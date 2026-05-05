Le parcours de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour rejoindre le club munichois et s’est rapidement imposé comme un joueur de classe mondiale, influence directement la décision de Gordon de s’engager avec le FC Bayern.

Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà contacté Gordon pour le convaincre de le rejoindre à Munich. L’agent du joueur, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu dans la capitale bavaroise ces dernières semaines afin de négocier les termes précis du contrat avec les dirigeants du club.

Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, avec des chiffres précis concernant le salaire et la durée : Gordon s’engagerait pour cinq ans si le transfert se confirme.

Néanmoins, la voie reste longue : les Magpies réclament une indemnité de transfert élevée, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.