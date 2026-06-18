Le club de Bundesliga a officialisé, jeudi, la signature de l’ailier gauche portugais Afonso Moreira. Âgé de 21 ans, il arrive de l’Olympique Lyonnais, s’est engagé jusqu’en 2031 et devrait coûter environ 30 millions d’euros de transfert au champion 2024. Auparavant, le Bayer avait déjà recruté le jeune talent allemand Kennet Eichhorn (16 ans) pour environ neuf millions d’euros.
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Le joueur convoité arrive pour 30 millions d'euros ! Le Bayer Leverkusen officialise ce coup de maître sur le marché des transferts
« Afonso Moreira est un attaquant rapide, agile et technique, doté d’une bonne finition et d’une excellente vision du jeu », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen : « Sa vitesse et son style de jeu intense s’intègrent parfaitement à notre équipe. Avec Afonso, nous gagnons en puissance et en créativité en attaque. »
Recruté il y a un an par Lyon pour deux millions d’euros en provenance de l’équipe réserve du Sporting CP, l’attaquant portugais a marqué huit buts et délivré onze passes décisives en 37 matchs officiels. En Ligue 1, il avait notamment affronté l’entraîneur du Bayer, Xabi Martínez, alors aux commandes du FC Toulouse lors de la saison 2025/26.