Le joueur clé… Maldini met en garde contre les plus grandes stars saoudiennes

Le célèbre analyste espagnol Julio Maldonado, connu sous le pseudonyme de Maldini, a mis en garde la sélection espagnole avant son match très attendu contre l’équipe saoudienne, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans une analyse publiée par le journal Sport, Maldini rappelle que les Saoudiens ont obtenu un match nul contre l’Uruguay grâce à une performance exceptionnelle de leur gardien Mohammed Al-Owais.

Malgré la pression exercée en fin de match, les coéquipiers de Salman Al-Faraj ont montré un esprit de compétition affirmé, ce qui, selon l’analyste, ne doit rien au hasard.

Il a ajouté : « Les Saoudiens possèdent de nombreux atouts, et l’entraîneur grec Donis, qui a récemment pris les rênes, dirige l’équipe de manière excellente. »

Il a poursuivi : « La sélection saoudienne sait bien conserver le ballon et se projeter rapidement dans les espaces, deux atouts qui pourraient causer des problèmes à l’Espagne. »

Il a enfin mis en lumière trois joueurs clés du groupe de Donis : Saoud Abdelhamid, Hassan Tambakti et Mohamed Kano.