Le joueur iranien Mohammad Mohebi s’explique sur sa célébration controversée, qualifiée de « geste de l’arme », après avoir marqué un but lors du match d’ouverture de la Coupe du monde contre la Nouvelle-Zélande

Cette célébration a provoqué de vives réactions sur les réseaux sociaux ; certains supporters et commentateurs ont même demandé à la FIFA d’examiner l’incident, alors que la compétition est déjà émaillée de tensions politiques impliquant l’Iran. Mohebi a toutefois insisté sur le caractère anodin de son geste.

Il a déclaré : « Je voulais remercier tous les Iraniens qui vivent à Los Angeles, ils créent une super ambiance. Cette célébration m'est venue à l'esprit, et je fais ça [gestes] pour tous les fans, c'est juste une célébration, vous voyez. »







