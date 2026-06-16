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Le joueur iranien Mohammad Mohebi s’explique sur sa célébration controversée, qualifiée de « geste de l’arme », après avoir marqué un but lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande
La célébration de Mohebi fait l'objet d'une enquête
Mohebi s'est retrouvé sous les feux des projecteurs après avoir inscrit l'égalisation de l'Iran à la 64^e minute de son premier match de phase de groupes de la Coupe du monde face à la Nouvelle-Zélande. Si ce but a permis à la « Team Melli » d'arracher un match nul 2-2, la célébration du milieu de terrain a rapidement éclipsé l'action sur le terrain. Après avoir marqué, le joueur de 27 ans a pointé deux doigts sur son bras avant d’écarter deux doigts de sa main droite et de les agiter dans les airs ; un geste largement interprété comme l’imitation d’un « pistolet ».
Dans son analyse, Mohebi éclaire les origines de cette célébration.
Cette célébration a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux ; certains supporters et commentateurs ont même demandé à la FIFA d’examiner l’incident, alors que la compétition est déjà émaillée de tensions politiques impliquant l’Iran. Mohebi a toutefois insisté sur le caractère anodin de son geste.
Il a déclaré : « Je voulais remercier tous les Iraniens qui vivent à Los Angeles, ils créent une super ambiance. Cette célébration m'est venue à l'esprit, et je fais ça [gestes] pour tous les fans, c'est juste une célébration, vous voyez. »
Rezaeian analyse les sous-entendus politiques
L’attention portée à ces célébrations s’est renforcée après les propos tenus par son coéquipier Rezaeian devant les journalistes à l’issue de la rencontre. Auteur d’un but, le défenseur avait déjà fait parler de lui en couvrant son visage de son maillot avant de filer vers les supporters. Interrogé sur sa propre célébration, il a reconnu qu’elle comportait une dimension politique, sans vouloir en dire plus.
« C’est un geste politique, je préfère ne pas m’exprimer dessus », a-t-il coupé court. Le défenseur a ensuite voulu recentrer le débat sur le terrain : « Nous sommes là pour parler football. S’il y a un problème entre nous, le peuple iranien, cela nous regarde. »
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La FIFA doit se prononcer.
La FIFA a été sollicitée pour commenter le geste de Mohebi, et tous les regards sont désormais tournés vers la décision de l’instance dirigeante d’ouvrir, ou non, une enquête approfondie sur ces célébrations. Dans le même temps, l’Iran préparera son match face à la Belgique, prévu lors de la deuxième journée du groupe G, le 21 juin à Los Angeles.