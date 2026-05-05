Selon le Daily Mail, le champion d'Allemagne serait désormais en contact avec les Magpies et aurait entamé des premières discussions exploratoires en vue d'un transfert de ce joueur offensif polyvalent.
Traduit par
Le « joueur convoité » doit impérativement rejoindre le club : le FC Bayern aurait entamé l’étape suivante pour finaliser ce transfert de premier plan
Selon le journal, aucune négociation approfondie n’a encore eu lieu. Pour l’instant, il s’agirait d’évaluer le montant que Newcastle demanderait pour céder Gordon, une somme qui s’annonce considérable.
Selon les dernières indiscrétions, les Magpies n’envisageraient de négocier qu’à partir d’un chèque de 86 millions d’euros, même s’ils savent que Gordon cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern le séduit particulièrement.
- Getty Images Sport
Selon les dernières informations, Harry Kane chercherait à convaincre Anthony Gordon de rejoindre le FC Bayern.
Le parcours de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour rejoindre le club munichois et s’est rapidement imposé comme un joueur de classe mondiale, influence directement la décision de Gordon de s’engager avec le FC Bayern.
Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà contacté Gordon pour le convaincre de le rejoindre à Munich. L’agent du joueur, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu dans la capitale bavaroise ces dernières semaines afin de négocier les termes précis du contrat avec les dirigeants du club.
Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, avec des chiffres précis concernant le salaire et la durée : Gordon s’engagerait pour cinq ans si le transfert se confirme.
Néanmoins, la voie reste longue : les Magpies réclament une indemnité de transfert élevée, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.
- Getty Images
Selon les informations disponibles, le FC Bayern Munich aurait en réalité fait de Yan Diomande, joueur du RB Leipzig, sa priorité lors de ce mercato.
Selon les dernières informations, le FC Bayern explorerait déjà des options plus économiques. Pour l’instant, Gordon est prévu pour jouer sur « ses postes », en raison des performances exceptionnelles et de la disponibilité constante de Luis Díaz sur l’aile gauche, ainsi que du statut de Harry Kane comme doublure. Début avril, Sky indiquait toutefois que Gordon restait le « joueur de rêve absolu » du Bayern, car il peut occuper deux ou trois postes et ainsi combler plusieurs lacunes de l’effectif au plus haut niveau.
Selon The Athletic, Yan Diomande (RB Leipzig) serait la priorité absolue du club bavarois, mais son transfert dépasserait vraisemblablement les 100 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par le FCB.
Les statistiques d'Anthony Gordon cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 46 17 5 4 1