagher n’est pas le même joueur que celui que les Spurs pensaient recruter. Ce n’est pas le même que celui vu à Crystal Palace ou à Chelsea ; il est méconnaissable, et défensivement, c’est tout aussi faible. C’était pénible à regarder : par moments, Leeds évoluait au ralenti, avant d’accélérer dans les vingt dernières minutes et de mériter la victoire. »