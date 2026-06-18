Le joueur convoité arrive pour 30 millions d'euros ! Le Bayer Leverkusen officialise ce coup de maître sur le marché des transferts

« Afonso Moreira est un attaquant rapide, agile et technique, doté d’une bonne finition et d’une excellente vision du jeu », a déclaré Simon Rolfes, directeur sportif de Leverkusen : « Sa vitesse et son style de jeu intense s’intègrent parfaitement à notre équipe. Avec Afonso, nous gagnons en puissance et en créativité en attaque. »

Recruté il y a un an par Lyon pour deux millions d’euros en provenance de l’équipe réserve du Sporting CP, l’attaquant portugais a marqué huit buts et délivré onze passes décisives en 37 matchs officiels. En Ligue 1, il avait notamment affronté l’entraîneur du Bayer, Xabi Martínez, alors aux commandes du FC Toulouse lors de la saison 2025/26.