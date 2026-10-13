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« Le joueur le plus doué techniquement que la Corée du Sud ait jamais produit » : la légende de Manchester United Park Ji-sung voit en Lee Kang-in une possible icône de l’Atlético de Madrid
Une légende sacre le plus grand talent du pays
Park considère son compatriote comme le footballeur le plus complet sur le plan technique que son pays ait jamais produit, et estime qu’il a tous les atouts pour devenir une idole adulée en Espagne. Ce jugement élogieux fait suite à la décision du meneur de jeu de chercher à jouer régulièrement en équipe première après n’avoir pas disputé deux grandes finales européennes avec le PSG.
Leur lien remonte à plusieurs années : ils se sont rencontrés pour la première fois lorsque le jeune joueur a révélé son talent précoce lors du tournage d’une publicité télévisée.
- Getty Images Sport
Le transfert à Madrid stimule la créativité
L’infatigable ancien milieu de terrain n’a pas hésité à placer ce joueur créatif au sommet de l’histoire sportive de son pays. Dans un entretien accordé au quotidien espagnol Marca, le vainqueur de 12 trophées majeurs s’est montré élogieux : « Je pense que Lee Kang-in est le joueur le plus doué techniquement que la Corée du Sud ait jamais produit. Je suis curieux de voir jusqu’où il peut aller sur la scène mondiale. »
Évoquant l’arrivée de Lee en Liga, Park a ajouté : « Heureusement, le football sud-coréen a régulièrement produit des joueurs capables de rivaliser au plus haut niveau international, et Lee Kang-in en est actuellement une figure centrale. Son transfert à l’Atlético de Madrid sera une excellente occasion de franchir un nouveau palier. Au-delà du fait de devenir simplement mon successeur, il peut laisser sa propre empreinte sur le football européen en tant que joueur sud-coréen et asiatique. J’espère qu’il deviendra un tel joueur. »
Revenant sur la force mentale nécessaire pour évoluer en Europe, il a déclaré : « Lee Kang-in et moi avons des styles de jeu différents. Ce à quoi je m’identifie, ce n’est pas à son style, mais à ce que signifie évoluer au plus haut niveau en Europe. Je comprends bien la pression que subissent les joueurs asiatiques lorsqu’ils affrontent des Européens et doivent obtenir des résultats. J’avais un objectif clair pour réaliser mes rêves, et y parvenir demandait d’immenses efforts. Mes concurrents étaient les meilleurs au monde, j’avais donc toujours conscience de mes lacunes. Cette prise de conscience a probablement été le moteur qui m’a permis de continuer à progresser. »
Un parcours commun forge un lien durable
Se remémorant leur première rencontre, alors que le meneur de jeu n’avait que six ans, le milieu de terrain au riche palmarès a confié : « Kang-in était déjà célèbre quand il était enfant. J’avais donc vraiment envie de le rencontrer et j’étais curieux de découvrir quel genre d’enfant il était. Mais il y avait d’autres enfants lors du tournage, si bien que je n’ai pas pu me concentrer entièrement sur lui.
« Depuis, comme tout le monde en Corée, je l’ai vu grandir. Voir ce jeune garçon devenir le joueur qu’il est aujourd’hui me donne envie de le soutenir. Les supporters coréens considèrent vraiment Lee Kang-in comme un joueur à part. Il était connu pour ses qualités exceptionnelles et était déjà souvent passé à la télévision, mais, en le voyant en personne, j’ai constaté que son potentiel dépassait largement ce que j’imaginais. Il avait sans doute un talent que tous les sportifs lui envieraient. J’étais convaincu qu’il jouerait au plus haut niveau et je me souviens lui avoir dit de continuer à travailler dur. »
Interrogé sur la difficulté de succéder à Griezmann au Metropolitano, il a insisté : « Il n’est pas surprenant que Lee Kang-in s’adapte bien à l’Atlético de Madrid. J’y vois le début d’une nouvelle progression. Combler rapidement le vide laissé par une grande légende du club est extrêmement difficile. Mais, à long terme, Lee Kang-in a suffisamment de potentiel. S’il continue à faire ses preuves sur le terrain, je pense qu’il peut lui aussi devenir une légende. J’espère que Lee Kang-in deviendra un “Lee Kang-in de classe mondiale” plutôt qu’un “deuxième Griezmann”. Peu de gens s’attendaient à ce que Son Heung-min remporte le Soulier d’or de la Premier League, mais il l’a fait. Lee Kang-in a le même potentiel. »
- Penta Press
Un choc continental met à l’épreuve un statut naissant
Tous les regards se tournent désormais vers une grande soirée européenne, alors que les hommes de Diego Simeone s'apprêtent à recevoir Manchester United en Ligue des champions. Ce choc offre au jeune meneur de jeu l'occasion idéale de se mesurer à un adversaire de très haut niveau et de prouver qu'il a sa place parmi les meilleurs.
À l'approche de ces retrouvailles, l'ancienne idole d'Old Trafford a confié avec humour à Marca : « La plupart des Coréens espéreront une victoire de l'Atlético. J'encouragerai Lee Kang-in à montrer tout ce dont il est capable, mais j'espère que Manchester United gagnera. »
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