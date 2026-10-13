« Le joueur le plus doué techniquement que la Corée du Sud ait jamais produit » : la légende de Manchester United Park Ji-sung voit en Lee Kang-in une possible icône de l’Atlético de Madrid

L’infatigable ancien milieu de terrain n’a pas hésité à placer ce joueur créatif au sommet de l’histoire sportive de son pays. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, le vainqueur de 12 trophées majeurs s’est montré élogieux : « Je pense que Lee Kang-in est le joueur le plus doué techniquement que la Corée du Sud ait jamais produit. Je suis curieux de voir jusqu’où il peut aller sur la scène mondiale. »

Évoquant l’arrivée de Lee en Liga, Park a ajouté : « Heureusement, le football sud-coréen a régulièrement produit des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau international, et Lee Kang-in en est actuellement une figure centrale. Son transfert à l’Atlético de Madrid sera une excellente occasion de franchir un nouveau palier. Au-delà du fait de devenir simplement mon successeur, il peut laisser sa propre empreinte sur le football européen en tant que joueur sud-coréen et asiatique. J’espère qu’il deviendra un tel joueur. »

Revenant sur la force mentale nécessaire pour évoluer en Europe, il a déclaré : « Lee Kang-in et moi avons des styles de jeu différents. Ce à quoi je m’identifie, ce n’est pas à son style, mais à ce que signifie évoluer au plus haut niveau en Europe. Je comprends bien la pression que subissent les joueurs asiatiques lorsqu’ils affrontent des Européens et doivent obtenir des résultats. J’avais un objectif clair pour réaliser mes rêves, et y parvenir demandait d’immenses efforts. Mes concurrents étaient les meilleurs au monde, j’avais donc toujours conscience de mes lacunes. Cette prise de conscience a probablement été le moteur qui m’a permis de continuer à progresser. »