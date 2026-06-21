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Le joueur clé… Maldini met en garde contre les plus grandes stars saoudiennes

Espagne vs Arabie saoudite
Espagne
Arabie saoudite
Coupe du monde
M. Kanno
Espagne
Arabie saoudite

Le célèbre analyste espagnol Julio Maldonado, connu sous le pseudonyme de Maldini, a mis en garde la sélection espagnole avant son match très attendu contre l’équipe saoudienne, ce dimanche soir, lors de la deuxième journée de la phase de groupes de la Coupe du monde.

Dans une analyse publiée par le journal Sport, Maldini rappelle que les Saoudiens ont obtenu un match nul contre l’Uruguay grâce à une performance exceptionnelle de leur gardien Mohammed Al-Owais.

Malgré la pression exercée en fin de match, les coéquipiers de Salman Al-Faraj ont montré un esprit de compétition affirmé, ce qui, selon l’analyste, ne doit rien au hasard. 

Il a ajouté : « Les Saoudiens possèdent de nombreux atouts, et l’entraîneur grec Donis, qui a récemment pris les rênes, dirige l’équipe de manière excellente. »

Il a poursuivi : « La sélection saoudienne sait bien conserver le ballon et se projeter rapidement dans les espaces, deux atouts qui pourraient causer des problèmes à l’Espagne. »

Il a enfin mis en lumière trois joueurs clés du groupe de Donis : Saoud Abdelhamid, Hassan Tambakti et Mohamed Kano.

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    L’équipe nationale saoudienne a les moyens de rivaliser avec les cadors du ballon rond.

    Il a souligné : « Pour moi, le joueur clé est Mohamed Kano. C'est un milieu de terrain capable d'évoluer aussi bien en phase offensive qu'en phase défensive, qui sait se projeter vers l'avant, et je le considère comme un élément absolument décisif. » 

    Il salue également le gardien Mohammed Al-Owais, capable, à ses yeux, de sauver son équipe dans les moments les plus délicats.

    Il a rappelé que la sélection saoudienne avait déjà prouvé sa capacité à rivaliser avec les grands noms du football, lançant un « signal d’alarme » : « L’Arabie saoudite a battu l’Argentine au Qatar et a fait match nul contre l’Uruguay… C’est sans aucun doute une équipe redoutable. »

    Il a rappelé que ces performances n’étaient pas fortuites, mais le fruit d’une équipe au profil clairement défini, puissante physiquement, rapide dans ses transitions et forte de plusieurs éléments expérimentés sur la scène internationale.

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