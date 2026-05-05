Selon le Daily Mail, le club allemand, détenteur du record de titres, serait désormais en contact avec les Magpies et aurait entamé des premières discussions exploratoires en vue d'un transfert de ce joueur offensif polyvalent.
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Le « joueur convoité » doit absolument venir : le FC Bayern semble passer à l'étape suivante pour ce transfert de premier plan
Selon le journal, aucune négociation sérieuse n’a encore eu lieu. Pour l’instant, il s’agirait d’évaluer le montant que Newcastle pourrait réclamer pour céder Gordon, une somme qui s’annonce considérable.
Selon les dernières indiscrétions, les Magpies n’envisageraient de négocier qu’à partir d’une offre avoisinant les 86 millions d’euros, tout en sachant que Gordon cherche un nouveau défi pour l’été prochain et que le FC Bayern le séduit particulièrement.
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Selon les dernières informations, Harry Kane chercherait à convaincre Anthony Gordon de rejoindre le FC Bayern.
Le parcours de Michael Olise, qui a quitté la Premier League pour rejoindre le club munichois et s’est rapidement imposé comme un joueur de classe mondiale, influence directement la décision de Gordon de s’engager avec le FC Bayern.
Selon Sport Bild, son compatriote et capitaine des Three Lions, Harry Kane, aurait déjà tenté de le convaincre de rejoindre le FCB. Son agent, Gordon Stipic-Wipfler, se serait par ailleurs rendu à Munich ces dernières semaines pour négocier les termes du contrat avec les dirigeants bavarois.
Selon Sky, un premier projet de contrat circule déjà, incluant salaire et durée ; le joueur s’engagerait pour cinq ans en cas de transfert effectif.
Néanmoins, le dossier reste ouvert : le montant du transfert réclamé par les Magpies est élevé, et le FC Barcelone serait également entré dans la course. Selon Sport et RAC1, l’agent de Gordon aurait déjà pris contact avec le directeur sportif du Barça, Deco.
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Selon les informations disponibles, le FC Bayern aurait en réalité privilégié la piste menant à l’attaquant Yan Diomande, actuellement sous contrat avec le RB Leipzig.
Selon les dernières informations, le FC Bayern explorerait déjà des alternatives moins onéreuses. La raison ? Les performances exceptionnelles et la disponibilité constante de Luis Díaz sur l’aile gauche, ainsi que le statut de Harry Kane comme option de remplacement, font de Gordon un choix secondaire pour l’instant. Début avril, Sky indiquait toutefois que Gordon restait le « joueur de rêve absolu » du Bayern, car il peut occuper deux ou trois postes et ainsi combler plusieurs lacunes de l’effectif au plus haut niveau.
Selon The Athletic, Yan Diomande (RB Leipzig) serait la priorité absolue du club bavarois, mais son transfert dépasserait vraisemblablement les 100 millions d’euros, un montant jugé trop élevé par le FCB.
Les statistiques d'Anthony Gordon cette saison
Matchs Buts Passes décisives Cartons jaunes Expulsions 46 17 5 4 1