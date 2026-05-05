Le parcours de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour rejoindre le club munichois et s’est rapidement imposé comme un joueur de classe mondiale, influence directement la décision de Gordon de s’engager avec le FC Bayern.

Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le FCB. Son agent, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu à Munich ces dernières semaines pour négocier les termes du contrat avec les dirigeants bavarois.

Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, incluant salaire et durée ; le joueur s’engagerait pour cinq ans en cas de transfert effectif.

Néanmoins, le dossier reste ouvert : le montant du transfert réclamé par les Magpies est élevé, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.