Selon Foot Mercato, le défenseur central d’Arsenal William Saliba pourrait être indisponible plusieurs semaines en raison d’une blessure. À l’approche de la Coupe du monde, qui débutera le 11 juin, ce serait un véritable coup dur pour les Bleus.
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Le joueur clé des Bleus, grand favori de la Coupe du monde, pourrait manquer la compétition. Une nouvelle choc à la veille du tournoi
Selon Foot Mercato, Saliba avait déjà débuté la finale de la Ligue des champions contre le Paris Saint-Germain samedi en étant blessé ; il a finalement perdu ce match avec le champion d'Angleterre après une séance de tirs au but. Compte tenu de l'importance de la rencontre, le défenseur aurait serré les dents – un risque qui pourrait désormais lui coûter sa participation à la Coupe du monde.
Au cours des 120 minutes disputées contre le PSG, sa lésion, dont la nature n’est pas précisée, se serait aggravée, exposant le joueur de 31 sélections à une indisponibilité de plusieurs semaines. Selon la durée exacte de son arrêt, Saliba manquerait au moins une partie de la Coupe du monde, voire l’intégralité du tournoi. À la Fédération française de football, l’éventualité d’un forfait de Saliba pour la Coupe du monde suscite une vive inquiétude, selon plusieurs sources.
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Coupe du monde : Konaté prêt à remplacer Saliba
La France devra se passer de l'un de ses joueurs les plus importants, Saliba. Âgé de 25 ans, il vient d'être désigné meilleur défenseur du monde par le magazine « kicker » dans un sondage mené auprès des professionnels de la Bundesliga et devrait logiquement occuper le poste de défenseur central titulaire chez les Bleus.
Depuis l’Euro 2024, il est devenu indispensable aux yeux du sélectionneur Didier Deschamps. En Coupe du monde, il devait former avec Dayot Upamecano (Bayern Munich) la charnière centrale titulaire des Bleus, parmi les trois grands favoris du tournoi avec l’Espagne, championne d’Europe en titre, et l’Argentine, tenante du titre.
Pour le remplacer, Didier Deschamps peut toutefois compter sur Ibrahima Konaté, défenseur de Liverpool, dont le nom est évoqué du côté du Bayern Munich. D’autres solutions existent : Maxence Lacroix (Crystal Palace), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain) ou encore Jules Kounde (FC Barcelone), généralement aligné comme latéral droit.
Coupe du monde 2026 : un huitième de finale entre la France et l'Allemagne se profile
Pour les Bleus, emmenés par leurs stars offensives Kylian Mbappé (Real Madrid), Michael Olise (Bayern Munich) et Ousmane Dembélé (PSG), la Coupe du monde débutera le 16 juin par un premier match de phase de groupes contre le Sénégal. La Norvège et l’Irak complètent ce qui s’annonce comme le groupe le plus relevé de la compétition.
Si les vice-champions du monde 2022 et l’Allemagne confirment leur statut en tête de leur groupe respectif puis franchissent le cap des huitièmes de finale, les deux nations se retrouveraient dès le premier tour à élimination directe. Les Bleus pourraient alors retrouver Saliba pour le début de cette phase à élimination.
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William Saliba : son parcours international avec l’équipe de France jusqu’à présent
Premiers matchs internationaux
25 mars 2022 (victoire 2-1 en match amical contre la Côte d’Ivoire)
Sélections
31
Buts en sélection
0
Grands tournois
Coupe du monde 2022 (1 sélection, vice-champion du monde), Euro 2024 (6 sélections, demi-finale).