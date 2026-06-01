Selon Foot Mercato, Saliba avait déjà débuté la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain samedi en étant blessé ; il a finalement perdu ce match avec le champion d'Angleterre après une séance de tirs au but. Compte tenu de l'importance de la rencontre, le défenseur aurait serré les dents – un risque qui pourrait désormais lui coûter sa participation à la Coupe du monde.

Au cours des 120 minutes disputées contre le PSG, sa lésion, dont la nature n’est pas précisée, se serait aggravée, exposant le joueur de 31 sélections à une indisponibilité de plusieurs semaines. Selon la durée exacte de son arrêt, Saliba manquerait au moins une partie de la Coupe du monde, voire l’intégralité du tournoi. À la Fédération française de football, l’éventualité d’un forfait de Saliba pour la Coupe du monde suscite une vive inquiétude, selon plusieurs sources.